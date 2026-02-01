Как понять, что ребенок замерз? Объясняет педиатр

Если ребенок замерз, то он, скорее всего, будет беспокойным, будет подтягивать ноги и проситься к вам на руки. Также кожа его тела может быть очень прохладной и даже иногда синеватой. В этом случает нужно надеть дополнительный слой одежды или укутать его в плед.