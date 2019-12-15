Есть ли способ победить ангину?

Это не только мучительное, но и очень коварное заболевание, ведь, если лечить ангину неправильно, можно довести ситуацию до грозных осложнений.

Поэтому так важно вовремя распознать вид этой инфекции и провести правильное лечение.

Наш эксперт – врач-оториноларинголог Сергей Степанов:

– Ангина (или тонзиллит) – это не просто сильная боль в горле, мешающая пить и есть. Ведь осложнения этой болезни могут ударить по сердцу, вызвав повреждения миокарда – миокардит, а также по суставам и почкам. Риск осложнений наиболее велик, если переносить болезнь на ногах или лечить не тем, чем надо.

В этом случае инфекция почти наверняка станет хронической и крайне опасной.

Кто возбудитель?

Боль в горле может быть не только при тонзиллите. Так может быть и при ларингите, ринофарингите или обычной простуде. Но даже если врач, заглянув в рот больному, уже поставил диагноз «ангина», определить на глаз, чем именно было вызвано воспаление, он не сможет, ведь проявления вирусной и бактериальной ангины очень похожи.

Кстати, многие уверены, что самая частая причина тонзиллита – микробы, тогда как большинство ангин являются не бактериальными, а вирусными, и, соответственно, антибиотики в таком случае будут не нужны. Всё лечение вирусной ангины будет заключаться лишь в приёме симптоматических лекарств от боли в горле, тёплом питье и постельном режиме.

Не теряйте время!

Но, например, опасная стрептококковая ангина, которая часто даёт осложнения на сердце и другие органы, лечится только антибиотиками. Неправильным или не до конца проведённым лечением можно лишь загасить симптомы и перевести инфекцию в хроническую форму.

Чтобы выяснить истинную причину боли в горле у ребёнка и определиться с лекарством, нужно сдать специальные анализы. При положительном результате надо как можно раньше обратиться к врачу за назначением антибиотика. После того как назначенное врачом лечение будет проведено, необходимо сдать контрольный общий анализ крови, и только тогда можно быть уверенным, что заболевание прошло.