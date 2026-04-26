В каком возрасте нужно начинать ортодонтическое лечение? Рассказывает стоматолог

И почему несъемный аппарат лучше силиконовых кап.

Редактор, мама двух девочек
ребенок с брикетами
Источник: freepik.com

Многие родители уверены: к ортодонту нужно идти тогда, когда все зубы уже выросли. На практике это одна из самых распространенных ошибок. Оптимальный возраст для первой оценки прикуса — около 7 лет.

И у такого подхода есть четкое медицинское обоснование.

Дети Mail разобрались в этом вопросе вместе с врачом-стоматологом, ортодонтом, основателем клиники OrthoLike, к.м.н. Андреем Жуком.

К семи годам у ребенка начинается так называемый период сменного прикуса. Это время, когда молочные зубы постепенно уступают место постоянным, а челюсти активно растут. Именно в этот момент ортодонт получает уникальную возможность влиять не только на положение зубов, но и на развитие костных структур. И это как раз тот период, когда мы можем форсировать рост лицевых костей и влиять на эстетику лица детей.

Если упустить это время, многие проблемы в будущем придется решать гораздо сложнее — а иногда и с привлечением хирургии.

В 7 лет речь обычно не идет о классических брекетах

На этом этапе врач оценивает, как формируется прикус, хватает ли места для постоянных зубов, правильно ли работают мышцы и суставы. Практически у всех детей сегодня есть сужение челюстей, а также недостаточный рост верхнечелюстной кости и кости нижней челюсти. Это ведет не только к ортодонтическим (нехватке места для постоянных зубов), но и к эстетическим проблемам.

В будущем возможно формирование «птичьего» профиля или, наоборот, массивной нижней челюсти и впалой средней трети лица, что в последующем мы, взрослые, бесконечно корректируем у косметологов и пластических хирургов.

На этом этапе мы часто используем несъемный аппарат Хааса. Уже давно есть масса исследований о неэффективности съемных пластин и всевозможных силиконовых кап. Не мучайте своих детей: несъемная техника эффективнее, а результат более прогнозируем. Верхняя челюсть увеличится, а значит, будут сформированы скулы, будет достаточным объем средней трети лица, хватит места всем зубам, не будет проблем с пародонтом, рецессии десен. И бонусом еще улучшается носовое дыхание: родители отмечают санацию аденоидов у некоторых детей. Но это приятный бонус — аденоиды мы, конечно же, не лечим.

Еще о плюсах ортодонтического лечения в раннем возрасте

Кроме того, в этом возрасте легче корректировать вредные привычки — например, ротовое дыхание или неправильное положение языка. На первый взгляд они могут казаться безобидными, но именно они часто становятся причиной серьезных ортодонтических проблем.

Отдельно стоит отметить психологический аспект. Лечение, начатое в раннем возрасте, проходит мягче и быстрее. Ребенок легче адаптируется к аппаратам, а результат достигается с меньшими усилиями. В подростковом возрасте исправление тех же нарушений может занять больше времени и потребовать более сложных конструкций.

При этом важно развеять еще один миф: визит к ортодонту в 7 лет не означает обязательного лечения. В ряде случаев врач просто берет ребенка под наблюдение и назначает контрольные осмотры раз в 6–12 месяцев. Но именно такой подход позволяет не упустить момент, когда вмешательство действительно необходимо.

