Если бы мы задались целью составить список блюд, которые стоит уметь готовить, чтобы всегда быть готовым к любым ситуациям, то пирожки заняли бы в нем почетное место в первой тройке.

Идея завернуть что-то в тесто и запечь возникала в разных странах, и героями рецептов выступали самые разные продукты, но суть всегда была одна. Cогласитесь, сытная и вкусная начинка, обернутая тестом, — это и в пир и в мир. На стол на праздник или просто, в дорогу, в школу, да куда угодно. Самая что ни на есть народная еда, узнаваемая практически в любой точке мира, не требующая объяснений.

В этом мастер-классе мы покажем вам, как приготовить простые и вкусные пирожки с капустой. Главный секрет — начинка: капусту для нее надо шинковать очень мелко и при тушении добавить к ней томатную пасту и молотый кориандр (или что-то, что любите вы). Тесто универсальное, вы можете использовать его и для пирожков с другими начинками. Рецепт пирожков с капустой ищите под мастер-классом.