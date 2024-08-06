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Наггетсы из куриных грудок

Сегодня хочу поделиться с вами рецептом приготовления очень вкусных домашних наггетсов из куриной грудки. Это простое и легкое в приготовлении блюдо - настоящая палочка-выручалочка на кухне - готовится быстро, компонентов минимум, может неделями храниться в морозилке, подойдет в качестве обеда, ужина и легкой закуски, а главное - нравится всем без исключения и получается всегда.

Мы сохраним классическое сочетание вкусов жареного куриного мяса и хрустящей панировки, но немного изменим подход к приготовлению. Вместо куриного фарша используем цельные кусочки курицы. Приготовим вкуснейшую панировку во французском стиле, с добавлением сыра и специй. Полностью исключим фритюр и обжаривание в масле, и вместо этого запечем наггетсы в духовке. Так, вместо классического фастфуда, у нас получится легкий, полезный, и в то же время невероятно вкусный вариант наггетсов из куриного филе. Попробуйте!

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Ингредиенты

Куриное филе – 2 шт. (500 г)

Соль – по вкусу

Молотый черный перец – по вкусу

Кефир/йогурт – 200-250 мл

Крекеры – 180 г

Сыр твёрдый – 100-150 г

Средиземноморские травы – по вкусу

Паприка – по вкусу

Масло растительное – по желанию

  • 216 кКал
  • 1 ч.

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Подготовьте ингредиенты по списку.

 

Ингредиенты для вкусных наггетсов из куриных грудок
Фото 1

 

 

Куриное филе отбейте до толщины примерно 1 сантиметр (вместо куриной грудки можно использовать мясо куриных бедер).

 

Посолите и поперчите филе с двух сторон, а затем нарежьте на порционные кусочки желаемого размера. Я нарезаю филе на полоски шириной 1.5-2 сантиметра и длиной 6-7 сантиметров.

 

Порезать куриное филе
Фото 2

 

 

Подготовленное филе уложите в глубокую емкость, залейте кефиром или йогуртом, перемешайте и оставьте на 40-60 минут, для того чтобы мясо замариновалось. Если время позволяет, мясо можно мариновать и более длительное время.

 

Положить куриное филе в кефир
Фото 3

 

 

Тем временем подготовьте панировку. Измельчите крекеры до состояния мелкой крошки, натрите сыр.

 

Измельчить печенье
Фото 4

 

 

Соедините измельченные крекеры и натертый сыр. Добавьте специи по вкусу. Я добавляю смесь сушеных средиземноморских трав и паприку. А также, поскольку крекеры у меня несоленые и нейтральные по вкусу, еще 1-2 щепотки соли и молотого черного перца. Тщательно все перемешайте.

 

Соединить печенье с сыром и специями
Фото 5

 

 

Форму для запекания выстелите пекарской бумагой и смажьте тонким слоем растительного масла. Для того чтобы не использовать масло, можно готовить наггетсы в антипригарной форме или использовать промасленную пекарскую бумагу.

 

Обмакните каждый кусочек куриной грудки в панировку и выложите в подготовленную форму для запекания. На этом этапе часть наггетсов можно заморозить, чтобы приготовить позже.

 

Мясо запанировать и положить на противень
Фото 6

 

 

Подготовленные наггетсы поместите в разогретую до 220 градусов духовку и выпекайте 15 минут. Замороженные наггетсы выпекайте в духовке не размораживая, увеличив время приготовления до 20 минут.

 

Запечь наггетсы в духовке
Фото 7

 

 

По желанию, наггетсы из куриной грудки также можно приготовить и на сковороде, обжарив по 2-3 минуты с каждой стороны, до золотистого цвета.

 

Пожарить наггетсы на сковороде
Фото 8

 

 

Наггетсы из куриных грудок готовы. Приятного аппетита!

 

Рецепт вкусных наггетсов из куриных грудок
Фото 9

 

 

Наггетсы из куриных грудок, рецепт с фото
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