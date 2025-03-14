Психолог: «Иногда ребенку должно быть скучно»

Скучать ребенок начинает с самого рождения
В силу своего возраста и особенностей развития ребенок-дошкольник не может получать удовольствие от одиночества. У него еще не сформировано умение быть с самим собой наедине. Вся его детская сущность требует, чтобы он познавал мир и за счет этого развивался. К слову, даже не у всех взрослых это умение развито.
Скучать ребенок начинает с самого рождения. Каждая мама замечает, когда и как это происходит. Вот двух-трех месячный младенец поел, но не спешит как раньше засыпать, а лежит, смотрит. И через какое-то время начинает хныкать – зовет маму, потому что ему становится скучно.
Ребенок растет, растут его потребности. И вот ему уже скучно лежать, он начинает ползать, вставать и ходить – более активно познавать этот мир. Скука подталкивает детей к тому, чтобы насыщать свою жизнь новыми впечатлениями. И чем старше становится ребенок, тем сложнее удовлетворить его потребности. 7-месячного младенца кубик-погремушка увлечет гораздо дольше, чем 5-летнего ребенка.
Некоторые игрушки ребенку полезнее подождать
Родителям важно понимать: ребенок нуждается в том, чтобы атмосфера вокруг него менялась. Вы, наверное, замечали, как интересны старые игрушки, которые ребенок не видел пару месяцев. И этот фактор нужно учитывать: менять игрушки, обновлять арсенал игр и развлечений, предлагать что-то новое, чтобы малыш не скучал.
Однако и здесь нужно знать меру. Некоторые действия родителей, напротив, способствуют тому, чтобы ребенок заскучал, хотя взрослые этого совсем не планировали.
Так бывает, когда детям покупают очень много игрушек. И делают это часто. Тогда у ребенка возникает чувство пресыщения и ему становится скучно. В этом случае стоит уменьшить количество игрушек и покупать их пореже. Будет здорово, если какую-то игрушку ребенок получит не сразу, ему придется подождать ее, помечтать о ней.
Еще одна распространенная ошибка – взрослые не учат ребенка играть, а потом удивляются, что ему скучно в окружении игрушек. Если малыш ходит в сад, то, скорее всего, он будет «приносить» варианты разных игр оттуда. Но даже в этом случае, и тем более, если сад не посещается, важно помнить, что детям периодически нужно предлагать разные идеи того, во что и как можно играть. Для ребенка важно, чтобы рядом был взрослый, который покажет и подскажет, даст совет и направит игру в нужное русло.
Кроме того, детям могут быть просто неинтересны те игрушки, которые их окружают или, может, они действительно переиграли во все имеющиеся в доме игры. В этом случае стоит прислушаться к ребенку и разнообразить его досуг новыми впечатлениями и занятиями.
За словами о скуке скрывается потребность в близости
Иногда ребенок скучает оттого, что взрослые не научили его прислушиваться к себе. Это важно, потому что малыш может хотеть внимания, но не знать, как его попросить, и даже не осознавать этого. Он может грустить по родителям, если он в этот момент у бабушки, или, наоборот по бабушке, а со стороны все выглядит так, будто ему нечем заняться.
Иногда за словами о скуке скрывается потребность в близости, которую ребенок пока не может выразить словами. Он не может сказать: «Мама, мне одиноко и тоскливо. Я нуждаюсь в тебе. Мне нужно, чтобы ты обняла меня».
Родителям нужно научить детей понимать самих себя, но для этого взрослые должны и сами владеть этим навыком или учиться ему вместе со своими детьми, быть для них примером для подражания.
Иногда ребенку нужно поскучать
Как ребенок научится находится в одиночестве и не скучать, если родители не оставляют ему буквально ни минутки свободного времени? Это только кажется, что дети, у которых каждый день расписан по минутам, проводят свое время исключительно с пользой. На самом деле, они не приобретают важного навыка самостоятельно распоряжаться свободным временем.
В этом смысле иногда даже полезно, если у ребенка есть время, которое он не знает, на что потратить. Скука в этом случае может стать двигателем его внутреннего развития. Когда ребенок осознает, что ему скучно, тогда он попытается придумать способы, как себя развлечь.
А бывает, что родители не злоупотребляют дополнительными кружками и секциями для ребенка, но «работают» при нем аниматором. Ну как же, вздыхает мама, он же заскучает... И вот ребенок, как маленький принц, находится в окружении, которое его постоянно веселит и развлекает. Здорово, когда родители находят новые идеи для совместного времяпрепровождения, но важно, чтобы и в этом случае у ребенка было время побыть одному и иногда – поскучать.
Не гоните ребенка
Постарайтесь за словами ребенка о том, что ему скучно, увидеть его истинную потребность. Сама по себе скука – это не всегда плохо. Подумайте, что нужно вашему ребенку в этот момент и что можете дать ему вы. Может быть, оставить его одного на 5 минут, спокойно объяснив, что именно сейчас вы заняты и ему нужно вас подождать? Не стоит бросать все свои дела и бежать развлекать ребенка по первому его требованию.
Если же ребенок не видел вас целый день, вы пришли с работы, но не можете уделить сыну или дочери достаточно времени, не гоните ребенка. Ужин или отчет немножко подождут. Выделите 15 минут, чтобы побыть рядом, вдвоем. Так ребенку будет легче потом снова вас ненадолго отпустить. Если же дела отложить не получается, придумайте для ребенка какое-нибудь занятие рядом с собой. Например, можно посадить его к себе на колени или поблизости, дать рассортировать горох и макароны (ссыпайте все в тарелку).
Помните также о том, что есть ситуации, когда скучно бывает всем – например, сидеть в очереди и чего-то ждать или долго стоять в пробке. Тут и взрослый заскучает. К таким событиям нужно по возможности готовиться заранее: взять сок, печенье, интересную игрушку или книгу. Можно включить ребенку мультик на планшете. Если не злоупотреблять гаджетами, то в разумных пределах они очень полезны.
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