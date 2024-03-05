Как прекратить «смартфонные войны»: 10 советов родителям

Правила должны быть максимально ясными и простыми, чтобы нельзя было найти лазейки и в итоге их обойти. Четко свяжите «экранное время» с определенным временем дня и определенными местами в квартире или доме, и выполнение этого правила будет легко и просто контролировать. К примеру: «никаких гаджетов до тех пор, пока не съеден завтрак», «никаких гаджетов в спальне после отбоя».