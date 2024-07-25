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Чевапчичи в беконе

Сочные и аппетитные чевапчичи в беконе вы можете приготовить и в домашних условиях, если нет возможности выехать на пикник либо на дворе зима. Выбирайте фарш по своему вкусу: говяжий, свиной, куриный и т.д., а бекон можно использовать как свежий, так и подсоленный. Если вы выберете второй вариант, то тогда уменьшите количество соли, добавляемой в фарш.

Чтобы чевапчичи отлично прожарились и внутри, готовьте их на среднем нагреве и накрывайте крышкой после придания колбаскам золотистой корочки.

Подавать румяное блюдо лучше всего с различными соусами, овощными салатами, свежими овощами.

Ингредиенты

Фарш мясной - 500 г

Бекон - 5 шт.

Лук репчатый (мелкий) - 0,5 шт.

Соль - 2-3 щепотки

Перец черный молотый - 2 щепотки

Масло растительное - 30 мл

  • 288 кКал
  • 30 мин.
  • Б: 16.88
  • Ж: 23.7
  • У: 0.57

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Продукты для приготовления чевапчичи в беконе - перед вами!

 

По желанию вместе с луком можно добавить и 1-2 зубчика чеснока, если ваши родные не против его аромата и вкуса.

 

Фото 1

 

 

В мясной фарш натрите половинку очищенной луковицы на терке с мелкими ячейками. Всыпьте соль и молотый черный перец. Тщательно перемешайте всё и отбейте в течение 2-3 минут, беря фарш в ладонь и кидая его обратно в емкость. Таким образом волокна фарша схватятся между собой и удалятся пузырьки воздуха.

 

Фото 2

 

 

Смочите руки в воде и разделите фарш на равные части, скатайте каждую часть в руках в виде колбаски.

 

Фото 3

 

 

Оберните ее в ленту бекона. Если он с полоской кожи, то ее лучше срезать.

 

Фото 4

 

 

Прогрейте сковороду на плите и влейте на нее растительное масло. Выложите колбаски в беконе и обжарьте около 3-4 минут на среднем нагреве, до румяности.

 

Фото 5

 

 

Переверните на другую сторону и обжарьте 3-4 минуты.

 

Фото 6

 

 

Затем еще раз поверните чевапчичи на другую сторону, накройте емкость крышкой и доготовьте колбаски еще 4-5 минут. Фарш выделит сок и они пропарятся в соке даже изнутри.

 

Фото 7

 

 

Выложите чевапчичи в беконе на тарелки и подайте к столу с кетчупом, соусом барбекю, чесночным соусом и т.д.

 

Фото 8

 

 

Приятного вам!

 

Чевапчичи в беконе, рецепт с фото
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