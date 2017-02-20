Запад подбирается к семье через «третий сектор»

Некоммерческие организации (НКО, они же—«третий сектор»), которым государство с 1 января текущего года начало передавать социальные функции, хотят избавиться от какого-либо контроля со стороны государства и стать «саморегулируемыми». В случае реализации этих желаний, решать, кого включать в реестры социально ориентированных НКО и допускать к освоению «социальных» бюджетов, будут структуры, вскормленные на западных грантах, которых мы привыкли называть иностранными агентами. В минувшую пятницу в Общественной палате РФ прошел очередной «круглый стол», на котором одна из ярких представительниц грантоедских НКО, Елена Тополева—Солдунова со товарищи обсуждали такое «саморегулирование».



Как сообщает сайт Общественной палаты, темой «круглого стола» было «Развитие практики саморегулирования СО НКО: общественные предложения». Вела «стол» член Комиссии ОП РФ по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан Елена Тополева-Солдунова – которая является директором некоего Агенства социальной информации, учрежденного в 1994 году «отцом ювенальной юстиции» в России, фондом НАН Олега Зыкова, а также соучредителем НКО «Фокус медиа», продвигающего секспросвет и толерантность к педерастам.



Отметив что тема саморегулирования и самоорганизации НКО «особенно актуальна в связи с принятыми законами по разгосударствлению рынка соцуслуг», госпожа Тополева—Солдунова тут же приступила к делу, предложив участникам «круглого стола» объединить усилия в борьбе с НКО - поставщиками «некачественных соцуслуг» и «лжеблаготворителями». По мнению главной российской НКО-шницы, необходимо сформировать в регионах РФ «отраслевые ассоциации для создания сферы саморегулирования». Учитывая опыт, связи и огромные финансовые возможности таких структур как АСИ и «Фокус медиа», не приходится сомневаться в том кого именно госпожа Тополева—Солдунова видит во главе таких «отраслевых ассоциаций» - себя и себе подобных.



Такой подход вызвал возмущение некоторых участников «круглого стола». Так, посетивший это мероприятие по просьбе Общественного уполномоченного по защите семьи в Петербурге помощник депутата Государственной Думы Виталия Милонова Анатолий Артюх, много лет возглавлявший петербургский «Народный собор», обрушился с критикой на госпожу Тополеву-Солдунову. По словам общественника, «организации, которые я представляю, много лет воюют с такими структурами как ваш фонд «Фокус медиа». Как вы предлагает нам объединяться с вами?»









Вопрос о том, кто будет руководить «третьим сектором», определяя, в частности, критерии оценки эффективности работы НКО, отнюдь не праздный. Как уже сообщала «Катюша», в декабре прошлого года Президент подписал закон о передаче 10% социальных услуг (в частности, уход за инвалидами и т.п.) ранее оказываемых государственными органами, НКО—вместе с соответствующими бюджетами. Многие гос. чиновники высокого уровня полагают что в результате реформы социальной сферы россияне «получат улучшение качества услуг». Так, в частности, спикер Государственной думы Вячеслав Володин, еще недавно возглавлявший управление внутренней политики администрации Президента, недавно заявил в интервью «Российской газете» буквально следующее: «Когда-то "третий сектор" жил на иностранные гранты и ставил во главу угла вовсе не российские интересы. Теперь расклад изменился. Организации, оказывающие общественно полезные услуги, стали получать помощь от государства в приоритетном порядке. Всего же в России 227 тыс. НКО, и большинство - именно социальной направленности».

В том же интервью господин Володин отметил что государственные чиновники неохотно расстаются с социальными функциями: "Бюджетные учреждения в ряде регионов стали переформатировать в НКО. А потом отчитались: "У нас НКО появились", - рассказал глава нижней палаты. «Это формальный подход, который приводит к дискредитации идеи».

Энтузиазм господина Володина и некоторых его коллег по поводу переформатирования прозападных НКО в пророссийские, честно говоря, разделить сложно. Наше издание уже не раз рассказывало о том, какие «замечательные» организации правят бал в «третьем секторе». Взять хотя бы питерскую ОО «Врачи детям» - после прочтения их «антинаркотических» и противоспидных» методичек или программы «Ступени» у нормального человека сразу начинают чесаться кулаки (см. тут).

Евросоюз, Высшая школа журналистики (подразделение Высшей школы экономики), Центр развития некоммерческих организаций (признанный в 2015 году иностранным агентом). «Фокус медиа» реализует такие проекты как создание сети клубов «Гражданин мира» (цель - уничтожение патриотизма), растлевающий детей проект «Танцуй ради жизни» или "dance4life", в рамках которого Фонд занимается ЛГБТ-пропагандой, растлением детей под видом профилактики ВИЧ, обучением «репродуктивным правам» и т.п. Также «Фокус медиа» разработал и реализовал более 20 массовых кампаний социальной рекламы по различным темам, охватив в совокупности более 80 млн. человек в России. В проект вовлечено около 2300 школ, 155 тыс. детей прошло через их программы: при этом фонд гордо сообщает, что 10,5 тыс. человек «покраснели во время презентации проекта» Яркой представительницей прозападной части «третьего сектора» является и сама госпожа Тополева—Солдунова. Судите сами: ее «Фокус медиа», одним из соучредителей которого является еще один «патриот России», американский гражданин Владимир Познер, партнерами фонда являются(признанный в 2015 году иностранным агентом). «Фокус медиа» реализует такие проекты как создание сети клубов «Гражданин мира» (цель - уничтожение патриотизма), растлевающий детей проект «Танцуй ради жизни» или "dance4life", в рамках которогоразработал и реализовал более 20 массовых кампаний социальной рекламы по различным темам, охватив в совокупности более 80 млн. человек в России. В проект вовлечено около 2300 школ, 155 тыс. детей прошло через их программы: при этом фонд гордо сообщает, что 10,5 тыс. человек «покраснели во время презентации проекта» (видимо, детей откровенно растлевают),

В головокружении от бесконтрольности своей деятельности со стороны государства и правоохранительных органов «Фокус медиа» организовывает флешмоб «dance4life» для детей, где просит их сфотографироваться с чистым листком бумаги: «Для этого участники акции должны были сфотографироваться с читым листом бумаги, на который позже с помощью графики будут нанесены их высказывания на тему репродуктивного здоровья, и что нужно улучшить в этой теме в России». А теперь внимание, возникает ряд вопросов:

1) Дети фотографируются с чистым листком бумаги, а на сайте они уже держат плакаты с пропагандой ранних половых контактов и педерастии. Были ли организаторами согласованы надписи на плакатах с самими детьми?

2) Знают ли родители этих детей чем занимались их чада в рамках проекта «dance4life»?

3) Как уверяют организаторы проекта с помощью флешмоба они укажут на моменты требующие улучшения в российском обществе. Получается судя по плакатам в России требуется улучшение ранних половых контактов и легализация педерастии?

"Что такое dance4life и как он защищает репродуктивное здоровье молодежи?" Детям предлагают дать аргументы в пользу секспросвета. Подростки держат плакаты такого содержания: «Половая ориентация - личное дело каждого», «Я имею право начать половую жизнь тогда когда захочу», «О репродуктивных правах я узнал благодаря dance4life», «Если подросток не получает в школе никакой информации о репродуктивном здоровье - это нарушение его прав», «Я могу свободно выбирать полового партнера», «Я считаю, каждый человек имеет право на любовь, даже если эта любовь однополая» и т.п.

Активная антироссийская деятельность «Фокус медиа» вынудила Общественного уполномоченого по защите семьи в Петербурге подать заявление в Минюст о признании данной организации иностранным агентом.

Помимо перечисленных «заслуг», госпожа Тополева-Солдунова входит в комиссию «министра-людоеда» Михаила Абызова которая дала отрицательное заключение на народную инициативу о запрете делать аборты за счет Фонда обязательного медицинского страхования . Не менее активна эта дама и в Общественной палате, неизменно выступающая лоббистом различных иностранных агентов, в частности, т.н. ВИЧ-сервисных организаций, а ткакже законопроекта «О семейно—бытовом насилии» и «Стратегии действий в интересах женщин». В свяи с этим общественники даже обращались к руководству ОП РФ с требованием лишить ее полномочий члена ОПРФ.

РИА Катюша