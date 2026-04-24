Сырники в духовке с манкой

Рецепт вкусных и пышных сырников из творога со сметаной, запеченных в духовке.

Ингредиенты

Творог - 250 г

Яйцо куриное - 1 шт.

Сахар - 3 ст.л.

Соль - 0,5 ч.л.

Манная крупа - 3 ст.л.

Мука пшеничная - 3 ст.л.

Сметана - 1 ст.л.

  • 235 кКал
  • 1 ч.

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Сырники - аппетитное и очень вкусное блюдо из творога.

Вариантов приготовления очень много, и у каждой хозяюшки свои тонкости и секреты приготовления. Сырники - это полёт фантазии для каждой хозяйки. Их можно жарить на сковороде, запекать в духовке, готовить на пару. В состав сырников можно добавлять фрукты, как свежие, так и замороженные, ягоды, сухофрукты. Некоторые хозяйки умудряются готовить и солёный вариант - например с картошкой.

 

Чтобы сырники получились более воздушными, творог желательно протереть через сито или взбить в блендере. При избытке сахара сырники не будут держать форму. Лучше подсластить после приготовления. Употреблять сырники лучше всего сразу после приготовления - со сметаной, вареньем, медом или сгущённым молоком.

 

Для приготовления сырников в духовке с манкой возьмите такие ингредиенты.

 

Ингредиенты для сырников в духовке с манкой
Творог любой жирности поместите в глубокую посуду. Добавьте сметану и куриное яйцо. Хорошо разотрите до образования гладкой однородной консистенции.

 

Соединить сметану, творог и яйца
Добавьте сахар, манную крупу, просеянную пшеничную муку. Можно добавить ванильный сахар для аромата. Хорошо перемешайте и оставьте на 20-30 минут при комнатной температуре.

 

Всыпать муку, сахар и манку
Творожную массу разложите в силиконовые формочки. Отправьте в горячую духовку при 180 градусах.

Запекайте 30-40 минут.

 

Переложить творожную массу в формочки
Сырники в духовке с манкой готовы.

 

Рецепт сырников в духовке с манкой
Приятного чаепития!

 

Фото сырников в духовке с манкой
Сырники в духовке с манкой, рецепт с фото
