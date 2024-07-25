Сочные и аппетитные чевапчичи в беконе вы можете приготовить и в домашних условиях, если нет возможности выехать на пикник либо на дворе зима. Выбирайте фарш по своему вкусу: говяжий, свиной, куриный и т.д., а бекон можно использовать как свежий, так и подсоленный. Если вы выберете второй вариант, то тогда уменьшите количество соли, добавляемой в фарш.

Чтобы чевапчичи отлично прожарились и внутри, готовьте их на среднем нагреве и накрывайте крышкой после придания колбаскам золотистой корочки.

Подавать румяное блюдо лучше всего с различными соусами, овощными салатами, свежими овощами.