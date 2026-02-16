РЕБЁНОК.РУ
ГлавнаяРецептыПравоЗдоровьеПедкопилкаИсторияЮморИгры
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕБЁНОК.РУ

1 234 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Гуреев
    Что за пидар всю эту галиматью написал. По 10 раз каждый абзац повторять, тупорылый.«Мне сказали, что...
  • ОРЛОВ Святослав
    Многочисленную популяцию славян мы лишим национальной элиты, которая и определяет развитие событий, прогресса страны,...«Мне сказали, что...
  • Олег
    Надо строго наказывать родителей, за плохое поведение выгонять из школы ученика, не нянчится с ними, обнаглели дети и...Школьница с ножом...

Часики тикают: до какого возраста можно отложить материнство?

Какой возраст оптимален для рождения ребенка, почему «отложенное материнство» становится популярнее и зачем женщинам нужно знать свой овариальный резерв, рассказывает репродуктолог Дмитрий Холодов.
Редактор, мама двух девочек
источник: Freepik.com

После 40 лет резко падают шансы на беременность

С точки зрения биологии всё довольно однозначно: оптимальным возрастом для рождения ребёнка считается возраст от 23 до 35 лет.

В это время наиболее высоки шансы на самостоятельное зачатие и при этом самая низкая вероятность какой-либо хромосомной патологии у плода. После тридцати пяти лет шанс самостоятельно зачать малыша уменьшается на 15-20%. При этом ухудшается качество яйцеклеток и увеличивается вероятность хромосомной аномалии или выкидыша — примерно до 25%.

Ближе к сорока ситуация ещё более обостряется: в 42-44 года шанс забеременеть самостоятельно при сохраненной овуляции, регулярной половой жизни и хорошей сперме у партнёра — всего 3-5% на один менструальный цикл.

И это — для совершенно здоровой женщины, а в среднем шансы и того ниже — 1,5-2%. То есть за год у подобной семейной пары шанс наступления беременности — 18-25%.

В 45-47 лет этот шанс падает до 0,5% в месяц и, соответственно, до 10% в год при сохраненной овуляции и регулярной менструации.

По большому счёту получается, что женщине очень желательно реализовать свою репродуктивную функцию до 34-35 лет. Это если мы говорим о естественной беременности без применения современных репродуктивных технологий.

С возрастом ухудшается качество яйцеклеток

С возрастом уменьшается количество яйцеклеток, которые остаются в яичниках.

Половые клетки женщины живут с ней всю жизнь, все они закладываются внутриутробно и существуют с момента её собственного зачатия до момента прекращения менструаций, то есть их количество не только не увеличивается, но и постоянно уменьшается.

Поскольку в организме женщины не образуется новых яйцеклеток, то очевидно, что с возрастом серьёзно ухудшается качество женских половых клеток. На это влияет много факторов: хронические заболевания, плохая экология, нездоровый образ жизни.

Мужчина в точно такой же ситуации находится в более выгодном положении. Примерно за три месяца у него полностью обновляется вся сперма. Если он возьмётся за ум, забудет вредные привычки и займется спортом, то через три месяца качество его клеток заметно улучшится.

Безусловно, после определенного возраста нездоровый образ жизни может стать фатальным и для мужчины. Потому что у него погибнут не только сперматозоиды, но и тот эпителий, который их делает. Нет в человеческом организме системы, которая бы не имела своих пределов.

Но женщина в этом плане всё равно в гораздо более уязвимой позиции: все негативные воздействия на её организм, а значит, и на её яйцеклетки, никуда не деваются, а только накапливаются. Это ещё одна причина, почему так важно рожать детей, пока организм молод.

Почему жизнь в мегаполисе плохо влияет на фертильность

Для того чтобы максимально сохранить свою фертильность, женщине нужно вести здоровый образ жизни. Особенно важна среда, где выросла и живёт будущая мать. Одно дело, если она выросла в сельской местности, всю жизнь ела продукты с грядки, находилась на свежем воздухе, физически трудилась, у нее адекватный уровень витамина D, хороший уровень ферритина и нормальный индекс массы тела. У такой женщины высокие шансы на наступление беременности и на рождение здорового малыша.

А если женщина живет в мегаполисе, то шансов на здоровую беременность в зрелом возрасте у неё становится гораздо меньше. Ведь все токсины и тяжелые металлы, которые она получает в большом городе, воздействуют не только на неё, но и непосредственно на её яичники. И не только воздействуют, но и накапливаются.

Наркотики, алкоголь и никотин также очень плохо влияют на качество яйцеклеток. Особенно опасно курение, как наименее стигматизированная и отсюда — более популярная привычка. В среднем у женщины, которая курит более двух лет по десять сигарет в сутки, шанс забеременеть и родить здорового ребёнка на 30% ниже, чем у точно такой же, но некурящей. Избыточный вес также негативно влияет на фертильность.

источник: Freepik.com

Поэтому при подготовке к беременности так важно вести здоровый образ жизни: хотя бы за полгода бросить курить, ограничить употребление алкоголя, начать правильно питаться, заниматься спортом, много гулять. Это такие вроде бы банальные советы, но они помогут женщине в итоге получить здоровую беременность и полноценного ребёнка.

«Отложенное материнство» — новый социальный тренд

Что же делать тем взрослым женщинам, которые не могут или не хотят здесь и сейчас заводить ребёнка: из-за карьеры, отсутствия надёжного партнёра или просто нежелания на данном этапе погружаться в материнство? При этом они осознают, что, когда им понадобится стать мамой, они уже будут гораздо старше 34-37 лет, и к тому моменту попытка зачать ребёнка может стать проблемой. К счастью, современные репродуктивные технологии позволяют ответить на этот социальный запрос и помогают отложить материнство настолько, насколько это нужно женщине.

Можно заморозить свои яйцеклетки, пока организм молод, и качество этих яйцеклеток максимально хорошее. А потом, когда придёт время, воспользоваться этим материалом и родить здорового и биологически родного ребёнка.

Этот метод называется витрификация, или криоконсервация, яйцеклеток. Процедура может быть рекомендована при планировании «отсроченной беременности» или перед лечением заболеваний, которые могут повлиять на репродуктивную систему.

Яйцеклетки, замороженные в молодом возрасте, например, до 30 лет, имеют более высокий шанс стать здоровым эмбрионом, чем те, которые будут созревшими после 40 лет без всякой стимуляции.

источник: Freepik.com

Современный метод, когда заморозка осуществляется в сверхбыстром режиме, таким образом, что кристаллики льда, которые могут повредить ооциты, не успевают образовываться, разработал японский учёный Масашиге Куваяма. После витрификации 99% яйцеклеток успешно размораживаются. С 2013 года этот метод был официально признан уже не только научной, но и клинической методикой, и внедрён в широкую практику.

С возрастом сокращается количество клеток в яичниках и ухудшается их качество. И при этом требуется всё больше и больше половых клеток для заморозки и получения одного нормального эмбриона.

Когда мы предлагаем женщине отложенное материнство, мы должны её честно информировать и брать то количество яйцеклеток, которое необходимо с точки зрения её возраста. Чтобы не было такого, когда у 35-летней женщины берут пять яйцеклеток и обещают ей в будущем здорового ребёнка. Это неправда: для того, чтобы у неё в 40 лет родился ребёнок, нужно было бы заморозить не менее восьми яйцеклеток, а если она хочет двоих, то не менее шестнадцати. Только в этом случае мы могли бы гарантировать рождение одного ребёнка и с вероятностью 60% — рождение двоих.

Кому нужно определять овариальный резерв?

По большому счёту, овариальный резерв, или оставшееся количество яйцеклеток, расположенных в яичниках, надо рутинно определять всем девушкам, которые в принципе планируют беременность. То есть приходят в женскую консультацию и говорят: «Я хочу родить ребёнка через три /пять / десять лет». Надо определить овариальный резерв этой женщины и сказать: «Да, отлично, у вас достаточно яйцеклеток, вы всё успеете».

Бывает так, что у некоторых пациенток по каким-то причинам овариальный резерв изначально снижен. Они без проблем смогут забеременеть, например, только до 28 лет, а дальше их шансы резко снижаются. Если женщина заранее обратилась к гинекологу, который смог выявить эту проблему, то в будущем ей проще будет планировать материнство.

Встречаются ситуации, когда женщине и врачам критически важно знать, сколько яйцеклеток у неё осталось.

Например, если какой-то девушке диагностирована доброкачественная опухоль яичника (киста), и ей предстоит операция. Прежде чем класть пациентку на операционный стол, врач должен выяснить, когда она планирует ребёнка, и планирует ли в принципе, потому что такое вмешательство, как и любая другая операция на яичниках, несёт риски потери части ткани яичника и, соответственно, потери части яйцеклеток.

источник: Freepik.com

Для одной женщины такая потеря будет не существенной, у неё останется достаточно яйцеклеток, а для другой может быть фатальной. Поэтому перед любым хирургическим вмешательством в яичники обязательно нужно определить овариальный резерв, и в случае необходимости заморозить яйцеклетки. Так у девушки будет определенная гарантия, что она сможет в будущем иметь биологически своего ребёнка. И хирург будет спокойнее проводить операцию, особенно если что-то пойдет не так. Например, возникнет кровотечение, и он будет вынужден удалить один из яичников. Если у женщины есть замороженные клетки, то даже удаление яичника не окажется калечащей процедурой.

Овариальный резерв также обязательно смотрят, если у женщины долго не получается забеременеть или перед процедурой ЭКО.

Вообще, резерв яйцеклеток нужно определять перед любыми медицинскими вмешательствами, которые так или иначе могут повлиять на репродуктивную систему женщины.
Например, это стоит сделать до начала химиотерапии, чтобы потом, уже в ремиссии у женщины была возможность стать матерью.

Определение овариального резерва — это комплексный метод, который включает в себя проведение УЗИ и исследования крови на антимюллеров гормон, АМГ. Не может быть такого, чтобы уровень АМГ у тебя один, низкий, допустим, а фолликулов у тебя много. Если фолликулов мало, значит, и АМГ будет низкий, и наоборот. Современные ультразвуковые приборы умеют сканировать яичник в трёхмерном режиме, строить его модель и автоматически подсчитывать все фолликулы, которые там есть. То есть это — не какие-то сложные исследования, и они доступны практически во всех лечебных учреждениях.

Количество оставшихся яйцеклеток — вещь индивидуальная, и если вовремя увидеть, что их запасы невелики, то можно успеть предпринять какие-то действия, чтобы в итоге стать матерью. Благо, что на современном этапе развития репродуктивных технологий это вполне возможно.

Фото на обложке материала: Unsplash.com

Ссылка на первоисточник
наверх