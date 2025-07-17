Жгучее солнце. Эксперт Дудина рассказала, в каком возрасте нельзя загорать

«Солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья». Эта фраза стала крылатой благодаря советской системе оздоровления и пропаганде здорового образа жизни. Сегодня она воспринимается с ностальгией по советскому времени, а её суть остаётся актуальной с оговорками.

Например,уже не считается панацеей от всех болезней. И принимать его нужно

С какого возраста и сколько нужно солнца детям, аif.ru рассказала врач-педиатр НИИ педиатрии и охраны здоровья детей РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского Анастасия Дудина.

Целенаправленно загорать — сидеть или лежать под солнцем для получения загара — детям и подросткам вообще не рекомендуется. Это может быть опасно, особенно у детей раннего возраста.

Строго запрещено находиться под прямыми солнечными лучами новорожденным (до 1 месяца) и младенцам до 6 месяцев.

Их кожа чрезвычайно тонкая, а система терморегуляции незрелая, что может привести к серьезным солнечным ожогам, перегреву и обезвоживанию даже при кратковременном пребывании под солнцем.

Чтобы защитить младенцев от вредного воздействия солнца во время прогулки, нужно соблюдать меры предосторожности:

в период наибольшей активности солнца (с 11:00 до 16:00) допустимы только прогулки в условиях «кружевной тени» (например, под деревом), используя зонтик или козырек коляски;

одежда малыша должна быть из легких, дышащих тканей (например, хлопковая, льняная), закрывающая тело и конечности;

головной убор ребенку — обязателен;

для коляски применять только дышащие ткани (специальные сетки-экраны из плотного хлопка или УФ-ткани).

При этом солнечные лучи необходимы для синтеза витамина D и профилактики рахита. Согласно данным Национальной программы «Недостаточность витамина D у детей и подростков», интенсивность УФ-излучения спектра В, достаточная для синтеза витамина D, наблюдается только в определенное время суток (в основном с 11:00 до 14:00). Выбирая прогулки в данном интервале времени, особенно важно соблюдать правила пребывания на солнце с новорожденным ребенком.