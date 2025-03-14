Психолог: «Иногда ребенку должно быть скучно»

Еще одна распространенная ошибка – взрослые не учат ребенка играть, а потом удивляются, что ему скучно в окружении игрушек. Если малыш ходит в сад, то, скорее всего, он будет «приносить» варианты разных игр оттуда. Но даже в этом случае, и тем более, если сад не посещается, важно помнить, что детям периодически нужно предлагать разные идеи того, во что и как можно играть. Для ребенка важно, чтобы рядом был взрослый, который покажет и подскажет, даст совет и направит игру в нужное русло.