Подготовьте ингредиенты по списку.

Фото 1

Куриное филе отбейте до толщины примерно 1 сантиметр (вместо куриной грудки можно использовать мясо куриных бедер).

Посолите и поперчите филе с двух сторон, а затем нарежьте на порционные кусочки желаемого размера. Я нарезаю филе на полоски шириной 1.5-2 сантиметра и длиной 6-7 сантиметров.

Фото 2

Подготовленное филе уложите в глубокую емкость, залейте кефиром или йогуртом, перемешайте и оставьте на 40-60 минут, для того чтобы мясо замариновалось. Если время позволяет, мясо можно мариновать и более длительное время.

Фото 3

Тем временем подготовьте панировку. Измельчите крекеры до состояния мелкой крошки, натрите сыр.

Фото 4

Соедините измельченные крекеры и натертый сыр. Добавьте специи по вкусу. Я добавляю смесь сушеных средиземноморских трав и паприку. А также, поскольку крекеры у меня несоленые и нейтральные по вкусу, еще 1-2 щепотки соли и молотого черного перца. Тщательно все перемешайте.

Фото 5

Форму для запекания выстелите пекарской бумагой и смажьте тонким слоем растительного масла. Для того чтобы не использовать масло, можно готовить наггетсы в антипригарной форме или использовать промасленную пекарскую бумагу.

Обмакните каждый кусочек куриной грудки в панировку и выложите в подготовленную форму для запекания. На этом этапе часть наггетсов можно заморозить, чтобы приготовить позже.

Фото 6

Подготовленные наггетсы поместите в разогретую до 220 градусов духовку и выпекайте 15 минут. Замороженные наггетсы выпекайте в духовке не размораживая, увеличив время приготовления до 20 минут.

Фото 7

По желанию, наггетсы из куриной грудки также можно приготовить и на сковороде, обжарив по 2-3 минуты с каждой стороны, до золотистого цвета.

Фото 8

Наггетсы из куриных грудок готовы. Приятного аппетита!