Мультики: полный запрет или безлимитный доступ? Мнение невролога

Одни родители строго дозируют экранное время, опасаясь за развитие и психику ребенка. Другие же используют компьютер или телевизор как современную няню, разрешая смотреть мультфильмы часами.

Где же золотая середина и кто из них прав? На этот вопрос Детям Mail ответила невролог сети клиник DocMed и DocDeti Анастасия Носко.