Если бы мы задались целью составить список блюд, которые стоит уметь готовить, чтобы всегда быть готовым к любым ситуациям, то пирожки заняли бы в нем почетное место в первой тройке.
В этом мастер-классе мы покажем вам, как приготовить простые и вкусные пирожки с капустой. Главный секрет — начинка: капусту для нее надо шинковать очень мелко и при тушении добавить к ней томатную пасту и молотый кориандр (или что-то, что любите вы). Тесто универсальное, вы можете использовать его и для пирожков с другими начинками. Рецепт пирожков с капустой ищите под мастер-классом.
Подготовьте ингредиенты: 550 грамм пшеничной муки, 11 грамм сухих дрожжей, 320 мл молока, 2 куриных яйца, 2 столовые ложки сахара, 0,5 кочана белокочанной капусты, 30 грамм сахара, 20 грамм томатной пасты, 80 мл растительного масла, 0,5 чайной ложки молотого кориандра, петрушку, соль и перец по вкусу. Молоко предварительно подогрейте, чтобы оно было теплым.
Просейте муку через сито в дежу миксера. Добавьте дрожжи, сахар, 1 чайную ложку соли, 1 яйцо, 300 мл теплого молока.
Начните перемешивать ингредиенты насадкой крюком на медленной скорости, когда ингредиенты соберутся в единую массу, добавьте 50 мл растительного масла. Продолжайте замешивать до тех пор, пока тесто не начнет отставать от стенок дежи миксера.
Сформируйте шар из готового теста. Смажьте дежу миксера растительным маслом, положите шар теста обратно в смазанную маслом дежу, накройте пленкой и поставьте в теплое место на 1 час (или до тех пор, пока тесто не увеличится вдвое).
Снимите верхние листья у капусты и выбросите их. Нашинкуйте капусту тонкой стружкой.
Разогрейте сливочное и растительное масло (30 мл) в сковороде. Жарьте капусту на сильном огне 5 минут.
Затем добавьте к капусте томатную пасту, молотый кориандр, соль и молотый черный перец по вкусу, перемешайте.
Тушите капусту до мягкости. Обычно на это уходит минут 20. Тем временем нашинкуйте петрушку и добавьте ее в готовую капусту. Все перемешайте.
Достаньте тесто, обомните его руками, разделите на 30 частей, сформируйте из них шарики. Каждый шарик раскатайте в кружок, вложите внутрь 1 столовую ложку начинки, защепите края.
Противень простелите бумагой для выпечки, выложите пирожки.
Смешайте 1 яйцо и 20 мл молока. Смажьте смесью пирожки. Выпекайте пирожки 15–20 минут при 180 градусах.
Подавайте горячими или холодными.
