Роль в обществе. Как понять: ваш ребенок — жертва или агрессор?

В детском коллективе нередко складываются роли: одни дети оказываются в позиции жертвы, другие — берут на себя роль агрессора. Для родителей это тревожный сигнал, ведь за такими проявлениями часто скрываются глубокие причины, связанные не только со школой или окружением, но и с семейной атмосферой.

Дети как зеркала

О том, как понять, что ребенок стал агрессором или жертвой, aif.ru рассказала

Психологи отмечают: ребенок всегда копирует взрослых. В первую очередь — родителей, которые являются его самой близкой и значимой моделью поведения. Если мама или папа склонны повышать голос, игнорировать чувства, подавлять инициативу, велика вероятность, что ребенок воспроизведет это в общении со сверстниками.

Прежде чем искать причину «плохого» или тревожного поведения во внешнем окружении, родителям стоит честно взглянуть на себя: какую модель общения они транслируют чаще всего?

Почему ребенок выбирает роль жертвы или агрессора

Выбор роли не случаен. Чаще всего он связан с эмоциональным состоянием ребенка и тем, как устроена жизнь в семье.

Роль агрессора

Если дома ребенку не дают проявляться, лишают права голоса, требуют абсолютного послушания, он будет искать компенсацию во внешнем мире. Там, где родители не признают его авторитет, среди сверстников он может стремиться завоевать его силой.

Роль жертвы

Когда ребенку не хватает внимания и любви, он может бессознательно выбирать стратегию жертвы. Забота и тепло приходят только в трудные моменты — когда он плачет, заболевает или сталкивается с трудностями.

Так формируется установка: чтобы быть любимым, нужно страдать.

Нередко мальчики ориентируются на поведение отца, а девочки — матери. Пережитый опыт переносится и на отношения с другими людьми того же пола, закрепляя модель «жертвы» или «агрессора».

Тревожные сигналы для родителей

Вот некоторые признаки, на которые стоит обратить внимание: ребенок часто жалуется на сверстников или, наоборот, оскорбляет других; боится высказывать свое мнение дома; уходит в себя, избегает общения или становится чрезмерно агрессивным; ищет одобрения любой ценой либо демонстративно игнорирует правила.

Это признаки внутреннего напряжения и подавленности, которые важно вовремя заметить.

Что могут сделать родители

Первое и главное — создать в семье атмосферу уважения и доверия. Ребенку необходимо чувствовать, что его мнение ценно, а проявления самостоятельности приветствуются.

Дайте ему право выбора: даже в мелочах, например, что надеть, чем заняться, какую книгу читать. Это развивает самодостаточность и уверенность. Разрешайте ребенку проживать собственный опыт. Пусть он сталкивается с естественными последствиями своих действий и учится на них.

Поддерживайте контакт и открытость. Разговоры без осуждения помогают ребенку чувствовать себя услышанным.

Сохраняйте границы. Уважение к личному пространству формирует чувство значимости, а также учит ребенка тому же в отношении других.

Современный взгляд на воспитание

Сегодня подход к воспитанию строится на партнерстве. Ребенок — не объект для контроля, а полноценный участник семейной жизни. Его место в семье должно быть понятным и устойчивым. Когда он получает поддержку, доверие и возможность проявляться, потребность быть жертвой или агрессором просто исчезает.