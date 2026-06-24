Почему в году 12 месяцев: история о римских богах, императорах и астрономических ошибках

Тот факт, что год разделен на 12 месяцев, объясняется многовековыми астрономическими наблюдениями и стремлением к удобству счета времени.



Эльвира Ольман Автор Дети Mail

В статье разберем, почему древние народы остановились на дюжине, как просто объяснить это ребенку и какие интересные календари существуют в наши дни.

Почему по современному календарю в году именно 12 месяцев

Чтобы понять, почему в году 12 месяцев, нужно разобраться в движениях Земли и Луны.

Земля делает полный оборот вокруг Солнца за 365 дней — это астрономический год. Луна обходит Землю примерно за 29,5 дней — это лунный месяц. Если разделить 365 на 29,5, получится 12,36. Древние шумеры и вавилоняне заметили эту закономерность первыми.

У них был выбор: разделить годовой календарь на 12 полных месяцев, а оставшиеся 5–6 дней оставить «бесхозными», или учесть все дни. Или разбить год на 13 месяцев.

Почему древние составители календарей выбрали первый вариант:

если оставить 13 месяцев по 28 дней, то год станет короче на один день, и календарь начнет расходиться с солнечным циклом — зима постепенно сместится на лето;

если составить календарь из 13 лунных месяцев из 29,5 дней, год окажется слишком длинным — почти 384 дня;

13 месяцев плохо делятся на 4 времени года. А 12 — идеально: весна, лето, осень и зима получают ровно по три месяца.

Календарь, к которому мы привыкли, называется григорианским. Он — результат долгой череды реформ, которые иногда запутывали ситуацию сильнее, чем проясняли.

Древние цивилизации — шумеры, вавилоняне, китайцы, египтяне — уже за тысячелетия до нашей эры разработали сложные календарные системы. Они решали одну и ту же задачу: согласовать счет времени с движением Луны и Солнца и при этом привязать календарь к сезонным хозяйственным работам: разливам рек, посевной, сбору урожая (1).

Однако у всех этих систем был недостаток — либо периодическое расхождение с временами года, либо необходимость регулярно добавлять дополнительный 13-й месяц, что усложняло календарь и требовало постоянного наблюдения жрецов.

Древние римляне сделали следующий шаг: они первыми отказались от лунных привязок и создали солнечный гражданский календарь, который было удобно использовать в повседневной жизни, налогообложении, военных походах и летоисчислении. Со временем именно римская система распространилась по всей Европе, а затем и по миру.

Но произошло это не сразу. Изначально римский год был тесно связан с сельскохозяйственным циклом и начинался 1 марта. Этот выбор был продиктован самой природой: в первый день весны пробуждалась земля, начинали распускаться листья, и стартовали полевые работы. Первоначальный календарь по легенде ввел сам основатель Рима Ромул. Он состоял всего из 10 месяцев (304 дня).

Другой римский царь, Нума Помпилий, решил упорядочить старый календарь, согласовав лунные фазы с солнечным годом. Годовой цикл стал состоять из 12 месяцев и 355 дней. Но этого было недостаточно для синхронизации, и для компенсации изобрели еще один месяц — мерцедоний (Mensis Intercalaris) из 22 или 23 дней (1).

Решать, когда вставлять дополнительный месяц, могли только жрецы-понтифики. Иногда они делали это не для точности, а чтобы продлить или сократить сроки правления нужных людей. Из-за этого люди путались в датах, а календарь расходился с временами года.

Чтобы прекратить этот хаос, Юлий Цезарь в 45 году до н. э. ввел новый, юлианский календарь. Длина года стала равна 365 дням и 6 часам, а начало года было окончательно перенесено на 1 января. Из лишних часов появился високосный год. С тех пор число 12 закрепилось.

Григорианский календарь — тот, по которому мы живем сегодня

Однако, александрийские астрономы, составлявшие юлианский календарь, ошиблись в расчетах. Продолжительность истинного тропического года составляет 365 дней 5 часов и 49 минут. Разница в 11 минут 14 секунд казалась ничтожной, но она накапливалась — примерно на день каждые 128 лет. В результате даты весеннего равноденствия (ключевая точка для расчета Пасхи) стали смещаться. В XVI веке равноденствие сдвинулось с 21 марта на 11 марта.

Поэтому в 1582 году папа римский Григорий XIII выпустил указ, в котором постановил немедленно исправить ошибку — после 4 октября следующим днем стало 15 октября, 10 лишних дней просто «выкинули» из календаря. Заодно изменили правила подсчета високосных годов, чтобы ошибка больше не накапливалась.

Проще говоря, григорианский календарь — это тот же юлианский, но более точный. Месяцев в году так и остается 12. Это удобно для планирования: число делится без остатка на 3 и 6. Поэтому у нас есть такие части года как квартал — 3 месяца, полугодие — 6 месяцев или сезон — 3 месяца.

Таким образом, 12 месяцев в году — это не физический закон, а договоренность, которая оказалась самой удобной для большинства людей на планете.

Как просто объяснить ребенку деление года на месяцы: возьмите круглый торт — это год. Его удобно разрезать на 12 одинаковых кусков — это месяцы. Три куска подряд — это лето. Следующие три — осень. А если разрезать на 13 кусков, будет непонятно, к какому сезону его отнести.

Откуда взялись названия месяцев

Названия некоторых месяцев в современном календаре восходят к тому этапу в истории Древнего Рима, когда год начинался не с января, а с марта (2).

Месяцы получили названия в честь богов, императоров или обрядов. источник: Unsplash

Поэтому месяцы, которые сегодня для нас являются девятым, десятым, одиннадцатым и двенадцатым, в старой римской системе были седьмым, восьмым, девятым и десятым по счету. Другие получили названия в честь богов, императоров или обрядов.

Месяц Происхождение названия и примечания Январь В честь Януса – римского бога дверей, ворот и всех начинаний. У него два лица: одно смотрит в прошлое, другое – в будущее. Поэтому первый месяц года назван его именем Февраль От латинского februare – «очищать». В этом месяце римляне проводили обряды очищения перед наступлением весны Март В честь Марса – бога войны. В древнем Риме март открывал сезон военных походов, потому что зима заканчивалась Апрель От латинского aperire – «открывать». В этом месяце раскрываются почки и цветы Май В честь Майи – богини земли и плодородия. В это время крестьяне начинали полевые работы Июнь В честь Юноны – богини брака и семьи, жены Юпитера. Июнь считался самым удачным месяцем для свадеб Июль В честь Юлия Цезаря, который реформировал календарь. Он дополнил этот месяц лишним днём Август В честь императора Октавиана Августа. Согласно легенде, он не хотел, чтобы месяц Юлия был длиннее его месяца, поэтому тоже сделал август 31-дневным Сентябрь От латинского septem – «семь». В старом римском календаре, начинавшемся с марта, сентябрь был седьмым месяцем Октябрь От латинского octo – «восемь». Восьмой месяц старого календаря Ноябрь От латинского novem – «девять». Девятый месяц по старому римскому стилю Декабрь От латинского decem – «десять». Десятый месяц, которым когда-то у римлян заканчивался год

Почему в месяцах разное количество дней

Один из частых детских вопросов — почему в одних месяцах 31 день, в других 30, а в феврале всего 28? Причина — снова в древнем Риме, а точнее — в отношении римлян к четным числам.

Такие числа считались несчастливыми. Поэтому римляне хотели, чтобы в каждом месяце было нечетное количество дней — 29 или 31. Но сумма двенадцати нечетных чисел всегда четная, а солнечный год длится 365 дней — это нечетное количество.

Значит, все двенадцать месяцев не могут быть нечетными. Один месяц пришлось сделать с «нелюбимым» римлянами количеством дней. Выбрали последний месяц года — февраль. Его сделали самым коротким: 28 дней.

Чтобы общая сумма стала равна 365, семь месяцев сделали 31-дневными, а четыре — 30-дневными. Так сложилось привычное нам чередование. Позже, когда начали учитывать високосный день, его тоже прибавили к февралю.

Как легко запомнить, в каком месяце 30 дней, а в каком 31:

1. Сожмите обе руки в кулаки и приложите их рядом костяшками вверх.

2. Костяшки и впадины между ними — это месяцы по порядку, начиная с января — левого мизинца.

3. На костяшки выпадают месяцы, в которых 31 день, на впадину те, в которых 30 дней.

Этот метод используют уже несколько столетий. Он не объясняет историческую причину, но помогает запомнить порядок.

Есть ли в наши дни календари, которые отличаются от 12-месячного

Григорианский календарь с 12 месяцами — международный стандарт. Но не все народы и культуры пользуются им в повседневной жизни или в религиозных традициях. Вот несколько примеров календарей с другим количеством месяцев.

1. Эфиопский — в этой стране год состоит из 13 месяцев: 12 по 30 дней и 13-й из пяти дней, или шести в високосный год.

2. Традиционный китайский лунно-солнечный календарь — в него иногда добавляют 13-й високосный месяц, чтобы согласовать лунные фазы с солнечными сезонами. В современном Китае официально используется григорианский календарь, а традиционный используют только для праздников.

Вопросы и ответы

Ниже ответили на популярные вопросы читателей проекта.

Почему в году 12 месяцев, если есть 4 времени года? Почему не сделать 4 больших месяца?

Один сезон длится около 90 дней. Ждать 90 дней до следующей зарплаты или каникул было бы неудобно. Человеку нужно чаще отмечать временные точки. 12 месяцев — это ритм, который совпадает с лунными циклами и при этом не слишком короткий.

Что такое високосный год и зачем он нужен?

Астрономический год длится не ровно 365 дней, а 365 дней и почти 6 часов. Если бы не добавляли каждый четвёртый год один день (29 февраля), то через 100 лет Новый год наступил бы летом. Високосный год «подгоняет» календарь под реальное движение Земли.

Почему в России в году 12 месяцев?

Потому что Россия переняла европейскую календарную традицию, которая уходит корнями в Древний Рим. Формально 12 месяцев в России установил император Петр I, а в 1918 году страна перешла на григорианский календарь, по которому и живет сегодня.

До 1699 года на Руси использовали византийскую систему, где отсчет лет велся «от сотворения мира», а новый год начинался 1 сентября. Стремясь сблизить страну с Европой, Петр I издал указ о переходе на юлианское летоисчисление. Теперь год официально начинался 1 января, а отсчет годов велся от Рождества Христова. Так 12-месячный год и привычные названия месяцев стали официальными в России.

К началу XX века юлианский календарь отставал от астрономического года на 13 дней. Из-за этого возникала путаница в международных отношениях. Чтобы решить эту проблему, в 1918 году Совет народных комиссаров принял декрет о переходе на григорианский календарь («новый стиль»). Тогда после 31 января наступило сразу 14 февраля. Кстати, именно из-за этого разрыва появился традиционный российский праздник — Старый Новый год.

Список источников

1. Мягченко Г. Ю. Календарь как феномен культуры. Аналитика культурологии. 2015. №2 (32).