Сочные и аппетитные чевапчичи в беконе вы можете приготовить и в домашних условиях, если нет возможности выехать на пикник либо на дворе зима. Выбирайте фарш по своему вкусу: говяжий, свиной, куриный и т.д., а бекон можно использовать как свежий, так и подсоленный. Если вы выберете второй вариант, то тогда уменьшите количество соли, добавляемой в фарш.
Чтобы чевапчичи отлично прожарились и внутри, готовьте их на среднем нагреве и накрывайте крышкой после придания колбаскам золотистой корочки.
Подавать румяное блюдо лучше всего с различными соусами, овощными салатами, свежими овощами.
Ингредиенты
Фарш мясной - 500 г
Бекон - 5 шт.
Лук репчатый (мелкий) - 0,5 шт.
Соль - 2-3 щепотки
Перец черный молотый - 2 щепотки
Масло растительное - 30 мл
- 288 кКал
- 30 мин.
- Б: 16.88
- Ж: 23.7
- У: 0.57
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Продукты для приготовления чевапчичи в беконе - перед вами!
По желанию вместе с луком можно добавить и 1-2 зубчика чеснока, если ваши родные не против его аромата и вкуса.
В мясной фарш натрите половинку очищенной луковицы на терке с мелкими ячейками. Всыпьте соль и молотый черный перец. Тщательно перемешайте всё и отбейте в течение 2-3 минут, беря фарш в ладонь и кидая его обратно в емкость. Таким образом волокна фарша схватятся между собой и удалятся пузырьки воздуха.
Смочите руки в воде и разделите фарш на равные части, скатайте каждую часть в руках в виде колбаски.
Оберните ее в ленту бекона. Если он с полоской кожи, то ее лучше срезать.
Прогрейте сковороду на плите и влейте на нее растительное масло. Выложите колбаски в беконе и обжарьте около 3-4 минут на среднем нагреве, до румяности.
Переверните на другую сторону и обжарьте 3-4 минуты.
Затем еще раз поверните чевапчичи на другую сторону, накройте емкость крышкой и доготовьте колбаски еще 4-5 минут. Фарш выделит сок и они пропарятся в соке даже изнутри.
Выложите чевапчичи в беконе на тарелки и подайте к столу с кетчупом, соусом барбекю, чесночным соусом и т.д.
Приятного вам!
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