"Зарезал прямо в кроватке": Пока одни убивают детей, другие спасают их ценою своей жизни

Накануне в Нарьян-Маре мужчина с ножом проник в детский сад и зарезал спящего 6-летнего мальчика. Причём он пробрался в корпус детсадика и убил мальчика прямо в его кроватке. Полиция уже задержала предполагаемого убийцу. Во время захвата он кричал, что зарезать ребёнка ему приказал Сатана, сообщает источник.Также мужчина говорил, что всё время слышал голоса в голове. Сейчас в Сети разгораются споры о том, что взрослые люди способны на страшные поступки, в мире происходит хаос, и нет никого, кто бы защитил детей. Царьград вспоминает случаи, когда взрослые спасали детей ценой жизни и здоровья. А дети, в свою очередь, спасали взрослых. Этот материал о том, что в этом мире ещё не всё потеряно, и есть Герои, а не только чудовищные убийцы

Закрыла собой учеников, получила 17 ударов ножом

Январь, 2018 год. Пермская школа №127. Здесь мирно шли занятия. Четырёхклашки слушали учительницу. Кто-то рассеянно, конечно, посматривал в окно (не без этого), кто-то старался успевать записывать. И вдруг дверь распахнулась. В класс ворвались старшеклассники. Дальше началось невообразимое.

Один из этих подростков встал у дверей и не давал никому выйти из класса. А второй наносил раны ножом детям.

Учительница Наталья Шагулина действовала быстро, почти инстинктивно. Она оттолкнула нападавшего, чтобы хоть как-то обезопасить своих учеников. Обезумевший подросток тут же нанёс ей удар ножом.

"Учитель мужественно защищала детей, которые пытались спрятаться за учительским столом. Два мальчика, по рассказам очевидцев, бросились защищать учителя.

Именно они и получили самые тяжёлые ранения. Один из них - активист класса, из многодетной семьи, где четверо детей. Другого воспитывает одна мама. Какие мужественные ребята!", - рассказывала тогда Светлана Денисова, уполномоченная по правам ребёнка в Пермском крае.

Ранения, которые получила Шагулина, были серьёзными, их было 17. За жизнь женщины боролись врачи и, к счастью, её спасли. Позже указом президента она была награждена медалью "За отвагу".

Выводила детей из пожара, а сама не успела

25 марта 2018 года, Кемерово. 37-летняя учительница Татьяна Дарсалия пришла в центр "Зимняя вишня" вместе с 14-летней дочерью Элеонорой. Когда начался пожар и первая паника, Татьяна вывела дочь на улицу, сама же вернулась обратно, чтобы помочь остальным.

Страшная трагедия в Кемерове произошла весной прошлого года. Фото: Komsomolskaya Pravda/globallookpress

Учительница сумела спасти из объятого дымом и огнём здания ещё нескольких ребят. Однако сама спастись не смогла - задохнулась угарным газом.

На похороны Татьяны Викторовны Дарсалии пришли десятки учеников и сотрудников гимназии №17, где она работала учителем английского и немецкого языков, а также друзья, родные и близкие.

На личной странице Татьяны "ВКонтакте" опубликовано множество комментариев с соболезнованиями.

"Я Элеонора Дарсалия, дочь Татьяны Викторовны. Отвечаю всем, кто поддерживает нас в горе. Простите, если не отвечу всем. Мы будем её любить и помнить её всегда, она была и остаётся лучшей из лучших. Мне до сих пор не верится, что это произошло именно с ней, но я горжусь, что это моя мама. Она погибла как герой, пропустив вперёд себя детей, и не могла поступить иначе. Она всегда останется в наших сердцах".

"Первый удар я получила по голове горящим баллоном"

Зима, 2018 год. Утром ученик 9-го класса средней школы №5 посёлка Сосновый Бор (это в Улан-Удэ) кинул в кабинет русского языка и литературы "коктейль Молотова", после чего устроил хаотичную бойню, рубя топором детей-семиклассников.

Урок в этот момент вела 41-летняя Ирина Раменская, учительница русского языка и литературы. Увидев, что происходит, она тут же попыталась вывести детей из класса, чтобы защитить их, и пострадала одной из первых.

Утром ученик 9-го класса средней школы №5 посёлка Сосновый Бор кинул в кабинет русского языка и литературы "коктейль Молотова". Фото: buryatia.sledcom.ru/globallookpress

"Открыли дверь, что-то кинули, попали мне в голову, - цитирует ее «АиФ». - Я даже удара не ощутила. Задымление пошло. Я начала выводить детей. Когда сама выскочила, увидела, что человек просто топором рубит детей. Я их опять в кабинет, там всё пылало. У меня лицо уже истекало кровью. Первый удар я получила по голове горящим баллоном".

Она увидела, как злоумышленник размахивает топором. Последнее, что она успела сделать, - закрыть собой учеников. Нападавший ударил её топором по голове.

К счастью, женщина выжила.

А вот дети помогают взрослым…

Ваня спас маму от пьяного соседа, но сам погиб

1 мая 2017 года. Казалось бы, обычная пьяная бытовуха. Пьяный 35-летний Роман Пронин стал добиваться "расположения" соседки, но получил отказ. В ходе ссоры он схватил два кухонных ножа и принялся резать её (потом врачи насчитают 27 ранений, женщина выжила).

Остановить расправу над матерью удалось 14-летнему Ване. Он выбежал из комнаты и бросился на защиту, но пьяный сосед безжалостно ударил его несколько раз гантелью по голове.

Подросток впал в кому, а его мать узнала об отважном поступке сына только от врачей, когда пришла в себя в больнице.

Ване, у которого фактически не было лба, был вдавлен глаз и разрушена часть головного мозга, врачи тут же провели экстренную операцию в Северодвинске, после чего подростка транспортировали в Санкт-Петербург. После того, как история получила широкий резонанс, подростка переправили на лечение в клинику доктора Рошаля в Москве, где он и находился последние месяцы.

Ранее судимого за убийство Пронина отправили на 14 с половиной лет в колонию особого режима, а маму Ивана лишили родительских прав - за всё время она только четыре раза навестила его в больнице.

Ваня погиб, спасая маму. Фото: скрин с Twitter/@rarahimov

Накануне дня рождения Ваню перевели в реанимацию, откуда он уже не вышел. 4 декабря северодвинский герой скончался.

Приёмный ребенок спас из огня всю семью

В Ульяновской области девятилетний мальчик спас сестёр и мать из горящего дома. В семье Самаркиных пятеро детей, но они решили усыновить шестого ребёнка, Павлика. В январе прошлого года они оказались буквально на волосок от гибели.

"Павлик Алиску взял. Она была в кроватке. Он её из кроватки вытащил, вынес на крыльцо. И Виолетту вывел", - рассказала мать Павлика, её цитирует "Звезда".

Все вышли из дома, и тут же за спиной раздался взрыв газового баллона. После этого дом вспыхнул как спичка, но семья уже была в безопасности.

"Я сидел, нянчился с детьми. И вдруг там в стене что-то трещит. Я открыл дверь и пошёл в сеньки, а там огонь", - рассказывал тогда Павлик. Мальчик не испугался ни на секунду. Он тут же начала спасать сестёр, а затем разбудил маму. Благодаря быстрым действиям мальчика семья смогла спастись.