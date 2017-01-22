Автор: Галушина Екатерина Сергеевна, воспитатель МБДОУ №96 «Сосенка»

г. Архангельск Архангельской области, улица 23 Гвардейской дивизии, дом 9 корпус 2

Занятие в средней группе «Овощи и фрукты»



Цель: Развивать интерес детей к окружающему миру.

Задачи:

1. Активизация словарного запаса;

2. Закреплять знания об овощах и фруктах;

3. Развивать у детей разговорную речь – учить — грамматически правильно строить предложения.

Ход занятия: Стук в дверь! Ой, кто это к нам стучит? (кукла). Здравствуйте ребята! Здравствуйте! Меня зовут Настя! Я хочу с вами поиграть, я принесла с собой мешочек, он не простой, а волшебный, в нем много плодов, но я не знаю, как они называются. Вы поможете мне узнать это? (да). Садись на стульчик Настя, а мы с ребятами тебе все покажем и расскажем! Ребята смотрите, как нужно рассказывать о фруктах и овощах, вот схема (на доске схема, сначала форма, цвет, вкус) на тарелку мы будем выкладывать овощи, а в корзину фрукты!

Я начну первая (ложу руку в мешок и достаю виноград), это виноград, ягоды у винограда круглые, зеленого цвета, они сладкие. Ребята что можно сделать из винограда? (компот, варенье). Теперь ребята.

Что это? Яблоко, оно круглое, красное, сладкое и кислое. Правильно! Куда мы положим яблоко? (в корзину) Что из него делают? (компот), где оно растет? (на дереве). Дальше.

Это капуста, она круглая, зеленая. Из нее можно сварить суп, ее режут ножом. Куда мы ее положим? (на тарелку), почему? Это овощ.

Это перец. Он круглый, красного цвета, он бывает горький и сладкий. А что из него делают? (суп, салат). Правильно! Куда мы его положим? (на тарелку)

Это картошка. Она коричневая, овальная. Из нее делают суп и пюре. Куда мы ее положим? (на тарелку). Правильно!

Это морковь. Она овальная, оранжевого цвета, ее кладут в суп! Куда мы ее положим? (на тарелку).

Это апельсин, он круглый, оранжевый, кислый. Из него делают сок. Мы его положим в корзину потому что это фрукт. Правильно.

Это лимон, он овальный, желтого цвета, он кислый. Из него делают сок. Это фрукт.

Спасибо ребята, вы мне помогли и мне все очень понравилось. И за это я вас угощу морковкой. Ребята морковь хрустит на зубах? (да, она твердая, еще она вкусная и сладкая).

Сейчас мы с вами поиграем в игру «наоборот»

Я говорю жираф вы показываете какой он (высокий), ежик, олень(быстрый), черепаха? Мишка (тяжелый), белочка? Котенок (чистый), поросенок? Бегемот (толстый), цапля? Волк (злой) заяц? Дельфин (мокрый), лисенок?

Молодцы! Что мы сегодня с вами делали? Правильно! Вам понравилось заниматься сегодня? А что больше всего понравилось? Молодцы!

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