Мультики: полный запрет или безлимитный доступ? Мнение невролога

Могут ли мультики вызвать тики, заикание и проблемы со сном?

Редактор, мама двух девочек
Дети смотрят телевизор
Источник: ru.freepik.com

Одни родители строго дозируют экранное время, опасаясь за развитие и психику ребенка. Другие же используют компьютер или телевизор как современную няню, разрешая смотреть мультфильмы часами.

Где же золотая середина и кто из них прав? На этот вопрос Детям Mail ответила невролог сети клиник DocMed и DocDeti Анастасия Носко.

Истина, как это часто бывает, лежит посередине и кроется в разумном подходе.

Первое, что важно понять: официальных норм просмотра мультфильмов для детей не существует. Никто не проводил масштабных исследований, которые бы однозначно установили «безопасную» дозу.

Для развития мультфильмы детям не нужны в принципе. Всю необходимую информацию о мире ребенок может и должен получать от взрослых через живое общение и совместную игру.

Однако и демонизировать мультфильмы не стоит. Сам по себе качественный контент, предлагаемый дозированно, не наносит непоправимого вреда. Также нет прямой связи мультфильмов с тиками, заиканием или проблемами со сном. Просмотр может лишь усилить уже существующие неврологические особенности, но не является их первопричиной.

В клинику приходили дети с симптомами, напоминающими расстройства аутистического спектра — они мало говорили, не откликались на имя и не использовали фантазию в играх. Но причина оказывалась не в мультфильмах, а в тотальном дефиците общения. Ребенок, часами прикованный к экрану, был лишен главного — условий для развития коммуникативных навыков и эмоций.

 

Еще одна сложность — реакция на выключение. У маленьких детей не сформировано чувство времени, и договориться о 15-20 минутах просмотра почти невозможно. Запрет часто приводит к истерике. Поэтому родителям стоит заранее оценивать, стоят ли несколько минут тишины последующего эмоционального шторма.

Мультфильмы — не враг развития, если использовать их как кратковременного помощника, чтобы занять ребенка на время важных дел. 

Ключевое условие — этот просмотр должен компенсироваться активным общением, прогулками и совместными играми. Вред наносит не сам факт просмотра, а отсутствие альтернатив.

екатерина мазеина редактор
здоровье ребенка
анастасий носко
