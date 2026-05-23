Как научить девочку личной гигиене

С 2,5–3 лет
Уже в 2,5 года стоит понемногу учить девочку самостоятельно мыть руки. Ей объясняют, что делать это нужно всегда после прогулки и посещения туалета, а также перед едой, рассказывают, как важно всегда быть чистоплотной и аккуратной. К 3 годам она может мыть и вытирать руки без посторонней помощи и без напоминаний. Следующий этап на пути к самостоятельности – умывание и чистка зубов. На помощь придет кукла: с ней девочка может порепетировать и отработать этот важный навык.
Если у ребенка все получилось, надо заняться следующим этапом – интимной гигиеной. На это надо обратить самое пристальное внимание, ведь от состояния мочеполовой системы зависит не только нынешнее самочувствие, но и будущее материнство.
Объясните девочке, что надо каждый день надевать чистые трусики и непременно подмываться. Это рекомендуется делать не только перед сном, но и после каждого опорожнения кишечника. Подмываться надо только под проточной водой комнатной температуры, двигая рукой строго спереди назад, чтобы не занести инфекцию из заднего прохода во влагалище. Покажите на примере куклы, как это происходит – пусть девочка сама вымоет игрушку. Постепенно важный навык войдет в привычку, но пока дочка еще мала, маме лучше «доверять, но проверять» и самой контролировать процесс.
Кстати, детские гинекологи советуют не пользоваться мылом, ведь мыльная пена отрицательно влияет на естественную микрофлору влагалища. У крохи потовые и сальные железы еще незрелые, и теплой воды вполне достаточно. И никаких губок и мочалок: во-первых, они могут травмировать нежную кожу в интимной зоне, а во-вторых, на них быстро размножаются микробы. Выделите девочке отдельное мягкое полотенце и меняйте его не реже двух раз в неделю. Не позволяйте ей сидеть без трусиков на полу или на диване (за их чистоту никто не может ручаться), а отправляя ее на летнюю прогулку в платье или юбке, наденьте вниз плотные закрытые трусики, шорты или легинсы.
С 3–4 лет
Если вы отправляете дочь в детский сад, к этому важному событию нужно заранее подготовить ее и с точки зрения гигиены. Купите ей новые яркие трусики, положите в кармашек платья влажные салфетки и приучите ее пользоваться ими после «большого» туалета, когда нет возможности принять душ. Нелишним будет разъяснить ей, что к ее половым органам не может прикасаться никто, кроме ее самой, мамы и, в исключительных случаях, врача (но только в мамином присутствии).
С 5–6 лет
В этом возрасте девочка уже должна уметь за собой ухаживать: умываться и мыть руки, чистить зубы, пользоваться туалетной бумагой, подмываться и менять трусики без напоминания. Но все-таки лучше незаметно проверять, насколько тщательно она проделывает эти процедуры. И, конечно, мамина помощь еще будет необходима, когда девочка принимает ванну или душ и моет голову.
С 10–11 лет
Девочка вступает в пору полового созревания, а значит, пора знакомить ее с особенностями женского организма: рассказать о менструации и о правилах гигиены в этот период. Они совсем просты: лучше пользоваться неароматизированными прокладками, а не тампонами, менять их не реже 4-5 раз в день, не злоупотреблять в этот период мылом и постараться обойтись без приема ванн. Подарите ей специальный календарик, в котором она будет отмечать даты менструации. Объясните, насколько важна их регулярность, и убедите ее не стесняться и рассказывать вам обо всех моментах, которые ее насторожат.
Мы, детские врачи, убеждены, что для девочек гигиена важна даже больше, чем для женщин. Дело в том, что во взрослом возрасте яичники вырабатывают специальные женские гормоны, которые регулируют микрофлору слизистых оболочек влагалища и защищают половые органы от проникновения инфекций. А у малышек таких гормонов вырабатывается ничтожно мало, отсюда следует, что их половая система почти беззащитна и открыта для инфекционных агентов. У девочек выше, чем у взрослых, риск воспалительных заболеваний наружных половых органов (например, вульвовагинита). Но этого можно избежать, если сначала мама, а потом и сама девочка с маминой помощью будет следить за чистотой половых органов, а заодно и за чистотой всего тела.Ольга Карпова
