Кто лучше воспитает ребёнка – мама или бабушка

Если ребенок растет на руках то у бабушки, то у мамы, каждая из них стремится стать для него самым главным, самым значимым

Как остановить игру в дочки-матери, где на кону – маленькая жертва страстной любви двух самых близких женщин?

Мама: «Это мой ребенок! Как хочу, так и воспитываю!»

Бабушка: «Но у меня больше опыта! Новости СМИ2

Чтобы завоевать лидирующее положение, используются любые средства: претензии на безграничную собственность – у мамы, наличие опыта, времени и бесконечной любви – у бабушки. Эта борьба никогда не закончится, если взрослые не проявят мудрость и не пойдут на компромиссы.

В психологии существует понятие: внешние и внутренние семейные границы. Внутренние границы – это отношения между членами семьи. Хорошо, когда они размыты: доверие, возможность поделиться самым сокровенным с близким человеком, чувствовать его любовь – все это очень важно в семье. Но порой отсутствие этих границ приводит к тому, что роли и обязанности членов семьи недостаточно распределены. Отсюда и частые конфликты.

Когда к ребенку нанимают няню, с ней четко обговаривают ее обязанности, права и оплату. Но как быть с бабушкой? Какую цену потребует она? Мама, еще в недавнем прошлом послушная дочка, боится, что ценой за помощь окажутся вмешательство в ее жизнь, упреки и вечное недовольство ее поведением. Для бабушки, которая продолжает быть мамой, ее дочка навсегда остается маленькой девочкой, несмышленой и неопытной. Куда ей до воспитания собственного ребенка?

Но им обеим надо понять, что ситуация изменилась. Мама, как бы ни была она молода и неопытна, несет ответственность за ребенка, и все важные решения должна принимать она. Бабушке пора научиться доверять своей дочери, привыкнуть к ее новой роли. Ведь она ее воспитала, вложила в нее то, что теперь молодая мама готова передать следующему поколению. А дочери стоит поблагодарить свою маму, поднять ей самооценку. В конце концов ребенку будет лучше расти не с няней, а с родной бабушкой. Но только с ней у нее будут совсем другие отношения, не такие, как с мамой.

Попробуйте оставить дочку хотя бы на неделю без маминого досмотра, и она поймет, как необходима внукам бабушка и ей самой – мама. А бабушка почувствует, что дочь может и сама прекрасно справляться. Но то, что дает ребенку бабушка, мама не сможет дать. Бабушка – первый и самый близкий друг, однако не стоит дружить против мамы.

Бабушка: «Я просто хочу помочь. Но, видно, я здесь никому не нужна…»

Возможно, в этой фразе скрыта завуалированная просьба быть оцененной близкими. Пожилые люди боятся остаться одни, боятся, что на старости лет они перестанут быть нужными, их не будут любить… Внуки – их надежда, их гарантия благополучной старости. Но сейчас, когда внуки еще не подросли, бабушке необходима поддержка дочери, ее внимание и любовь. Если мама хочет ограничивать общение бабушки с внуком, то нужно найти удачный предлог, например, ссылаясь на заботу о здоровье пожилого человека.

Правило 3. Помнить, что ребенок – полноправный член семьи

Любовь – это не цена за ответные чувства, не залог будущей заботы. И, конечно же, не способ воспитания или поощрения, не средство, за счет которого можно занять доминантное положение.

В первый год жизни ребенка мать, подчиняясь древним инстинктам, старается никого к нему не подпускать, считая малыша своей собственностью. Но ребенок растет, и растет его желание быть независимым человеком. Любовь всегда эгоистична. Но подумайте о самом любимом человеке, о ребенке… Что хочет он? Что любит он, а не вы? Здесь нет места прихотям мамы или пристрастиям бабушки. Маленький человек сам выберет свой путь, его нужно только направить, а не бороться за то, кто будет им руководить и властвовать. Он – не вещь, его нельзя делить. Но неоспорим тот факт, что он любит вас обеих, и в его жизни ему нужны будут и мамина забота, и бабушкина любовь. Он неосознанно тянется к вам, но настоящим авторитетом для него будет человек самодостаточный и интересный, готовый не только дать ему свою любовь и заботу, но и нужный для того, чтобы передать свой индивидуальный, неповторимый опыт жизни.

Конфликты мам и бабушек по поводу воспитания ребенка встречаются только у нас. Исторически сложилось, что бабушки у нас живут вместе со своими детьми и внуками. Их родственная связь превращается в симбиоз. Другое дело в западных странах, там чуть повзрослевшие дети покидают своих родителей. Они привыкают жить самостоятельно и самостоятельно воспитывать своих детей. Бабушки, ведущие активный образ жизни, видят внуков только по праздникам. Но хорошо ли это? Ведь сколько доброго, родного в слове «БАБУШКА»!

Ученые Гарвардского университета обнаружили, что у бабушек, которые нянчат своих внуков, вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний повышается на 55%.

Хотя конкретную причину такого феномена выяснить не удалось, ученые полагают, что она связана с нагрузкой, которую забота о детях оказывает на организм пожилых женщин. Было обнаружено, что риск заболеваний возрастает, если на воспитание детей тратится 9 часов в неделю и более.

К своему удивлению, ученые обнаружили, что риски были одинаковы и для бабушек, которые рассматривали свои обязанности по уходу за детьми как нечто приятное, и для тех, которые считали их утомительными. Ученые полагают, что бабушки, вероятно, недооценивают уровень стресса, который испытывают. Многим нравится нянчить внуков, и они делают это из любви, однако зачастую их помощь требуется из-за неблагоприятной ситуации в семье, например из-за развода родителей. Большинство бабушек и дедушек к тому же признают, что, если бы существовала какая-нибудь другая альтернатива, позволяющая обеспечить безопасность ребенка, они бы ею воспользовались.

Алексей: Когда есть бабушка и дедушка, которые могут прийти на помощь, это огромное счастье. Им доверяешь намного больше, чем няням: к своим внукам они, как правило, относятся с большой любовью и заботой.

Галина: Старшее поколение семьи компенсирует недостаток того внимания, которое порой не могут дать ребенку родители из-за своей занятости. Но мы стараемся не перегружать наших дедушек и бабушек, так как понимаем, что воспитание родителей очень важно для детей.