7 привычек, которые мы напрасно считали полезными

У каждого из нас есть определенный набор ритуалов, которые мы считаем необходимыми для поддержания своего здоровья и хорошей формы. И если некоторые из них действительно необходимы, например мытье фруктов перед едой или регулярные занятия спортом, то другие вызывают массу вопросов. Мы собрали список из 7 привычек, от которых вы можете смело отказаться, потому что они не приносят никакой пользы

Прием мультивитаминов

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Употребление мультивитаминов и всевозможных биодобавок не снижает риск развития заболеваний и никак не сказывается на памяти и работоспособности. К такому выводу пришли ученые из США после серии клинических исследований, в которых приняли участие более 450 тысяч человек. А результаты других исследований и вовсе показали, что прием мультивитаминов может негативно сказываться на здоровье. Источники: Annals of Internal Medicine, NY Times.

Использование антибактериальных гелей, не содержащих спирта

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Антибактериальные гели для рук действительно неплохо справляются со многими видами вирусов и бактерий. Однако касается это только тех средств, в состав которых входит не менее 60 % спирта. Остальные же санитайзеры действуют не на все микроорганизмы. Например, они неэффективны против норовируса и криптоспоридий. Кстати, при контакте с пестицидами и сильном визуальном загрязнении не помогут и спиртосодержащие средства — в этих случаях лучше по возможности вымыть руки. Источник: Centers for Disease control and Prevention.

Отказ от глутамата натрия

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Исследования показали, что неприятные симптомы типа головной боли или тошноты, в которых винят глутамат натрия, возникают только в том случае, если вы съедите не менее 3 граммов этого вещества в чистом виде. На практике это маловероятно. Другой вопрос в том, что продукты, в состав которых обычно добавляют глутамат, и без него не слишком полезны для здоровья. Источник: Food and Drug Administration.

Очищение организма с помощью детокс-диет

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Стремительно набирающие популярность детокс-программы обещают избавить нас от токсинов. Специалисты же в один голос утверждают, что здоровый организм прекрасно справляется с этой задачей самостоятельно. Если же ваша печень и почки не выполняют свои прямые функции, это повод обратиться к врачу, а не налегать на смузи и кислородные коктейли. Источник: The Guardian.

Употребление органических продуктов

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Во многих странах, в том числе и в России, отсутствуют требования к органической продукции и правила ее сертификации. Поэтому очень часто значок «эко» или «био» — это просто-напросто маркетинговая уловка, а не гарантия того, что продукт выращен без применения пестицидов. И пользы от него уж точно не больше, чем от обычного овоща или фрукта с рынка. Источник: «Коммерсантъ».

Отказ от использования микроволновки

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При использовании микроволновой печи действительно могут разрушаться полезные свойства пищи, однако ровно то же самое происходит и при разогревании на плите или в духовке. А в некоторых случаях за счет более короткого времени приготовления микроволновка даже предпочтительнее. Например, в ней лучше сохраняется витамин С. Источник: Harvard Health Publications.

Увлечение обезжиренными продуктами

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Жиры, равно как и белки с углеводами, необходимы нашему организму, поэтому замена обычного творога или йогурта на обезжиренный аналог — не лучший способ уменьшить калорийность вашего рациона. Кроме того, во многих обезжиренных продуктах недостаток питательной ценности компенсируется повышенным содержанием сахара, что и вовсе вредит здоровью.

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