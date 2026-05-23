Как научить девочку личной гигиене

Мы, детские врачи, убеждены, что для девочек гигиена важна даже больше, чем для женщин. Дело в том, что во взрослом возрасте яичники вырабатывают специальные женские гормоны, которые регулируют микрофлору слизистых оболочек влагалища и защищают половые органы от проникновения инфекций. А у малышек таких гормонов вырабатывается ничтожно мало, отсюда следует, что их половая система почти беззащитна и открыта для инфекционных агентов. У девочек выше, чем у взрослых, риск воспалительных заболеваний наружных половых органов (например, вульвовагинита). Но этого можно избежать, если сначала мама, а потом и сама девочка с маминой помощью будет следить за чистотой половых органов, а заодно и за чистотой всего тела.

Ольга Карпова