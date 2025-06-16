Иногда муж говорит: «Разберусь с ним по-мужски»: Наталья Подольская о наказаниях

Кстати, перед тем как взяться за воспитание сына, мы обязательно обговариваем с Вовой ситуацию наедине, потому что наш папа в порыве эмоций может начать слишком рьяно воспитывать его, из-за чего я потом переживаю.

Но иногда он мне говорит: «Так, хватит мне твоих психологов, сейчас я буду решать проблему по-мужски — и даже не вмешивайся».