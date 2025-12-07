Дело не в лени? Что такое синдром дефицита внимания и гиперактивности

Сегодня все слышали термин СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности), но вряд ли знают, как проявляется синдром. психолог, мама ребенка с СДВГ Кристина ЗАХАРОВА.

- Представьте, что мозг – это административное здание, а работники с папками – сигналы. Их задача – ходить по комнатам и передавать информацию. У нейротипичных людей важные сигналы перемещаются свободно, а у людей с СДВГ царит хаос, лифты застревают, лестницы постоянно меняют направления.

Какой образ возникает при слове СДВГ? Скорее всего, ребенок-непоседа, который не умеет сосредоточиться. Но СДВГ – это также рассеянный подросток, которого постоянно уносят фантазии. Это взрослый человек, который не может ждать своей очереди, совершает импульсивные покупки, опаздывает, прокрастинирует, не способен завершить начатое. Это может быть слишком любопытная и болтливая женщина или мужчина, не умеющий сдерживать гнев. Вечное беспокойство, поиск приключений – это тоже СДВГ.

МЕНТАЛЬНАЯ ОСОБЕННОСТЬ

- СДВГ диагностируется уже с 6 лет, чаще у гиперактивных мальчиков. В подростковом возрасте часто проявляется СДВГ, выраженный рассеянностью. И если активные дети (чаще мальчики) заметны сразу и ими рано начинают заниматься, то забывчивые, ранимые (чаще девочки) так и растут со своим СДВГ. Во взрослом возрасте СДВГ одинаково часто диагностируют и у мужчин, и у женщин.

СДВГ – не болезнь, его нельзя подхватить в автобусе, как и нельзя вылечить. Это особенность строения и работы мозга, которая проявляется высокой отвлекаемостью, невнимательностью, импульсивностью. Окружающим сложно понять, что иногда беспорядок в комнате, неумение дослушать, брошенный проект – это не избалованность или плохое воспитание, а ментальная особенность.

Она основательно портит жизнь, ведь помимо проблем с учебой, работой, отношениями такой человек с детства получает ярлык «лентяй», «безрукий», «грубиян», «ничего доверить нельзя». На такой словесной почве сложно вырастить здоровую самооценку. Скрытый СДВГ у детей может привести к зависимостям, ранним беременностям, «импульсивным» травмам и переломам. Также маленькие и взрослые СДВГ-шники меньше думают о последствиях и чаще совершают правонарушения.

Такой неугомонный

- Так откуда берется СДВГ?

- Основная причина – гены. Причем не спонтанные мутации, а наследственная передача от мамы или папы, которые могут быть носителями в равной степени. Если у одного из родителей есть расстройство внимания, то вероятность того, что ребенок тоже будет иметь СДВГ, - около 30%. Если у обоих родителей – 70%. Не всегда СДВГ проявляется в каждом поколении, но точно можно найти «неугомонного дедушку» в роду. Кстати, СДВГ-шники часто выбирают в пару себе такого же партнера, поэтому СДВГ-семьи – не редкость.

Дофамин – главный виновник «хаоса». В нейротипичном мозге «незначительные» сигналы-мысли угасают и позволяют сосредоточиться на важном. В мозге человека с СДВГ генами запрограммирован недостаток дофамина, поэтому любая инфомелочь отвлекает от скучной, но обязательной работы.

Также к причинам СДВГ можно отнести черепно-мозговые травмы, полное лишение ребёнка эмоциональной поддержки и заботы, экстремально недостаточное питание.

А вот гаджеты не приводят к СДВГ, но могут стать причиной проблем с восприятием длинных текстов и видео.

- Как и когда диагностировать СДВГ?

- Если тревожные признаки у ребенка или взрослого сохраняются в течение полугода и более – обращайтесь к врачу. Диагноз всегда ставится психиатром или психотерапевтом на основании истории жизни, текущих жалоб, состояния во время приема. Для детей основная беседа ведется с родителями. Также могут помочь характеристика от учителя, опросники. Врачу надо держать в голове всю картину целиком, поскольку не существует специфических симптомов СДВГ, ведь кто из нас хоть раз не забывал ключи?

СОН, СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО

- Что посоветуете людям с СДВГ?

- Прежде всего – высыпаться. Иногда выполнение только этой рекомендации решает половину проблем и меняет степень выраженности СДВГ со средней на легкую.

Важно помочь ребенку реализовать гиперактивность. Если он прыгает по дивану, купите ему маленький батут, потому что ему это необходимо. Для уроков можно использовать балансировочную подушку на стул либо фитнес-резинку, натянутую между передними ножками стула. Ребенок за нее цепляется ногами и больше не раскачивается.

Физическая активность по своей эффективности не уступает медикаментам (которые часто необходимы при СДВГ). «Выгуливайте» свой СДВГ, чередуйте умственный труд с физическим. И взрослым, и детям важно ходить в спортивные секции (но не на монотонные виды спорта с повторяющимися движениями). Пусть будут плавание, единоборства, скалолазание, танцы.

Взрослым и детям старше 12 лет подойдут тренинги навыков, которые учат организации, планированию, приоритизации задач и самомотивации. Для детей до 12 лет нужна работа с родителями: группы поддержки, помощь в создании поддерживающей среды дома и в школе. Это могут быть чек-листы, напоминания, подписанные полки с указаниями, куда складывать майки.

Важно помнить, что с людьми с СДВГ не работают наказания и крик. Они могут подстегнуть в моменте, но ничего не дадут в долгосрочной перспективе. А вот адекватная похвала работает. Хвалите своих «гиперактивистов», улыбайтесь, поощряйте. И помните, что СДВГ – это часто еще и высокая креативность и творческие способности. Кто знает, может, вы рождены, чтобы стать немного рассеянным гениальным художником?