В каком возрасте нужно начинать ортодонтическое лечение? Рассказывает стоматолог

Дети Mail разобрались в этом вопросе вместе с врачом-стоматологом, ортодонтом, основателем клиники OrthoLike, к.м.н. Андреем Жуком.
К семи годам у ребенка начинается так называемый период сменного прикуса. Это время, когда молочные зубы постепенно уступают место постоянным, а челюсти активно растут. Именно в этот момент ортодонт получает уникальную возможность влиять не только на положение зубов, но и на развитие костных структур. И это как раз тот период, когда мы можем форсировать рост лицевых костей и влиять на эстетику лица детей.
Если упустить это время, многие проблемы в будущем придется решать гораздо сложнее — а иногда и с привлечением хирургии.
В 7 лет речь обычно не идет о классических брекетах
На этом этапе врач оценивает, как формируется прикус, хватает ли места для постоянных зубов, правильно ли работают мышцы и суставы. Практически у всех детей сегодня есть сужение челюстей, а также недостаточный рост верхнечелюстной кости и кости нижней челюсти. Это ведет не только к ортодонтическим (нехватке места для постоянных зубов), но и к эстетическим проблемам.
В будущем возможно формирование «птичьего» профиля или, наоборот, массивной нижней челюсти и впалой средней трети лица, что в последующем мы, взрослые, бесконечно корректируем у косметологов и пластических хирургов.
На этом этапе мы часто используем несъемный аппарат Хааса. Уже давно есть масса исследований о неэффективности съемных пластин и всевозможных силиконовых кап. Не мучайте своих детей: несъемная техника эффективнее, а результат более прогнозируем. Верхняя челюсть увеличится, а значит, будут сформированы скулы, будет достаточным объем средней трети лица, хватит места всем зубам, не будет проблем с пародонтом, рецессии десен. И бонусом еще улучшается носовое дыхание: родители отмечают санацию аденоидов у некоторых детей. Но это приятный бонус — аденоиды мы, конечно же, не лечим.
Еще о плюсах ортодонтического лечения в раннем возрасте
Кроме того, в этом возрасте легче корректировать вредные привычки — например, ротовое дыхание или неправильное положение языка. На первый взгляд они могут казаться безобидными, но именно они часто становятся причиной серьезных ортодонтических проблем.
Отдельно стоит отметить психологический аспект. Лечение, начатое в раннем возрасте, проходит мягче и быстрее. Ребенок легче адаптируется к аппаратам, а результат достигается с меньшими усилиями. В подростковом возрасте исправление тех же нарушений может занять больше времени и потребовать более сложных конструкций.
При этом важно развеять еще один миф: визит к ортодонту в 7 лет не означает обязательного лечения. В ряде случаев врач просто берет ребенка под наблюдение и назначает контрольные осмотры раз в 6–12 месяцев. Но именно такой подход позволяет не упустить момент, когда вмешательство действительно необходимо.
