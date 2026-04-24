Сырники - аппетитное и очень вкусное блюдо из творога.

Вариантов приготовления очень много, и у каждой хозяюшки свои тонкости и секреты приготовления. Сырники - это полёт фантазии для каждой хозяйки. Их можно жарить на сковороде, запекать в духовке, готовить на пару. В состав сырников можно добавлять фрукты, как свежие, так и замороженные, ягоды, сухофрукты. Некоторые хозяйки умудряются готовить и солёный вариант - например с картошкой.

Чтобы сырники получились более воздушными, творог желательно протереть через сито или взбить в блендере. При избытке сахара сырники не будут держать форму. Лучше подсластить после приготовления. Употреблять сырники лучше всего сразу после приготовления - со сметаной, вареньем, медом или сгущённым молоком.

Для приготовления сырников в духовке с манкой возьмите такие ингредиенты.

Фото 1

Творог любой жирности поместите в глубокую посуду. Добавьте сметану и куриное яйцо. Хорошо разотрите до образования гладкой однородной консистенции.

Фото 2

Добавьте сахар, манную крупу, просеянную пшеничную муку. Можно добавить ванильный сахар для аромата. Хорошо перемешайте и оставьте на 20-30 минут при комнатной температуре.

Фото 3

Творожную массу разложите в силиконовые формочки. Отправьте в горячую духовку при 180 градусах.

Запекайте 30-40 минут.

Фото 4

Сырники в духовке с манкой готовы.

Фото 5

Приятного чаепития!