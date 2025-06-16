Иногда муж говорит: «Разберусь с ним по-мужски»: Наталья Подольская о наказаниях

Вот что рассказывает Наталья Подольская:
«Я росла в обстановке, классической для советского времени, — рассказывает Наташа. — У меня была мягкая и добрая мама, которая нас очень любила, постоянно обнимала, целовала и говорила нам ласковые слова, — и жесткий и строгий папа, ругавший нас даже за четверки и не разрешавший пользоваться косметикой. А ещё — даже в каникулы не позволявший нам спать дольше чем до 9 утра. Только сегодня, кстати, вспоминала об этом, глядя на спящего старшего сына и думая, как здорово, что он может сейчас, когда нет занятий в школе, спать сколько хочет…
В моей семье с Володей нет четкого распределения ролей, кто добрый полицейский, а кто злой, как это было у моих родителей. Мы меняем эти роли в зависимости от ситуации — иногда я могу включить строгую маму, а Володя будет добрым, иногда — наоборот. Мне кажется это правильным, ведь при таком раскладе ребенок не считает одного из родителей злым, а второго — все разрешающим. При этом он одинаково любит и маму, и папу, ведь они поочередно проявляют и ласку, и строгость — по делу, разумеется.
Кстати, перед тем как взяться за воспитание сына, мы обязательно обговариваем с Вовой ситуацию наедине, потому что наш папа в порыве эмоций может начать слишком рьяно воспитывать его, из-за чего я потом переживаю.
В таких случаях я и правда стараюсь остаться в стороне — сами разберутся. Ведь всё-таки иногда папина жесткость действительно нужна мальчикам. Да и как без нее, ведь я, стоит признаться, не всегда могу сладить с сыном. У Тёмы такой характер — стоит ему за что-то предъявить, он тут же начинает атаковать аргументами и находит себе тысячу оправданий. Мне сложно вести с ним словесную войну, поэтому я все чаще привлекаю Володю, чтобы объяснить сыну, что он не прав. Или когда нужно объявить ему какую-то информацию, которая, как я уже знаю заранее, ему не очень понравится.
Например, сейчас мы отправляем сына на компьютерные курсы, и я попросила Вову сообщить Тёме об этом, ведь знаю, что он не придет в восторг от того, что и на каникулах родители отправляют его учиться. И с папой эта тема вызовет меньше пререканий, в то время как на меня бы обрушился ураган из возмущенных вопросов и несогласий. С Ваней пока в этом плане попроще — ему достаточно моего долгого строгого взгляда, чтобы прийти в себя. Но он ещё маленький, всего 4,5…
Если говорить о самых эффективных наказаниях, то для современных детей, конечно, нет ничего страшнее, чем лишить их телефона. Но я согласна с мнением психолога, которое недавно услышала, что нельзя забирать гаджеты у детей надолго (на месяц, например), потому что за это время ребенок забудет, из-за чего вообще был наказан, и более того, успеет «накосячить» еще не один раз. Поэтому мы лишаем Тёму телефона на сутки, максимум — на трое, если уж случилось что-то совсем критичное.
После того, как накажу сына, нередко испытываю чувство вины. Но успокаиваю себя — а как ещё влиять на ребенка? Ведь невозможно воспитывать детей, не наказывая их, — только путем страданий и лишений человек понимает неправильность своих поступков.
К тому же, если вдруг случилось так, что я сама оказалась неправа, предъявив сыну за что-то, чего, как выясняется, он не делал, всегда прошу у него прощения.
И регулярно объясняю детям, что наказываем мы их и проводим воспитательные беседы не из вредности, ведь нам самим это не нравится».
Мы делаем это для того, чтобы научить их, как можно себя вести и как нельзя, и донести до них, что у каждого их действия обязательно будет последствие.
Вот что на тему наказания детей рассказывает блогер Мария Погребняк:
«Я достаточно строгая мама. Когда сыновья были младше, у нас случилась такая ситуация: я попросила их убрать игрушки, пригрозив, что, если они этого не сделают, я их выкину. Они меня не послушались, и игрушки отправились на мусорку — спортивная школа научила меня отвечать за свои слова, иначе тебя не будут уважать.
С детьми этот трюк сработал — поняв, что с мамой шутки плохи, в следующий раз они слушались меня с первого раза. Так же было с айпадами — я разрешила им смотреть на них мультики или играть 30 минут в день. Потом ночью захожу в детскую — они в гаджетах сидят. Предупредила: еще раз увижу — отберу. На следующую ночь ситуация повторилась. Пришел папа, забрал у всех троих планшеты, на эмоциях спрятал их и… забыл, куда именно. Дети сперва просили отдать любимые игрушки обратно, мы искали-искали, но не могли их найти. В итоге сыновья четыре следующих года были без гаджетов».
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