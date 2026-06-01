Т.В. Жаркова

Татьяна Вениаминовна Жаркова, врач высшей категории, действительный член Общества православных врачей Санкт-Петербурга им. святителя Луки (Войно-Ясенецкого) рассказывает читателям Азбуки здоровья об интересном и непростом периоде – подростковом.

Жизнь каждого человека на протяжении всего времени с момента его зачатия и до рождения в жизнь вечную сопровождается событиями, которые можно обозначить одним словом – ПЕРЕХОД.

Переход это — движение, перемещение, преодоление, преобразование, развитие, преображение. Любые жизненные переходы требуют приспособления к новым условиям. Выделим наиболее значимые переходы: рождение, учёба, работа, брак, переезд, болезнь, смерть близких, преодоление кризиса, развитие навыков решения проблем, духовное развитие (изменение ценностей и мировоззрения). Важно одно: чтобы развить навыки адаптации к разным условиям в будущем, необходимо преодолеть самый главный жизненный переход – из детства во взрослую жизнь.

Особенности переходного периода

Из всех возрастных групп, именно подростковый возраст (от 10-ти лет до 21-го года) сопровождается наиболее быстрым темпом роста, физического, психосоциального и полового развития. Одним из ведущих критериев здоровья в этот период является гармоничность и уровень не только физического, но психического и интеллектуального развития. К 18-ти годам ещё не завершились процессы развития личности, отмечается низкая устойчивость к стрессам, не сформировались навыки общения со старшими по возрасту, да, пожалуй, и со своими сверстниками тоже.

Мониторинг здоровья российских подростков в XXI веке

Из всех возрастных групп в современной педиатрии проблемы здоровья подростков занимают сейчас лидирующие позиции.

Изучение физического здоровья последних лет выявило, что современные юноши в 17 лет имеют показатели мышечной силы на 10 кг, а девушки на 7 кг ниже, чем их ровесники 80-х гг. По мнению главного педиатра МЗ РФ академика Александра Александровича Баранова до 80% выпускников школ имеют ограничения в выборе профессии по состоянию здоровья. Отборочной комиссией установлена непригодность многих юношей к освоению тяжёлых и напряженных нагрузок, свойственных военным профессиям. К числу школьных болезней традиционно относят нарушения со стороны костно-мышечной системы, близорукость. Данные официальной статистики свидетельствуют об увеличении заболеваемости по ряду классов патологии: новообразования, болезни нервной системы, психозы, болезни глаз, болезни крови, травмы, отравления, сахарный диабет, ожирение, болезни органов пищеварения. Особую озабоченность представляют проблемы, связанные с инвалидностью. В последние годы рост числа инвалидов среди подростков по всем группам заболеваний увеличился на 10,5%.

Одна из важных причин ухудшения показателей здоровья молодого поколения — нарушение питания, несмотря на возможность выбора полезных продуктов. Избыточная масса тела выявляется чаще, чем 30 лет назад. Частота ожирения среди юношей выше, чем среди девушек. Большинство подростков потребляют недостаточно белковой пищи (мяса, рыбы, молочных продуктов), испытывают нехватку витаминов, растительной клетчатки (крупа, овощи, фрукты), получая при этом избыток углеводов на фоне снижения физической активности. Молодёжь в переходном возрасте непременно задумывается о своём внешнем облике, особенно это присуще старшеклассницам. Желая сбросить лишний вес, девушки увлекаются порой модными диетами, что нередко приводит к печальным последствиям. Опираясь на опыт работы в своей профессии, могу сказать, что из всех диет, предлагаемых диетологами, считаю стол №9 наиболее оптимальным для нормального обмена веществ и поддержания стабильного веса. Мне могут возразить, что это диета предназначена только для диабетиков. Действительно так, однако её недаром называют физиологической, так как состав рекомендуемых продуктов вполне соответствует сбалансированному питанию здорового человека: содержит полноценное количество белка, клетчатки, исключаются быстрые углеводы (сладкое, мучное, манная крупа, картофель). Поэтому беру её за основу, а здоровым людям, не отягощённым сахарным диабетом и контролирующим свой вес, вполне допустимы сладкие блюда, десерты и картофель в ограниченном количестве(!) Коллеги-эндокринологи утверждают, — если бы люди придерживались такого режима питания, не пренебрегая физкультурой (но не спортом высоких достижений), то все были бы стройными и красивыми.

В подростковый период родители начинают замечать, что и здоровые дети вдруг стали больше уставать, вечером не могут заснуть, а утром с трудом встают. У них нарушается аппетит, изменяются вкусовые предпочтения. Стоит ли беспокоиться в такой ситуации?

Следует обратить внимание на то, что в переходном возрасте на фоне гормональной перестройки прежде всего выступают симптомы расстройства вегетативной нервной системы и может проявиться такая патология, как нарушение роста и полового развития. Рассмотрим наиболее частые жалобы на дискомфорт, чтобы обратить внимание на отклонения от нормы и решить вопрос, что с этим делать.

Соматоформные расстройства — вегетососудистая (нейроциркуляторная) дистония

Вегетативная нервная система регулирует работу внутренних органов.

При значительном напряжении функции такой важной системы, когда развитие эндокринных органов отстаёт от быстрого роста костей и мышц, в организме молодого человека могут возникать неприятные, болезненные ощущения, описание которых не укладывается в какой-либо конкретный диагноз. Беспокоят головные боли, обмороки, потливость. Может быть повышенная тревожность, перепады настроения, расстройство сна. Со стороны сердечно-сосудистой системы отмечаются перепады артериального давления, боли в области сердца, изменение сердечного ритма. Появляются жалобы на боли в животе, снижение аппетита. Такие ощущения, как правило, носят эпизодический характер, не требуют медикаментозного лечения и исчезают после завершения пубертатного периода. Если болезненные симптомы ярко выражены, и их трудно контролировать, изменяя образ жизни (чередование труда и отдыха, занятия физкультурой, закаливание, полноценное питание), следует обратиться к профильному специалисту в зависимости от проблемы.

Нарушение роста и полового развития

Высокий темп роста или низкорослость зависят от наследственности или от эндокринных нарушений. Гармоничность полового развития определяется сроками созревания гормональной системы.

Задержка полового развития характеризуется отсутствием признаков полового созревания у девочек в возрасте 13 лет, а у мальчиков в 14 лет. Однако подростки, у которых в разные периоды детства отмечалась задержка физического развития (рост, вес) в связи с генетической семейной особенностью, достигают полового созревания несколько позже — к 18 годам. Это не является патологией, а считается вариантом нормы.

Преждевременное половое развитие — появление вторичных половых признаков у детей в возрасте младше восьми лет связано с нарушением функции эндокринных органов.

К кому обратиться за консультацией?

Мальчики, юноши – детский уролог, хирург, андролог, эндокринолог.

Девочки, девушки – детский гинеколог, эндокринолог.

Врач-генетик также поможет разобраться в сложной ситуации при нарушении физического и полового развития. Записаться на приём в Генетический центр можно по полису ОМС с направлением врача районной поликлиники.

Своевременно установленный диагноз, динамическое наблюдение специалиста, а при необходимости лечение (медикаментозное или хирургическое) позволит избежать многих проблем в будущем.

Процесс формирования личности подростка обычно связан с рядом сложностей и часто зависит от влияния внешней среды. Каковы сегодня риски и опасения?

По статистике МВД в 2024 году нарушили закон более 21 тысячи несовершеннолетних, к уголовной ответственности за совершение преступлений привлекли 9,5 тысячи подростков в возрасте 14-17 лет. Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) (Москва, 2024 г.) четверть школьников подвергается нападкам со стороны сверстников. При этом по травле в интернете Россия занимает в мире первое место. Издевательство (физическое и психическое) над одноклассниками, а порой и над учителями в школе отличается особой жестокостью. Дети, склонные к агрессивному поведению, часто эмоционально не уравновешены. Унижая другого человека, они сохраняют при этом контроль над своими действиями. Среди жертв 75% имели суицидальные намерения, а среди тех, кто совершает издевательства, по мнению психологов, распространена алекситимия (психологическое состояние детей и подростков, когда им чужды эмоции других людей, жалость, сострадание, сопереживание).

Рискованное поведение: употребление алкоголя, психоактивных веществ, курение, «парение», экстремальные увлечения и развлечения, самоповреждения (тату, пирсинг) непременно приведут к тяжёлым последствиям не только в будущем, но сегодня и сейчас.

Ведущими причинами смерти в подростковом возрасте в настоящее время являются травмы, отравления, убийства и дорожно-транспортные происшествия. Подростковая смертность в РФ остаётся высокой и превышает смертность в большинстве стран Европы.

По последним статистическим данным ВЦИОМ 60–75 % российских подростков имеют повышенный уровень тревожности.

Может ли семья защитить подростка от неблагоприятных рисков воздействия социальной сферы?

Вероятно, психолог, психотерапевт, педагог и, безусловно, священник могут сказать, что с современными семьями сегодня «что-то не так». Исторически сложилось, что разрушению института семьи изначально способствовали коммунисты-утописты ещё до Парижской Коммуны (1871). В Коммуне Союз женщин требовал гендерных изменений в религии, образовании и семье. Суть состояла в том, чтобы всё было общим: не только имущество, но и женщины тоже, их следовало «освободить» от брачных уз, а о воспитании детей должно заботиться государство. Идея группового брака появилась в книге Фридриха Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства», в которой отвергалась форма моногамного брака и смысл патриархальной семьи. После 1917 года эстафету подхватили революционеры в России: И.Ф. Арманд — глава женского отдела ЦК РКП(б) и российский дипломат А.М. Коллонтай, считали, что выделение брачной пары в обособленную ячейку не отвечает интересам коммунистов. «Семья отмирает, она не нужна ни государству, ни людям», — писала Коллонтай («Семья в коммунистическом обществе». Одесса, 1919, стр. 15).

В наше время (XXI век) институт семьи активно разрушают так называемые «демократические», «прогрессивные» страны Запада: традиционная семья уже не считается необходимой, всё меньше людей вступают в брак. Те, кто женится, не стараются сохранить семью, увеличивается число разводов. Прелюбодеяние становится все более распространённым, а однополый «брак» в странах Европы имеет силу закона. С тех пор, когда коммунисты «отменили» Бога и начали строить «свой новый мир», их потомки стали перенимать опыт своих предшественников в кожанке с маузером в руке, а другая молодая поросль предпочитает перенимать новые веяния Запада. Стёрлись гендерные отличия в семье, и по одежде «унисекс» уже не отличить маму от папы, бабушку от дедушки.

Травма поколений в российской семье

Русское общество в войнах и репрессиях 20-го века потеряло около 100 миллионов мужчин. В Первую мировую войну (1914-1918 гг.) боевые потери русской армии составили 2.3 млн. человек. В Гражданскую войну (1918-1921 гг.) погибло около 8 млн. человек. В Великую отечественную войну (1941–1945 гг.) общее число погибших (военные и мирное население) составили более 27 млн. человек. В период политических репрессий 20–50-х годов уничтожено до 60 млн. человек [2].

Функцию мужчин в семье пришлось взять на себя женщинам. Молодая мать, оставшись одна, занятая непосильным трудом, погружалась в скрытую депрессию и пребывала в постоянной тревоге. А что с ребёнком? Пока мать старалась чтобы ребёнок был сыт, одет и не болел, он уже растёт травмированный с плохо развитой эмпатией и не уверен, что кому-то нужен. Дети, выросшие в отсутствии отца, не видят, не знают и не понимают какова роль мужчины в семье. И уже потом, став взрослыми, мало кому из них удаётся создать свою счастливую семью. Девочки перенимают опыт своей уставшей и недовольной жизнью матери, а у мальчиков и вовсе нет достойного примера мужа и отца. Прошли годы, сменилось поколение, но мало что изменилось в структуре семьи. И даже в полной семье женщина продолжает занимать ведущую позицию, она привыкла заботиться о всех и сама решает проблемы каждого члена семьи, не оставляя мужу инициативы в их общем доме. А мужчина в семье пребывает как нечто прилагательное: мягкий, заботливый, все разрешающий; или трудоголик, не вникающий в проблемы семьи; а возможно, имеющий ещё и зависимость (алкоголик, игроман и т.д.).

Всплывают в памяти такие строки:

Столетье промчалось. И снова,

Как в тот незапамятный год

Коня на скаку остановит,

В горящую избу войдёт.

Ей жить бы хотелось иначе,

Носить драгоценный наряд,

Но кони — всё скачут и скачут.

А избы — горят и горят

«Вариации из Некрасова», 1960. Наум Коржавин

Особенности дисфункциональной семьи

Искажённая система ценностей

Детоцентризм (ребёнку всё лучшее, он главный в семье)

И такой подросток (главный везде: в группе, в обществе) стремится всегда быть первым, оттолкнёт другого, грубо ответит, пройдёт мимо, не уступит дорогу и место в транспорте пожилому человеку и инвалиду. Даже в церкви приходится видеть, как упорная мать («яжемать!») активно проталкивает вперёд на исповедь здоровенную отроковицу («онижедети!»), а старенькая бабушка с костыликом стоит позади всех.

Гедонистический стиль (получать удовольствие, взять от жизни всё).

Материалистический тип (главное деньги и материальное благополучие).

Семьи, где не уважают «границы» личности (за всё отвечает мама, нужно подчиняться только ей).

Семьи, устанавливающие жёсткие правила, не учитывающие возрастные изменения подростка.

Утрачена религиозная традиция. А на месте осмысленной веры процветают суеверие и язычество.

Родители в тревоге: как же так случилось, что подрастающие дети стали хуже учиться, разговаривают на непонятном языке и в их лексике появились даже скверные слова?

Исследования, проведённые в разных странах, выявили когнитивные изменения у детей интернет-поколения (рождённые после 2001 г.), а именно — нарушена концентрация внимания у школьников и студентов во время занятий. То есть из-за большого информационного потока стал хуже усваиваться учебный материал. На Западе, а затем и в России был введён термин «клиповое мышление» — восприятие человеком окружающего мира не через слово и письменные тексты, а через короткие образы и символы. Стало заметно, что носители кратковременной памяти не могут планировать свои действия, завершить начатую работу; они не читают книги, предпочитают видеоинформацию и у них развивается языковой минимализм (по типу словарного запаса Эллочки-людоедки). В современном мире, где люди общаются в основном в цифровом пространстве, всем нам не следует забывать и о силе влияния на человека как устной речи, так и письменного слова. Например, в медицинской практике известен феномен позитивного, доброго слова врача, когда одни только слова об эффективности лечения способны вызвать у пациента положительную мотивацию и запустить процессы выздоровления.

Что касается молодёжного жаргона, так он был всегда. Стоит немного задуматься, как наверняка и родители, и старшее поколение родственников вспомнят, что в свои юношеские годы они тоже употребляли в разговорной речи со сверстниками «этакие» словечки. Существенное отличие только в том, что набор таких выражений был невелик. С тех пор, когда планету накрыла Всемирная паутина (1989 г.), диапазон неформальной лексики расширился.

Молодежь использует известные в своём сообществе иностранные слова, сокращения слов русского языка и аббревиатуру в сообщениях и переписках в интернете. Это удобный способ сохранить смысл информации при минимально затраченном времени. Но такой стиль не должен звучать в разговорной речи в обществе, чтобы не портить в сокращениях свой родной язык. По мере взросления, человек, как правило, перестаёт употреблять такую лексику в повседневной жизни. Однако, если взрослый продолжает всё-таки искажать свою речь, стараясь подражать молодёжи, считая себя, как бы в «тренде», то это уже, извините, «диагноз».

Разумеется, свой профессиональный сленг есть и в разговорной речи взрослых людей среди коллег любой профессии. И тем не менее, взрослый хорошо понимает, что такая речь неуместна на публике, не подходит для докладов, официальных выступлений, научных работ, и она не должна звучать за рамками своей референтной группы.

И совсем другое дело, когда разговор заходит о нецензурной лексике.

Падение нравов в обществе при условиях вседозволенности не могло не отразиться на поведении подростка. Там, где утрачиваются моральные ограничения, исчезают понятия культуры, уважения и чести. Сквернословие в устах подростков в транспорте, школе и колледже и даже в присутствии старших, широко распространено. СМИ, фильмы, насыщенные нецензурной речью персонажей, несомненно, изменяют лексикон молодёжи. Но именно в семье с раннего детства закладываются навыки и стандарты поведения. Первые слова ребёнок слышит только из уст мамы, папы и близких. Часто в глазах подростка символом взрослого человека, по примеру поведения старших, являются: независимость, курение, алкоголь, нецензурная лексика. Нередко подростки стремятся подражать своим кумирам: певцам, телеведущим, актёрам.

Однако, мало кто из них понимает, что корни сквернословия происходят из древних языческих культов поклонения неким божествам (отсюда — многобожие), которые управляют природными катастрофами. В те далёкие времена древние люди из разных племён мистически представляли связь стихийных бедствий (ураганы, засуха, наводнения и т.д.) с гневом этих богов. Они произносили слова, связанные с детородной функцией, в виде заклинаний, призывая на помощь демонов зла. Позднее эти заклинания стали употребляться в быту в виде разговорной брани. Заблуждением является мнение о том, что мат только славянская традиция. При исследовании культуры языка лингвистами выяснили, что культ поклонения всяким мерзостям присутствовал у всех языческих народов, в том числе и в славянском.

Согласно статистике, почти 70% россиян сквернословят при детях. Так, например, одна из моих сотрудниц, сокрушалась однажды, что трёхлетний внук Ванечка назвал её «окаянная бабка». Пытаясь её утешить, я предположила, — вероятно мальчик слышал такие слова дома и стал повторять, а вовсе не хотел огорчить любимую бабушку. Она задумалась и вспомнила, что сама частенько дома при всех говорила о муже: «Вот, дед окаянный, опять курить пошёл». Не стесняются взрослые и более жёстких выражений или заменяют их эвфемизмами, т.е. словами-заместителями матерных, созвучных с ними по смыслу. Ребёнок начинает познавать мир через слово и символы. Не удивительно, что подрастающие отроки, подражая взрослым, начинают перенимать их стиль разговорной речи.

В XVII веке по «Соборному уложению» царя Алексея Михайловича Романова за использование непотребных слов налагалось жестокое наказание вплоть до смертной казни. В наше время статья 130 Уголовного Кодекса предусматривает наказание (штраф или 15 суток общественных работ) за оскорбление с нецензурной бранью.

Важнейшим показателем культурного уровня народа является степень владения навыками чтения и письма на родном языке. «Родная речь» — так назывался первый сборник текстов по русскому языку начальной школы. Знают ли российские школьники историю своего родного языка?

«В начале было Слово… Все чрез Него на́чало быть…» (Ин.1:3). «И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины…» (Ин.1:14).

Кратко об истории русского языка

Родной язык в России – Кириллица. Будущие просветители, учители словенские, братья Кирилл (в миру – Константин, 827–869) и Мефодий (в миру – Михаил, 815–885), родом из Македонии (Северная Греция), получили в юности прекрасное образование, владели многими языками, в том числе и разговорным славянским, так как в окрестностях их родного города Солуни в то время располагались славянские поселения, подчинённые Византийской империи. В IX веке византийский император Михаил III по просьбе князя Великой Моравии поручил Кириллу и Мефодию перевести богослужебные тексты с греческого на славянский язык. Кирилл взялся за составление славянской азбуки, в основу которой был положен греческий алфавит. Всего за один год была составлена азбука. Каждая буква имела свое название: А (аз) – я; Б (буки) – буквы; В (веди) – знание; Г (глагол) – говори; Д (добро) – хорошо; Е (есть). Если прочитать эти буквы подряд, получится предложение: «Я буквы ведаю (знаю), говорю — хорошо есть».

Братья перевели на славянский язык богослужебные книги и стали обучать своих учеников церковнославянскому языку и литургике. Ученики продолжили дело, начатое святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием, и распространили учение Христа во многих славянских государствах. Изначально в России известны только рукописные книги, а первый учебник (азбука) был напечатан Иваном Фёдоровым в 1574 году. Сегодня кириллицу используют более 250 миллионов человек. Стоит ли засорять такой прекрасный язык чуждыми и скверными словами?

Как помочь подростку в наше непростое время избежать опасных рисков, выбрать свой путь, и по совету святых отцов Церкви, — «отказавшись от низких предметов, прилепившись любовью к лучшему», стать христианином, преодолев трудный переход во взрослую жизнь?

В современном мире в разных странах всё чаще раздаются призывы вернуться к древним языческим верованиям дохристианского периода. И в нашей стране активисты оккультных практик распространяют ложные идеи, что традиционная религия Руси – язычество. Новое язычество — это разнородное по составу религиозное направление, адепты которого отрицают официальные традиционные религии и широко пропагандируют свои взгляды. Доморощенные неоязычники представляют антихристианское движение, опираясь в своих умозаключениях на текст «Велесовой книги». Впервые книга была опубликована в 1950-е годы в Сан-Франциско. Автор-эмигрант считает, что у русских ещё до IX века якобы была какая-то другая письменность, хотя документального подтверждения такой версии нет. Своё суждение о книге и подробный её разбор излагает академик А.А.Зализняк, лингвист, доктор филологических наук, в статье «О Велесовой книге». Следует заметить, что при исследовании историками, филологами и лингвистами культуры, языка и традиций разных народов в хронологии первобытных эпох и средневековья, не было обнаружено достоверных источников о язычестве, как исконной традиции русского народа. В то время, когда ещё не сформировался из отдельных славянских племён русский народ, не было письменности и только начинали возникать разные религиозные представления, не существовало единой веры и соответственно не было никакой традиции.

Что мы сегодня знаем о том далёком от нас времени?

Из Священного Предания известно, что в I веке от Рождества Христова святой апостол Андрей Первозванный уже предвидел и возвестил об образовании будущей православной Руси.

P.S. Священное Предание – это «апостольское учение, устно преподанное; или правила и законоположения, в Церкви введенные делом» — трактовка святителя Феофана Затворника.

В IX веке свершилось важное событие – на основе славянской письменности сформировалось православное славянство. С тех пор православная вера начала влиять на культуру, быт и наш язык. Так на уровне государства постепенно стала развиваться традиция русского народа — православное христианство. Предание о посещении апостолом Андреем славянских земель задолго до даты Крещения Руси (988г.) укоренилось в русской православной традиции.

Русский язык со времени создания славянской азбуки претерпел значительные изменения. Но и сегодня в нашей речи встречаются фразы из Библии: «много зва́ных, но мало избра́нных», «не рой яму другому», «не сотвори себе кумира» и т.д. Привычное в обиходе слово выходного дня «воскресенье» — Воскресение Христово, а слово благодарения «спасибо» — Спаси Бог. Мало кто из мирских людей, а тем более неоязычники осознают, что большинство из них носят христианские имена святых, а не прозвища и клички, как было в период раннего Средневековья. В государственной топонимике также отражается христианская традиция русского народа в названиях городов: Архангельск, Благовещенск, Троицк, Воскресенск и др. Наши традиции представлены в народных пословицах и поговорках: «Без Бога не до порога», «Премудрость одна, а мудрований много» и др. Что касается мудрований – атеистами от науки до сих пор выдвигаются разные гипотезы о сотворении мира. Один из таких постулатов, что «человек потомок обезьяны», даже включён в школьные учебники. Но никто из этих учёных не ответит на простой вопрос, что было раньше «курица или яйцо»? (См. Бытие 1:21).

Известно, что многие выдающиеся открытия в науке совершили великие учёные-христиане, и не иначе как, по Промыслу Божиему.

Назовём имена некоторых из них:

Михаил Васильевич Ломоносов (1711-1765) — первый крупный русский ученый; совершил открытия в разных областях науки (химия, физика, астрономия, география, история, геология).

Иван Петрович Павлов (1849-1936) великий русский ученый-физиолог академик, Нобелевский лауреат в области медицины.

Николай Иванович Вавилов (1887-1943) биолог-генетик, академик, лауреат Государственных премий.

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) (1877-1961) епископ Русской Православной Церкви, он же — русский хирург, доктор медицинских наук, профессор, лауреат Государственных премий.

«Чем больше человек погружается в духовный мир, отрешаясь от себя, тем больше у него появляется возможности создать прекрасное произведение искусства, великолепно выполнить свою работу и совершить великое открытие в науке. Многие ученые рассказывали, как они сделали свои открытия. Дмитрий Иванович Менделеев много размышлял, как собрать воедино все собранные им данные, и вдруг во сне увидел уже готовую таблицу. Анри Пуанкаре тщетно обдумывал одну из сложных математических задач, а решение пришло мгновенно, когда он поставил ногу на ступеньку экипажа. Мы называем это интуицией. А по сути, речь идёт о Промысле Божием через озарение Божественной энергией, описание которой значительно отражено в творениях святителя Григория Паламы». – Предание. ру. По материалам статьи «Промысл Божий и научная картина мира», Кривовичев Сергей, священник, кандидат богословия, учёный, академик РАН.

Было время, когда коммунисты «во весь голос» объявили, что Бога нет. Богоборцы упорно и тщательно вытаптывали ростки духовности в народе, старательно, с особой жестокостью уничтожали носителей этой духовности — священнослужителей и всех православных христиан, а плодородная российская земля и благодатная почва русской души всё зарастали и зарастали плевелами, терниями и волчцами. В 70-е годы на Западе, в противовес атеистическому мировоззрению, издаётся книга «Мы верим», в которой 53 известных учёных мирового уровня рассказывают о своей непоколебимой вере в Господа Иисуса Христа.

Среди великих зарубежных христиан:

Галилео Галилей (1564-1642) физик, механик, астроном.

Исаак Ньютон (1643-1727) математик, механик, оптик.

Грегор Мендель (1822-1884) монах, основоположник генетики.

Макс Планк (1858-1947) основатель квантовой теории, утверждал, что Бог, как высший разум, является основой законов природы, которые раскрывает наука.

Но отголоски суеверных представлений первобытного человека о мироздании и сейчас проникают в неокрепшие умы части наших соотечественников. Неоязычники, оккультисты, активные члены деструктивных сект продолжают строить свою «вавилонскую башню счастья», соблазняя молодёжь, детей и подростков лживыми обещаниями быстрого успеха, личностного роста, процветания и беззаботной жизни, а некоторые педагоги, повреждённые суеверием и лжеучениями, внедряют деструктивные, магические идеи в учебных заведениях. Возрождая Новое язычество и реконструируя примитивные представления о строении мира, адепты оккультных практик вносят фольклорный оттенок в свои обряды, надевают маски, обереги и организуют костюмированные праздники с ритуальным сопровождением. Яркость впечатлений от таких собраний, несомненно, может привлечь внимание молодого поколения. К сожалению, в головах большинства наших современников вымышленные образы, мифы и лозунги неоязычников часто перемешиваются с христианскими знаками и символами. Особенно это становится заметно, когда оккультные сборища совпадают с церковными памятными датами. Так раскрываются перед нами культовые массовые мероприятия в виде празднеств Масленицы, Купалы, Коляды. В учении и практике нашей Церкви такой терминологии и обрядов нет.

К примеру, празднование Масленицы нельзя назвать христианской традицией. Это народный обычай, берущий своё начало в дохристианскую, эпоху, когда проводились обряды поклонения природе. В православном календаре Сырная седмица — подготовительная неделя к Великому посту. Христиане в это время навещают родных и близких, помогают нуждающимся, ободряют и поддерживают одиноких, больных, приносят радость в каждый дом, а детские праздники устраивают без излишеств и разгульного веселья.

Прощёное воскресенье – день душевного мира и спокойствия. Но именно в этот день однажды в одном из сельских храмов с удивлением пришлось увидеть, как около храма некоторые околоцерковные люди, называющие себя христианами, вместе с детьми превращают этот день в молодецкие забавы: разудалые пляски, прыжки в мешках, перетягивание каната, кулачные бои и прочие игрища, завершая всё поеданием блинов. «Хлеба и зрелищ» — девиз подобных праздников. Что тут скажешь? Далеко ли мы ушли от языческих культов древних славян поклонения твари, но не Творцу?

Кстати, любители прыгать в мешках и перетягивать канаты, могут упражняться в любой другой день и не обязательно у храма.

Чтобы противостоять пагубному воздействию оккультистов, надо поинтересоваться настоящей историей своего Отечества, углубиться в изучение Священного Писания и Жития святых.

Из трудов митрополита Иоанна (Снычева) (1927-1995):

«Повесть временны̀х лет» в редакции преподобного Нестора-летописца начинается с библейского повествования о сотворении мира. Заявив таким образом о своей приверженности к христианскому осмыслению жизни, автор переходит к истории русского народа. После Вавилонского столпотворения, когда народы разделились, в Иафетовом племени выделилось славянство, а среди славянских племён – русский народ. В Повести выделяется сообщение о посещении русской земли святым апостолом Андреем Первозванным, предсказавшим величие Киева (будущей столицы Российской империи IX век), будущий расцвет православия в России и подчеркивается промыслительный характер крещения Руси». — «Самодержавие духа» (очерки русского самосознания). Санкт-Петербург, 1995 г., стр.47-48.

Василий Никитич Тати́щев (1686–1750), русский историк, географ, государственный деятель, автор первого капитального труда по русской истории отмечает, что во время своего миссионерского путешествия в Великую Скифь-Русь апостол Андрей, первый из учеников Христа, проповедовал живущим здесь племенам славян и русов. Сам город Киев основан значительно позже. —Татищев В.Н. «От скифов до славян: история Российская во всей её полноте». М., 2011, стр. 49.

Кто-то может возразить: как это узнать, если подросток отказывается выполнять требования взрослых, с трудом откликается на уговоры, наставления, совсем не читает книги и, тем более, не посещает православные сайты?

В храме мы слышим от священников на проповеди, что каждый христианин призван Господом к миссионерскому апостольскому служению. Это значит, что наша жизнь не должна быть двуличной, т.е. разделённая на церковную: платок, юбка в пол, смиренный взор, елейные речи, и светскую, — уже с другими приоритетами, интересами, и другими требованиями к себе. Иной христианин, называя себя православным, на деле совсем не интересуется содержанием своей веры, не ходит в храм, ну разве что, на крещение и на отпевание, или на Пасху покрасит яйца. В результате Церковь в глазах подростка представляется ему не как сама жизнь и единственно верный путь к Истине, а как нечто фольклорно-историческое, вроде клуба по интересам. Стоит ли тогда удивляться, что подросшие дети, не понимая в чём суть веры их родителей и зачем нужна Церковь, уходят из храма и находят для себя уже другие интересы и развлечения?

Обесценивание авторитетов и негативизм в подростковом возрасте, как правило, — естественная реакция на неправду в окружении подростка (в семье, в обществе, в школе). Не принуждение и нудные нравоучения, а только личный пример христианской жизни родителей, учителей, наставников, близких людей и всех тех, кто рядом, позволит подростку остановиться в суете обыденных событий, оглядеться и начать размышлять: «Кто я – Образ Божий или потомок обезьяны?». Наступит время, и молодой человек сам себе задаст вопрос: «С кем я, с Богом или без Него?». Он вдруг задумается и наконец поймёт, что в жизни много разных путей, но не всякая дорога ведёт к Правде, Истине и Свету, и тогда уже самостоятельно, сознательно выберет единственно верный путь.

Дела семейные

«Если же кто о своих и особенно домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного» — апостол Павел (1 Тим 5, 8).

Из жизнеописаний святых подвижников известно, что многие из них родились в благочестивых семьях. И совсем не важно в какой по статусу семье родился добропорядочный христианин: в богатой, знатной или в бедной. Жизненный опыт таких семей учит нас, сегодняшних, рождённых в России в годы воинствующего атеизма, что без нравственных христианских основ и православной культуры невозможно воспитать достойного человека. И начинать такое воспитание каждому из нас надо с самого себя!

Во многих трудах святых отцов Церкви освещается тема: «Семья и воспитание детей». Об этом пишут святитель Григорий Богослов (325-389); святитель Иоанн Златоуст (347-407); святитель Феофан Затворник (1815-1894); святитель Николай Сербский (1881-1956); и многие другие подвижники.

Цитаты из творений некоторых святых:

Святитель Тихон Задонский (1724-1783): «Родителям нужно самим беречься от соблазнов и пример добродетельной жизни подавать своим детям, если хотят их наставить в добродетели» — Книга «Наставления о христианской обязанности родителей».

Святитель Филарет (Дроздов) (1782-1867) на основании библейских правил даёт уникальный совет родителям: «Наставляй добродушно; обличай кротко и мирно; наказывай умеренно и с сожалением» — Слова и речи. Т. 5. М., 1885, стр. 474, 475.

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) (1877-1961): «Кто же воспитывает детей в таких семьях, где и отец, и мать занимают важные общественные должности, с утра до ночи на работе и не имеют ни времени, ни сил, ни возможности заниматься детьми? В огромном большинстве случаев – никто» — Книга «О семье и воспитании детей».

Хочется особо выделить творения святителя Иоанна Златоуста. Практически в каждой книге многотомного труда святителя выделяется место для обсуждения роли семьи в воспитании и образовании детей. IV век, христианство только начинало входить в обычаи общества. Блуд, разводы, разврат, безответственность родителей и семейное насилие были распространены повсеместно. Не правда ли — общество во времена Златоуста отчасти похоже на современный нам мир? Как далеко во времени святой жил от нас, но как велико значение трудов вселенского учителя для нас сегодня!

Основой для формирования семейных ценностей являются любовь, уважение, доверие, почитание старших, поддержка друг друга и ответственность за близких людей. В такой семье создаётся атмосфера гармонии и взаимопонимания, возникает чувство защищённости и комфорта.

Патриархальный уклад жизни. Глава, мужчина, материально обеспечивает семью, решает сложные проблемы, с ним советуются, его уважают. Женщина, независимо от того, какое она получила образование в юности, прежде всего – жена, мать, хозяйка дома. Дети уважают родителей, и советуются с ними в решении сложных жизненных вопросов.

В традиционном современном обществе женщина выполняет не только функции жены и матери, но старается ещё реализовать себя в профессии. В такой семье домашние обязанности, как правило, распределяются по взаимному согласию.

Традиции, которые сохраняются из поколения в поколение, могут сплотить и укрепить семью. Семейные традиции могут быть разными: совместные путешествия, домашнее чтение вслух, рукоделие и даже уборка в доме или совместно испечённый праздничный пирог. Но хотелось бы выделить такое значимое общее дело для всей семьи, как изучение своей личной истории, исследование своего рода. Всё больший интерес сейчас вызывает у молодёжи изучение истории предков – как они выглядели, кем были, чем занимались, откуда вообще пошёл род, кто его основатель, где жили. Это кропотливая, но безусловно очень увлекательная и интересная работа. Сразу скажу, — в процессе родословных поисков можно встретить сведения не только о милых сердцу сродниках, далёких предках и узнать об их заслугах перед семьёй и отечеством, но получить информацию и о проблемных родственниках, отягощённых страданиями, неудачами или неблаговидными поступками. В подобном случае надо быть готовыми принять такой факт без осуждения, а наша усердная молитва обязательно принесёт им утешение в мире ином.

С чего начать? На основе уже имеющихся фото, сведений (устных и письменных) о своей семье пытливый исследователь начитает знакомиться с материалами на одном из историко-родословных форумов и одновременно может получить обширную информацию в архивах, даже не выходя из дома, через «электронный читальный зал». В результате такой творческой совместной работы появляется желание посетить дорогие сердцу места и непременно отправиться в путешествие всей семьёй. Важно не только собрать материал, но подумать, как творчески, художественно его оформить: составить генеалогическое древо, сделать альбом, написать родословные росписи и как итог – составить и оформить Семейную родословную книгу. И сразу возникает вопрос: «А кто же я? Где моё место в большой родовой семье?»

Два чувства дивно бли́зки нам.

В них обретает сердце пищу:

Любовь к родному пепелищу,

Любовь к отеческим гробам.

На них основано от века,

По воле Бога Самого́,

Самостоянье человека,

Залог величия его.

Животворящая святыня!

Без них душа была б пуста.

Без них наш тесный мир – пустыня,

Душа – алтарь без божества. – А.С. Пушкин

«Святитель Григорий Палама́ говорит, что в результате преступления и греха мы утратили подобие Божие, «но о̀браза не погубили». Именно потому, что этот образ не потерян, мы можем воскресить душу. Православное предание имеет огромное значение для нашего времени. Только оно в состоянии освободить человека и исцелить его от угнетённости и беспокойства, этих последствий душевной смерти» — митрополит Иерофей Влахос, Греция. «Православная психотерапия». Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2005.

Наполнить пустоту души поможет память об истории своего рода, неразрывно связанная с историей нашего Отечества. Семейные ценности, основанные на православных традициях, расширяют кругозор, формируют культуру развивающейся личности и непременно придают молодому человеку определённую силу и уверенность в будущем.

Подготовила Александра Грипас

