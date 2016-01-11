Развитие математических способностей у дошкольника: 5 способов

Математика — наука непростая, однако нужна всегда и везде, недаром говорят, что математика — царица наук! Что делать, если освоение этого предмета вызывает у детей трудности? С чем это связано и как помочь ребенку?

Не стоит думать, что математические способности — это врожденный дар, с наличием или отсутствием которого нам придется смириться. Математические способности, так же, как и другие, можно и нужно развивать. Поэтому мы можем не только обучать дошкольника основам чтения, письма и счета, но и работать над формированием так называемого математического склада ума.

Что это такое? Скажем, если ребенок хорошо считает, складывает и вычитает, можем ли мы сделать вывод о том, что перед нами будущий математик? На самом деле вычислительные способности — это лишь одна грань из мира математической науки.

В общепринятом смысле математический склад ума — это предрасположенность к изучению точных наук, особенный взгляд на мир, в котором всегда есть место формулам, схемам и таблицам. Кроме того, математический склад ума подразумевает хорошо развитое пространственное, абстрактное и логическое мышление. Вот над этим мы с вами и можем поработать. С помощью различных дидактических игр мы можем развивать у дошкольника важные компоненты логического мышления.

Как научить ребенка сравнивать. Сравнение выражается в умении видеть одинаковое в различном и различное в одинаковом. Сравнивать можно по разным параметрам и критериям. Например:

Чем отличается круглый стол от квадратного? (формой)

Чем отличается деревянная дверь от железной? (материалом)

Сравнивать предметы можно по цвету, форме, величине, количеству, по принадлежности, по функциям и т.д.

Умение обобщать очень пригодится на уроках математики в школе. Многие задачи построены на обобщении. Ребенок-дошкольник уже использует в своей речи понятия «квадрат», «круг», «треугольник» и даже «трапеция», но мало кто из ребят способен назвать все эти понятия одним словом. Обучаем ребенка обобщать понятия:

Свекла, капуста, морковь — это овощи.

Куртка, свитер, брюки — одежда.

Врач, учитель, строитель — профессии.

Чашка, тарелка, кастрюля — посуда.

Также можно поиграть в игру наоборот («ограничить» понятие, подобрать примеры):

Деревья: .... (береза, тополь...)

Времена года: ....

Столовые приборы: ....

Анализ и синтез. Эти базовые мыслительные операции присутствуют во всех сферах человеческой деятельности. Анализируя, ребенок мысленно разделяет предмет или объект на его составляющие: растение — на корень, стебель, листья и плоды; радугу — на 7 цветов; сказочную историю — на отдельные повороты сюжета. Синтез — операция, обратная анализу. Дошкольники могут по признакам отгадать загаданный предмет, из букв сложить слова, а из слов — предложения. Всевозможные пазлы, в том числе и самодельные (когда мы разрезаем картинку или геометрическую фигуру, а потом собираем или склеиваем ее), также помогают тренировать эти навыки.

Более высокий уровень обобщения позволяет ребенку освоить классификацию предметов, объектов и их свойств. Классификация — это отнесение объекта к группе на основе видо-родовых признаков. Для тренировки этой мыслительной операции можно делать следующие упражнения:

Разделяем всех животных на диких и домашних; фигуры — на «с углами и без».

Убираем лишнее в ряду: яблоко, груша, мяч (ребенок должен объяснить, что лишнее, обобщить оставшуюся группу предметов).

Усложняем задание: яблоко, груша, помидор.

Нередки случаи, когда в подобных заданиях дети дают на первый взгляд неправильные ответы, но если ребенок может аргументировать свой выбор (скажем, он выделил лишнее по цвету), то его вариант стоит засчитать.

С помощью вышеперечисленных методик мы также развиваем речь дошкольника, потихоньку помогая ему осваивать словесно-логическое мышление. Для юного математика умение соотносить, рассуждать и делать выводы — очень полезная вещь.

Всевозможные логические задачки, загадки, головоломки и ребусы — все это очень заинтересовывает дошколят и хорошо тренирует логическое мышление. В логической задаче всегда есть некий «подвох», и ребенок, зная это, концентрирует свое внимание и мотивирован на решение, на нахождение конечного результата. Вот несколько примеров таких задачек:

Маша и Таня рисовали. Одна девочка рисовала дом, другая дерево. Что рисовала Маша, если Таня не рисовала дом?

Два мальчика сажали деревья, а один — куст. Что сажал Антон, если Леонид с Антоном и Максим с Антоном сажали разные растения?

Ира на 5 см ниже Кати. Катя на 8 см выше, чем Лиза. Кто выше всех?

Разумеется, такого рода развивающие занятия должны быть не разовыми, а регулярными. Вы можете доверить развитие математических способностей специалисту, выбрав проверенный образовательный центр, или же заниматься с ребёнком самостоятельно. Так, тренируя логическое мышление, мы сможем подготовить хороший фундамент для успешного усвоения школьной программы и понимания математики ребенком.