Часики тикают: до какого возраста можно отложить материнство?

С точки зрения биологии всё довольно однозначно: оптимальным возрастом для рождения ребёнка считается возраст от 23 до 35 лет.

В это время наиболее высоки шансы на самостоятельное зачатие и при этом самая низкая вероятность какой-либо хромосомной патологии у плода. После тридцати пяти лет шанс самостоятельно зачать малыша уменьшается на 15-20%. При этом ухудшается качество яйцеклеток и увеличивается вероятность хромосомной аномалии или выкидыша — примерно до 25%.