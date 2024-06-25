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Психолог Наумова рассказала, как организовать летний досуг детей

Летом ребенку нужно отдохнуть, набраться сил перед новым учебным годом и много времени проводить на свежем воздухе, однако не стоит забывать о продолжении развивающих занятий. Об этом в беседе с «ФедералПресс» рассказала семейный психотерапевт и психолог Наталья Наумова.

«Психологические занятия рекомендуется не прекращать на летний период, а продолжать, потому что это помогает стимулировать развитие ребенка», — заявила она.

По ее словам, летом стоит продолжить посещать некоторые секции, если у ребенка есть на то желание и необходимость. Эксперт посоветовала сосредоточиться на развитии координации движений, ловкости, музыкального слуха и ритма. Тем, кому тяжело дается обучение в школе, лучше, например, по два часа в неделю заниматься тем или иным предметом.

Психолог отметила, что важно не перегружать ребенка, так как у него должно оставаться время на отдых, свои интересы и встречи с друзьями.

«4–5 часов в неделю школьники могут абсолютно безболезненно уделять внимание секциям и кружкам. А ребята постарше могут заниматься и по 2–3 часа в день, особенно если им нужно подготовиться к ОГЭ или ЕГЭ», – сказала она, добавив, что досуг определяется в каждом случае индивидуально.

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развитие детей

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