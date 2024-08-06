Наггетсы из куриных грудок

Сегодня хочу поделиться с вами рецептом приготовления очень вкусных домашних наггетсов из куриной грудки. Это простое и легкое в приготовлении блюдо - настоящая палочка-выручалочка на кухне - готовится быстро, компонентов минимум, может неделями храниться в морозилке, подойдет в качестве обеда, ужина и легкой закуски, а главное - нравится всем без исключения и получается всегда.
Мы сохраним классическое сочетание вкусов жареного куриного мяса и хрустящей панировки, но немного изменим подход к приготовлению. Вместо куриного фарша используем цельные кусочки курицы. Приготовим вкуснейшую панировку во французском стиле, с добавлением сыра и специй. Полностью исключим фритюр и обжаривание в масле, и вместо этого запечем наггетсы в духовке. Так, вместо классического фастфуда, у нас получится легкий, полезный, и в то же время невероятно вкусный вариант наггетсов из куриного филе. Попробуйте!
Ингредиенты
Куриное филе – 2 шт. (500 г)
Соль – по вкусу
Молотый черный перец – по вкусу
Кефир/йогурт – 200-250 мл
Крекеры – 180 г
Сыр твёрдый – 100-150 г
Средиземноморские травы – по вкусу
Паприка – по вкусу
Масло растительное – по желанию
- 216 кКал
- 1 ч.
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Подготовьте ингредиенты по списку.
Куриное филе отбейте до толщины примерно 1 сантиметр (вместо куриной грудки можно использовать мясо куриных бедер).
Посолите и поперчите филе с двух сторон, а затем нарежьте на порционные кусочки желаемого размера. Я нарезаю филе на полоски шириной 1.5-2 сантиметра и длиной 6-7 сантиметров.
Подготовленное филе уложите в глубокую емкость, залейте кефиром или йогуртом, перемешайте и оставьте на 40-60 минут, для того чтобы мясо замариновалось. Если время позволяет, мясо можно мариновать и более длительное время.
Тем временем подготовьте панировку. Измельчите крекеры до состояния мелкой крошки, натрите сыр.
Соедините измельченные крекеры и натертый сыр. Добавьте специи по вкусу. Я добавляю смесь сушеных средиземноморских трав и паприку. А также, поскольку крекеры у меня несоленые и нейтральные по вкусу, еще 1-2 щепотки соли и молотого черного перца. Тщательно все перемешайте.
Форму для запекания выстелите пекарской бумагой и смажьте тонким слоем растительного масла. Для того чтобы не использовать масло, можно готовить наггетсы в антипригарной форме или использовать промасленную пекарскую бумагу.
Обмакните каждый кусочек куриной грудки в панировку и выложите в подготовленную форму для запекания. На этом этапе часть наггетсов можно заморозить, чтобы приготовить позже.
Подготовленные наггетсы поместите в разогретую до 220 градусов духовку и выпекайте 15 минут. Замороженные наггетсы выпекайте в духовке не размораживая, увеличив время приготовления до 20 минут.
По желанию, наггетсы из куриной грудки также можно приготовить и на сковороде, обжарив по 2-3 минуты с каждой стороны, до золотистого цвета.
Наггетсы из куриных грудок готовы. Приятного аппетита!
Свежие комментарии