Миопия у детей, или как приучить ребёнка к очкам

Каждый родитель, сталкиваясь с определёнными проблемами, связанными со здоровьем своего ребёнка, начинает задаваться большим количеством вопросов. Вот и мы с моим мужем оказались в тупиковой ситуации, когда в поликлинике на приёме у врача-офтальмолога впервые узнали, что у нашей дочери врождённая миопия. Ребёнку на тот момент как раз исполнился год (возраст, в котором проверяется острота зрения). Полную диагностику зрения нас направили делать в частную клинику.

После этого каждые полгода мы с дочерью посещаем офтальмологический кабинет при оптике. Именно здесь мы встретили врача-офтальмолога с огромным опытом работы Малыгину Галину Ивановну, которая не только помогает нам в коррекции зрения, но и даёт бесценные консультации по дальнейшим действиям. Но мы хотели бы поделиться некоторой полезной информацией и с другими родителями, поэтому решились задать любимому врачу несколько конкретных вопросов, ответы на которые могли бы стать своеобразной памяткой решения данной проблемы.

– Галина Ивановна, что же представляет собой миопия?

– Миопия (или близорукость) – это на самом деле не болезнь, а разновидность рефракции. Рефракция же представляет собой преломляющую способность глаза. Глаз – это биофизический орган, деятельность которого основана на законах физики света. Преломляющая способность глаза обеспечивает попадание фокуса. Преломляющие лучи должны сфокусироваться на сетчатке глаза, чтобы острота зрения была 100%-ной, то есть равнялась, как мы привыкли, единице. Но, к сожалению, «в живом организме геометрически правильных фигур не бывает». И может произойти так, что лучи фокусируются, не достигая глазной сетчатки. Кроме этого, миопия может быть вызвана спазмом аккомодации (мышечным спазмом, возникающим при продолжительной фокусировке глаз на дальних или близких предметах). Так или иначе, при рассматривании, в нашем случае, дальних предметов на глазной сетчатке происходит образование нечёткого и размытого изображения. Вблизи же дети-миопы видят хорошо, поэтому стараются разглядеть предметы поближе, к примеру, наклоняются к земле на улице, дома придвигаются поближе к экрану телевизора, читают на близком расстоянии, сильно низко наклоняют голову при рисовании и т.

д.

– Назовите, пожалуйста, основные причины развития миопии

– Я считаю, что основная причина близорукости – это наследственный фактор. Ещё одна распространённая причина – злоупотребление близкими нагрузками. Проверяя зрение у маленького ребёнка, мы обязательно обращаем внимание на его родителей. Если один или оба из родителей имеют определённые проблемы в этой области, то и их ребёнка мы берём на заметку, так как здесь может сыграть роль генетическая предрасположенность. Однако это не означает, что у детей, родители которых имеют абсолютное зрение, не может быть проблем с глазами, в частности, близорукости. Кроме этого, миопия может иметь и приобретённый характер. Как правило, по сравнению с приобретённой врождённая миопия прогрессирует медленнее.

Что касается злоупотребления близкими нагрузками, о которых я упоминала ранее, то это, как говорится, наша с вами общая беда. Все мы понимаем: прогресс не стоит на месте, и в нашей жизни прочно обосновались ноутбуки, планшеты, смартфоны, которые как магнит притягивают к себе любого ребёнка. Всё сложнее и сложнее становиться избегать чрезмерного использования этих гаджетов. Надо сказать, что раньше детей в возрасте до трёх лет очень ограничивали в просмотре телевизора. Если ребёнку и разрешалось смотреть мультики, то не более 7 минут в день. Сейчас же мы позволяем ему делать это в течение 30 минут, часа и более. Всё это негативно сказывается не только на состоянии зрения детей, но и на их психическом развитии. Но это уже другая тема.

Однако к избыточным зрительным нагрузкам могут относиться и другие виды занятий, например, игры с мелкими предметами. Помните, что всё должно быть в меру. Один вид деятельности должен сменяться другим; умственная нагрузка должна сменяться подвижной игрой.

– А в чём проявляются осложнения миопии и как их предотвратить?

– Надо сказать, прогрессирование близорукости может протекать в течение 10-ти лет и более, а также на протяжении всей жизни. Но это относится, скорее, к злокачественной миопии (миопической болезни). Существуют и другие осложнения. К примеру, если вовремя не обнаружить миопию у ребёнка и не следить за его зрением, может развиться косоглазие, являющееся одной из причин синдрома ленивого глаза (амблиопии). Поэтому важно соблюдать все рекомендации врача, в частности, своевременно подбирать и менять очки. Что же касается миопической болезни, то здесь, скорее всего, потребуется стационарное лечение, зачастую включающее хирургическое вмешательство.

Мы с вами уже усвоили две наиболее явные причины развития миопии. Однако на зрение ребёнка также влияет общее состояние его здоровья. До 5 лет дети активно растут и развиваются. Как раз в этот период претерпевают изменения и их глаза. С самого рождения необходимо постепенно приучать ребёнка к определённому режиму дня. Здоровое питание, прогулки на свежем воздухе, хороший сон, физическая активность, позитивные эмоции составляют понятие здорового образа жизни любого взрослого человека. Эти же полезные составляющие должны присутствовать в жизни каждого ребёнка, особенно маленького. Вот вам и основная профилактика осложнений.

Физическую активность я бы вообще поставила на первое место. Не бойтесь отдавать детей в спортивные секции, начиная с раннего возраста в независимости от того, есть у них миопия или нет. Близорукость не является противопоказанием к занятиям спортом. Если ребёнок-миоп уже пошёл в школу, там его могут освободить от определённых видов нагрузки или от занятий физкультурой в целом. В основном это происходит в случае с миопией средней (от 3-х до 6-ти диоптрий) или высокой (более 6-ти диоптрий) степени. Но принятие таких мер осуществляется только с согласия врача-офтальмолога.

Для того чтобы предотвратить осложнения главное – «вовремя схватить миопию за хвост» и раз в полгода ходить на осмотр.

Помимо очков детям также возможен подбор контактных линз. С целью коррекции зрения могут проводиться лазерная коррекция, склеропластика и др. Но эти способы подходят не всем детям. Есть возрастные ограничения и другие противопоказания.

Кстати, у родителей есть возможность проверять зрение своего ребёнка в домашних условиях. Для этого можно использовать таблицу Орловой (с картинками) или таблицу Ситцева (с буквами).

– Посоветуйте, пожалуйста, как приучить ребёнка к очкам?

– Здесь, конечно, всё непросто. От родителей требуется много терпения. Просто постепенно, аккуратно внушать ребёнку, что очки – это необходимость. Сначала он вообще не увидит никакого смысла в ношении очков, так как не почувствует преимущества, и постоянно будет их снимать. Дети очень часто разбрасываются ими, забывают о них, оставляют, теряют и т.д. За этим, конечно, нужно следить. Старайтесь надевать ребёнку очки, показывая, как их правильно носить и как с ними нужно обращаться на личном примере, использовав при хорошем зрении ненастоящие очки. Вы можете делать это в игровой форме. Обязательно надевайте ребёнку очки, когда он смотрит мультики, читает. Существуют разные способы коррекции при помощи очков. Одним детям они назначаются для постоянного ношения, а другим – нет. Это индивидуально.

Дети, как и взрослые, со временем привыкают к очкам. Единственное, что им может помешать – это ляпы на стёклах или их запотевание. Об их чистоте также придётся позаботиться родителям. Можно и ребёнка к этому приучить: дать красивый платок и научить протирать стёкла очков. У маленьких детей это должно вызвать особенный интерес. Со временем все эти старания дадут свои «плоды». Ребёнок уже осознанно будет подходить к ношению очков, так как начнёт замечать разницу.

– Эффективны ли лекарственные средства в борьбе с миопией?

– Маленьким детям лекарства, не назначаются, разве что в тяжёлых случаях. Детям школьного возраста уже можно рекомендовать витаминно-минеральные комплексы и БАДы для улучшения зрения. Назначаем также капли для глаз, такие как таурин, тауфон или, к примеру, эмоксипин. В данном случае выбор лекарств не настолько богат, и все они являются, скорее, дополнением к основным способам и средствам для коррекции зрения.

– Как Вы относитесь к различным видам гимнастики для глаз?

– Положительно. Гимнастика для глаз действительно является отличным помощником в борьбе с близорукостью. Были на моей практике случаи, когда при помощи гимнастики зрение значительно улучшалось. Но, конечно, это скорее дополнение к очкам, нежели основное средство. Хотя всё зависит и от степени миопии, и от возраста ребёнка. Существуют целые книги с различными видами гимнастики для глаз (по Бейтсу, по Жданову и др.), но с таким ритмом жизни мы можем позволить себе только определённую выжимку таких упражнений. Продолжительность приёма каждого пациента в офтальмологическом кабинете, как правило, ограничена по времени.

– С какого возраста можно приучать ребёнка к гимнастике для глаз?

– Тут всё индивидуально. Вы сами почувствуете, когда ребёнок, что называется, созреет. Вы можете преподнести ему гимнастику как особую игру с глазами. Но не забывайте, главное – это личный пример. Можно начать с наиболее простых упражнений и с течением времени, когда ребёнок будет подрастать, усложнять задачи, учить новым упражнениям. Если хотя бы эти основные 8 упражнений появятся в вашем семейном арсенале, и вы будете ежедневно уделять им несколько минут своего времени, и вы, и ваши дети получите отличную дополнительную профилактику прогрессирования миопии, а также развития возможных её осложнений.

Беседовала Кристина Тенсина

Обращаем ваше внимание, что информация, представленная на сайте, носит ознакомительный и просветительский характер и не предназначена для самодиагностики и самолечения. Выбор и назначение лекарственных препаратов, методов лечения, а также контроль за их применением может осуществлять только лечащий врач. Обязательно проконсультируйтесь со специалистом.