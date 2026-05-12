Зачем детям нужна арт-терапия. Разбираемся

О том, как этот метод помогает решать детские проблемы с поведением, речью и учебой, рассказывает Евгения Никонорова — коррекционный и арт-педагог, член Российской арт-терапевтической ассоциации, основательница Центра логопедической, психологической помощи и арт-терапии «Лепим Мир» (Великий Новгород).
Арт-терапия — направление в психологии, главным инструментом которого является творчество: рисование, лепка, музыка, пение, танец, театральное искусство, фотография. В работе с детьми этот метод считается самым безопасным и эффективным.
Ребенка, в отличие от взрослого, невозможно заставить целый час сидеть в кресле психолога и говорить о чувствах. Зато можно помочь ему выразить себя творчески и вместо скучной беседы предложить нарисовать картину из песка, поиграть в сказку или протанцевать эмоции.
В это время специалист (арт-терапевт или арт-педагог) направляет художественный процесс с помощью особых техник, чтобы провести психологическую диагностику, коррекцию или терапию. Погружаясь в искусство под таким бережным руководством, ребенок лучше понимает себя, раскрывается, становится более уверенным, справляется с внутренними проблемами.
Кому подходит арт-терапия
Этот метод хорошо работает с людьми любого возраста, но дети откликаются на возможность творческой игры особенно охотно — ведь им, в отличие от взрослых, не приходится для этого преодолевать свои комплексы и стеснительность.
Нарушения эмоционального состояния: страхи, тревожность, приступы агрессии, перепады настроения, в том числе после травматизирующего опыта
Арт-терапия незаменима, если ребенку сложно выражать свои эмоции, — как, например, замкнутым подросткам, которые избегают разговоров, даже когда их что-то беспокоит. Творчество помогает обнаружить скрытые переживания, найти их причины и пути преодоления. Иногда дети сами пытаются «лечить» себя таким способом, бессознательно создавая рисунки и поделки с пугающими или странными образами.
Отсутствие мотивации к учебе, нежелание ходить в школу
Как правило, это верхушка айсберга, за которой скрываются какие-то психологические трудности. С помощью арт-терапии удается вскрыть и проработать их, а если проблемы связаны не только с ребенком, но и с родителями — привлечь их к совместному творчеству (семейный формат в этих случаях работает очень хорошо).
Логопедические проблемы: задержка речи, заикание
Чтобы поскорее запустить речь у 3−4-летних детей, специалисты часто используют музыкальную терапию: песни, попевки, игру на музыкальных инструментах, логоритмику (упражнения и игры, сочетающие слова, мелодию и движение). Звуки и слоги можно не только произносить и петь, но даже рисовать и лепить, а потому изобразительные техники тоже незаменимы в работе логопеда. Кроме того, творческие занятия попутно могут решить внутренние проблемы ребенка, которые тормозят коммуникацию.
Особенности физического и психического развития
Арт-терапия — один из главных инструментов коррекционной педагогики. Она позволяет детям с особыми потребностями совершенствовать физические умения (скажем, развить мелкую моторику через игры с песком), социальные и коммуникативные навыки (например, сказкотерапия помогает ребенку научиться вести себя в общественных местах).
Как выбрать правильные занятия и педагога
Детская арт-терапия — это игра, которая должна постоянно меняться, иначе ребенку станет скучно. Лучше всего, когда на занятиях используются разные виды творчества и у детей есть возможность выбирать и переключаться. Это особенно важно для детей, которым трудно концентрироваться на чем-то одном.
Смена деятельности делает занятия не только увлекательными, но и более эффективными: то, что ребенок не раскрыл на бумаге, он может раскрыть в песке или за ширмой. Скажем, девочка, которая только что тихо рисовала ромашки, переключившись на сказку и выбрав дракона в качестве своего «героя дня», тем самым покажет педагогу, что внутри у нее бурлят далеко не самые мирные эмоции.
Арт-терапия легко вскрывает детские травмы. Для того чтобы не навредить ребенку, важно знать, как с ними правильно взаимодействовать. А потому специалист, работающий с этим методом, должен иметь базовое психологическое, педагогическое или коррекционное образование. Тем не менее дипломы и сертификация в области арт-терапии — не единственный критерий профессионализма. Важный показатель — желание ребенка идти на занятия и положительные перемены в его настроении и поведении.
Индивидуально или в группе
Арт-терапия допускает любые варианты, но детям и особенно подросткам часто рекомендуются занятия в небольших группах (до 6−8 человек). Творческое общение со сверстниками помогает подростку раскрепоститься, стать более уверенным в себе, развить умение налаживать коммуникацию.
Еще один удачный формат — семейные занятия. Когда родители и дети работают с арт-терапевтом вместе, это заметно улучшает их взаимопонимание, ведь то, что не всегда удается высказать друг другу, можно нарисовать или сыграть. Особенно полезна семейная арт-терапия для диагностики: например, с помощью рисунков (графических тестов) удается за считанные минуты вскрыть проблемы в отношениях между близкими или прояснить позицию каждого из домочадцев.
Тем не менее, даже если родители остаются в арт-занятиях лишь наблюдателями, им важно взаимодействовать со специалистом, получать и давать ему обратную связь. Во время терапии ребенку крайне необходима поддержка, и сочувственное внимание — это лучшая помощь, которую могут оказать ему взрослые.
Благодарим фонд «Наше будущее» за помощь в подготовке материала.
