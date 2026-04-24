Ингредиенты
Творог - 250 г
Яйцо куриное - 1 шт.
Сахар - 3 ст.л.
Соль - 0,5 ч.л.
Манная крупа - 3 ст.л.
Мука пшеничная - 3 ст.л.
Сметана - 1 ст.л.
- 235 кКал
- 1 ч.
Процесс приготовления
Сырники - аппетитное и очень вкусное блюдо из творога.
Чтобы сырники получились более воздушными, творог желательно протереть через сито или взбить в блендере. При избытке сахара сырники не будут держать форму. Лучше подсластить после приготовления. Употреблять сырники лучше всего сразу после приготовления - со сметаной, вареньем, медом или сгущённым молоком.
Для приготовления сырников в духовке с манкой возьмите такие ингредиенты.
Творог любой жирности поместите в глубокую посуду. Добавьте сметану и куриное яйцо. Хорошо разотрите до образования гладкой однородной консистенции.
Добавьте сахар, манную крупу, просеянную пшеничную муку. Можно добавить ванильный сахар для аромата. Хорошо перемешайте и оставьте на 20-30 минут при комнатной температуре.
Творожную массу разложите в силиконовые формочки. Отправьте в горячую духовку при 180 градусах.
Сырники в духовке с манкой готовы.
Приятного чаепития!
