Чипирование детей и уничтожение образования

Глобалисты озвучили свои планы на форуме «Евразийский образовательный диалог»



Куда движется российская государственная система передачи знаний, патриотам было понятно уже давно. Теперь то, о чем говорилось на слетах либерал-глобалистов на о. Русский, в пособиях ректора ВШЭ Ярослава Кузьминова и главы Сбербанка Германа Грефа начинает проговариваться уже на правительственных форумах, на которых под видом «инновационного подхода» промываются мозги нашим педагогам, директорам школ, ректорам.

Яркий тому пример – Международный форум «Евразийский образовательный диалог», состоявшийся в Ярославле 29-30 апреля, организаторами которого были Минпросвет, Миннауки и Правительство Ярославской области. В качестве главных партнеров выступили сотрудники РАНХиГС и РАО (хотя без креатур «Вышки» среди спикеров также не обошлось), продвигающие повестку форсайтщиков-трансгуманистов в средней и высшей школе. Что же было сказано на этом официозном мероприятии, собравшем более 1000 участников (в том числе – зарубежных ученых и экспертов)?Начнем с того, что министр просвещения Ольга Васильева направила приветственное слово организаторам и участникам мероприятия.– заявила среди прочего Васильева.Все это отдает каким-то абсурдом: совершенно правильные слова министра о традиционных ценностях, о духовности, речи о национальном самосознании… и все это для легитимизации шабаша глобалистов-трансгуманистов, главная задача которых – ликвидировать национальное самосознание как таковое.Машины, искусственный интеллект и т.д. для них приоритетнее человека, и к образованию они подходят соответствующим образом. Духовности как личностной категории для них вообще не существует. Может быть госпожа Васильева совсем заработалась и потеряла повестку дня? А может, она искренне считает, что на форуме должны были говорить о всестороннем развитии детей, о духовности и нравственности?Так или иначе, мы вынуждены вызвать у министра просвещения когнитивный диссонанс и сообщить, что главной темой международного образовательного слета было прощание с классической грамотностью, фундаментальными знаниями в пользу «базовых навыков и компетенций». А апофеозом «духовности и нравственности» стал доклад профессора, члена Президиума Европейской ассоциации организации неформального образования (Нидерланды) Рене Клариса под названием «Шокирующее будущее дополнительного образования». Доклад доступен по ссылке, мы же приведем наиболее яркие слайды из презентации профессора.Картинки, которые вы видите, сопровождались примерно следующей речью – грамотность в ее классическом понимании – т.е. владение языками, математические, научные, культурные знания – это все уже второстепенно и не актуально. На первый план выходит эмпатия, открытость, готовность человека общаться и сотрудничать, развитие его творческих способностей. При этом сейчас образование демократизируется благодаря интернет-технологиям, и к 2050 году 7 млрд. людей будут иметь доступ к бесплатному онлайн-образованию. Но есть проблема: многим детям образование недоступно в силу врожденных особенностей развития. Если IQ обычного человека равен в среднем 100, то IQ некоторых детей равно 50-70. Как им получить доступ к знаниям? Как прокачать свой мозг тому, кто считает себя умным, но хочет стать еще умнее?И тут господин Кларис представил инновационное решение проблемы от группы исследователей из Стэнфордского университета. Ну конечно же… это – внедрение микрочипа в кору головного мозга. Ребенка, подростка, взрослого можно чипировать и таким образом поднять IQ «биообъекта» до базовых 100. А через 5-10 лет можно купить и более «продвинутый» чип c IQ 200, причем «всего» за 200 евро (иллюстрации всего этого – см. выше).– откровенно озвучил планы глобалистов-ликвидаторов Рене Кларис.Что тут комментировать? Школы у нас активно ликвидируются прямо сейчас – под видом «оптимизации», «укрупнения», «слияния» и т.д. Увольняются педагоги, работники дополнительного образования, нянечки и воспитатели в детских садах. Минпросвет активно прощупывает почву на предмет перевода детей простых граждан на онлайн-обучение, «Вышка» и РАН лоббируют увольнение «лишних» педагогов и внедрение онлайн-курсов от элитных школ и вузов для «образовательных учреждений-реципиентов», что полностью уничтожит образовательный процесс на периферии.Что касается чипирования, и по этому вопросу г-н Кларис вовсе не первопроходец на российской земле. В январе с.г. «Катюша» подробно разбирала новость федерального уровня: проректор Томского государственного университета Константин Беляков и еще девять анонимных добровольцев имплантируют себе под кожу электронные чипы в рамках «инновационного эксперимента». Проект инициирован Сбербанком, являющимся долгосрочным «стратегическим партнером» томского вуза. Удивительно, но в проекте ТГУ фигурируют все те же, до боли знакомые лица и структуры, что и на ярославском форуме: первую лекцию в новой «брендированной аудитории Сбербанка», посвященную глобальным трендам, томским студентам и преподавателям прочитал ректор РАНХиГС, многолетний советник и ближайший соратник Егора Гайдара, зампредседателя наблюдательного совета ПАО «Сбербанк», экс-профессор ВШЭ и по совместительству лектор Стэнфордского университета (!) Владимир Мау.Надо ли напоминать, что Стэнфорд – ключевая американская кузница кадров для Кремниевой долины, тесно сотрудничающая с АНБ и ФБР – давно является излюбленным местом бизнес-паломничества господина Грефа и всех топ-менеджеров Сбера. После возвращений оттуда наш главный банкстер-любитель йогинов каббалы, лидер неофициального рейтинга «Геи в российской элите» традиционно «радует» нас новыми «инсайдами» вроде того, что нам срочно пора проходить трансформацию сознания и надо очень быстро бежать (неизвестно куда), чтобы стоять на месте, собирать биометрические данные граждан, строить «цифровые экосистемы» и т.п. В общем, мы не удивимся, если господа Мау, Греф иже с ними уже получили по чипу в мозг – это прекрасно объясняет их поведение.А теперь обратим внимание на приказ Минпромэнерго №311 от 7 августа 2007 года «Об утверждении Стратегии развития электронной промышленности России на период до 2025 года» и приложенную к нему Стратегию развития электронной промышленности России на период до 2025 года. В документах прямым текстом говорится:Именно так: «непрерывный контроль (людей) через глобальные управляющие сети». Все сказано предельно честно и открыто. А вот выдержка из номинально почившего в бозе форсайт-проекта «Образование-2030», разработанного первыми лицами Агентства стратегических инициатив (АНО АСИ) – НКО при Правительстве РФ, отвечающей за «цифровую трансформацию» России. Главный автор этого форсайта Дмитрий Песков ныне занимает высокий пост специального представителя по вопросам цифрового и технологического развития при Президенте РФ.Как видим, ни один из проектов глобализаторов не забыт и не заброшен – они продолжают последовательно уничтожать человеческую природу и «трансформировать» все сферы жизнедеятельности общества. В завершение предлагаем патриотической общественности и всем пока еще не чипированным гражданам еще раз взглянуть на профессора Рене Клариса из Нидерландов, главным местом работы которого является факультет социальных технологий РАНХиГС в Санкт-Петербурге. Также он является главным редактором голландского журнала (межнациональной) молодежной политики, консультантом по межнациональной политике ЕС и Совета Европы, приглашенным профессором в университетах Таллина, Амстердама и Киева. Похоже, в круг обязанностей этой марионетки глобалистов входит лоббирование скорейшей чипизации людей на постсоветском пространстве.Ну что, г-жа Васильева, вы по-прежнему считаете, что такие люди и такие форумы призваны формировать у русского и других коренных народов страны «национальное самосознание, духовность и нравственность»? Если да, то похоже, что и вы решили отказаться от грамотности и знаний в пользу «базовых навыков и компетенций».РИА Катюша