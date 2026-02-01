Как понять, что ребенок замерз? Объясняет педиатр

Способ очень простой. Если кожа спины теплая, то, скорее всего, ребенку комфортно. Если кожа спины холодная, то он замерзает. Если она влажная, то, вероятнее всего, ему жарко.
Не рекомендуется ориентироваться на температуру кожи рук и стоп, потому что в норме они у малышей могут быть прохладными.
Если ребенок замерз, то он, скорее всего, будет беспокойным, будет подтягивать ноги и проситься к вам на руки. Также кожа его тела может быть очень прохладной и даже иногда синеватой. В этом случает нужно надеть дополнительный слой одежды или укутать его в плед.
Если ребенок перегрелся, то он может быть вялым и, наоборот, слишком капризным, его кожа может быть красной, горячей на ощупь и влажной. В таком случае ребенка необходимо раскрыть, надеть на него сухую одежду и дать воды.
Старайтесь всегда использовать одежду из натуральных тканей и слишком не кутать малыша.
