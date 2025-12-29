Сколько мандаринов можно съедать ребенку в день?

Мандарины — неотъемлемая часть предновогоднего рациона, и так хочется порадовать детей этим ярким угощением. Но чтобы не омрачить праздник, важно помнить о чувстве меры.
Об этом aif.ru рассказал кандидат фармацевтических наук Игорь Сокольский.
Прямого ответа на вопрос «сколько» не существует — норма зависит в первую очередь от возраста ребёнка и от особенностей его здоровья.риск развития аллергической реакции особенно высок.
Начинать нужно буквально с одной-двух долек, обязательно очищенных от плёнок, и внимательно наблюдать за реакцией ребенка. Если знакомство прошло благополучно, для малыша 2-3 лет безопасной порцией будет 1-2 небольших мандарина в неделю. Для дошкольника 3-7 лет разумным максимумом считаются 1-2 плода в день, но лучше не предлагать их ежедневно, а делать перерывы.
Почему так мало?
Мандарины богаты витамином С, клетчаткой и антиоксидантами. Однако в них содержаться фруктовые кислоты, которые могут раздражать слизистую желудка и повреждать зубную эмаль. Но главная опасность – аллергические реакции. Переедание также иногда приводит к расстройству пищеварения, вздутию и дискомфорту в животе.
Вводя мандарины в рацион, стоит соблюдать несколько простых правил:
1. Не давайте их на голодный желудок. Идеальное время — после основного приёма пищи, в качестве десерта.
2. Тщательно очищайте. Удаляйте не только кожуру, но и все белые плёнки, а также косточки.
3.
4. Промывайте горячей водой. Это поможет удалить возможные следы химикатов с поверхности кожуры.
