Почему у ребенка болит голова? Симуляция или симптомы серьезной проблемы

Тот факт, что болит голова у взрослого человека, мало кого смущает. Ведь люди зрелого возраста много работают, нередко ведут не самый здоровый образ жизни, а также реагируют на погоду. Когда же начинает болеть голова у детей, это наводит на размышления. Ведь поводов для развития такого симптома у малышей еще не так много. О том, почему может болеть голова у ребенка и как понять, что он может симулировать, АиФ.ru рассказал к. м. н. невролог, эпилептолог, врач высшей категории Института взрослой и детской неврологии и эпилептологии имения Свт. Луки Игорь Степанищев. Как болит голова у детей Дети часто сталкиваются с головной болью, отмечает специалист. «Она может быть легкой и пройти через какое-то время. Может длиться несколько часов или стать регулярной. Обычно детские головные боли не являются серьезной проблемой и вызваны общими факторами, которые легко устранить. Например, громкий шум, яркий свет, переутомление или даже чрезмерная суета вокруг. Но если головные боли становятся постоянными или слишком сильными, это уже тревожный признак», — отмечает Игорь Степанищев. Естественно, в первую очередь надо разбираться с тем, что вызвало проблему. «В 99% случаев головные боли связаны с относительно легкой проблемой: ушибы, шишки и синяки после несильной травмы головы. Иногда это результат инфекции, такой как простуда, грипп, ушные инфекции, воспаление носовых пазух. В более серьезном случае — менингит или энцефалит», — говорит Игорь Степанищев. «В 99% случаев головные боли связаны с относительно легкой проблемой: ушибы, шишки и синяки после несильной травмы головы. Иногда это результат инфекции, такой как простуда, грипп, ушные инфекции, воспаление носовых пазух. В более серьезном случае — менингит или энцефалит», — говорит Игорь Степанищев.

market.yandex.ru

Также он отмечает, что способствовать развитию головных болей у детей могут эмоциональные факторы. Обычно говорят в таком контексте про:

стресс,

сильное волнение;

депрессию.

Все они могут стать причиной головной боли, отмечает невролог. Неправильное питание тоже включено в список причин развития головных болей у детей. Большое количество кофеина в газированных напитках и шоколаде, а также пищевой консервант или усилитель вкуса глутамат натрия, входящие в состав колбасы, гамбургеров, чипсов, способствуют возникновению головных болей.

«Головные боли могут возникать сами по себе или как симптом другого заболевания. Иногда они могут быть признаком серьезной проблемы, такой как опухоль головного мозга, абсцесс или кровотечение. Но такое случается только в 1% случаев. Если у вашего ребенка неожиданно возникла новая сильная головная боль или было диагностировано сотрясение мозга, немедленно обратитесь за помощью к врачу», — говорит Игорь Степанищев.

Как распознать

Распознать головную боль можно по следующим признакам. Ребенок жалуется на то, что голова пульсирует с одной или с обеих сторон. Также он может испытывать ноющую боль в висках или затылке и шее. Появляется тошнота или рвота, а также чувствительность к свету, шуму, иногда — запахам.

«Некоторые дети, особенно младшего возраста, не всегда могут сказать, когда у них болит голова. Так что следите за другими знаками: ребенок хочет спать, но может заснуть, ведет себя необычно», — отмечает врач.

Когда обратиться к врачу

Естественно, у родителей много вопросов относительно того, когда именно нужно обращаться к врачу, а когда можно справиться своими силами. Игорь Степанищев отмечает, что обращаться к врачу надо, когда появляются следующие сигналы:

головные боли усиливаются или появляются чаще чем раз в неделю;

ребенок не может уснуть из-за головной боли;

головная боль усиливается по утрам;

у ребенка ухудшилось зрение, началась рвота или поднялась температура;

головные боли мешают ребенку сконцентрироваться в школе и доме.

Возможна ли симуляция?

Как известно, дети иногда любят посимулировать. И могут использовать для этого головную боль как предлог. «Иногда дети привлекают к себе внимание, жалуясь на головную боль. Если у вас нет причин подозревать, что с ребенком действительно что-то не так (он не ударялся головой, например, у него нет температуры), не подсказывайте ему, что и где может болеть. Но помните просто правило „хорошего родителя“: не паникуй, но подстрахуйся. Даже если вам кажется, что ребенок симулирует, покажите его врачу и расскажите о всех жалобах. Грамотный врач быстро разберется, где правда, а где вымысел», — отмечает Игорь Степанищев.

Правила терапии

Если же головные боли реальны и повторяются с завидной регулярностью, потребуется лечение. Так, например, неврологи могут предложить нестероидные средства, но по согласованию с врачом и с учетом детских дозировок. «При изнурительных повторяющихся болях ребенку могут прописать более сильные лекарства. При частых головных болях врач может посоветовать ежедневные профилактические лекарства. В случаях когда стресс и подавленное эмоциональное состояние являются причиной головной боли, врач может направить к детскому психологу», — отмечает невролог.

Детские головные боли, как правило, не представляют большой опасности. Но они могут повлиять на учебу, занятия спортом и игры. И чтобы бороться с ними, необходимо выявить причину. «Ведение дневника головной боли может помочь понять, что именно вызывает головную боль у вашего ребенка, и чего следует избегать. Регулярное здоровое питание, достаточный сон и физические упражнения важны для предотвращения головных болей», — подчеркивает невролог.

Некоторые варианты головной боли могут быть серьезными. Если они регулярны и мешают ребенку вести нормальный образ жизни, обратитесь к врачу. Самолечение может только ухудшить ситуацию, когда вы «просмотрите» симптомы, указывающие на серьезность проблемы.