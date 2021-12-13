Лежит на полу и рыдает: 8 правил реакции на детские истерики

У детей быстро меняется настроение. Из себя их выводит любая мелочь: не та ложка для завтрака, неправильные носки или необъяснимое нежелание родителей покупать игрушки. Как общаться с ребёнком в этот момент? Рассказывает наш блогер, психолог Евгения Мисюченко.

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Детские истерики — часть жизни любого родителя. Даже самые «идеальные» родители хоть раз растерянно стояли посреди супермаркета, где на полу в конвульсиях бился их ребенок, и не знали что с этим делать.

Дорогие родители, не пугайтесь, если такое произошло. Ужасная истерика — это нормальный этап развития детей. Её наличие не говорит о том, что вы плохой родитель и не зависит от того, насколько прекрасно и поддерживающе вы воспитывали своего ребенка. С полутора лет и особенно в тоддлеровском возрасте истерика — это один из самых частых способов коммуникации ребенка со взрослыми.

Любить ребенка в такие моменты бывает очень непросто. Но понимание того, как вести себя в подобной ситуации позволяет спокойнее пережидать эти периоды самому и даже сокращать их длительность и количество.

1. Не принимайте истерику на свой счёт

Ребенок не истерит вам назло, не пытается специально вывести вас из себя, разозлить или отомстить. Для ребенка истерика — это способ коммуникации.

Каждая истерика — это результат несовпадения желания и возможностей. Малышу прямо сейчас нужно то, о чем рассказать он пока не может, а взрослые и не догадываются. Срочно надо пить, сходить в туалет, погладить кошку и вон ту игрушку с полки, и все в один момент. Ребенок не осознает весь поток своих желаний и ещё не умеет с ним справляться. Он пытается сообщить об этом родителям, используя свою своеобразную и непонятную форму, которую взрослые очевидно не могут понять, и взрывается, когда его требования не удовлетворяют.

В один момент на него накатывает множество чувств, и тогда истерика служит способом хоть как-то переварить то, что происходит внутри.

2. Не ведитесь

Когда мы реагируем на детскую истерику, мы показываем, что такой способ коммуникации с нами работает, он эффективен и им можно продолжать пользоваться.

Обычно цель истерики — либо избежать чего-то, либо получить что-то. Не идите у капризов на поводу: этот инструмент не должен работать. Помните, что лучше всего в качестве наказания работают естественные последствия. Порвал книжку? Не сможем ее почитать. Разлил суп? Придется есть пюре из брокколи.

3. Не пытайтесь это остановить

Я понимаю, что оставить все как есть это одна из самых трудных задач. Непросто быть рядом с ребенком, который орет, кидается, визжит, плачет и пытается ударить вас. Любой бы хотел, чтобы это прекратилось как можно быстрее, особенно если истерика происходит в общественном месте и кругом на вас смотрят осуждающие взгляды.

Но лучшее, что можно сделать в такой ситуации — это дать ребенку прожить свои чувства. Помните, у любого чувства есть конец. И как только ребенок ощутит, что исчерпал, достиг дна своего гнева, слез, разочарования, он остановится.

К тому же, объяснить что-то ребенку, находящемуся прямо сейчас в эмоциональном стрессе, абсолютно точно не получится. Дождитесь окончания и тогда у вас будет поле для построения диалога.

5. Объясняйте и ограничивайте

Ребенку не всегда просто понять, что его вывело из себя и какие чувства он сейчас испытывает. Помогите ему в этом. Объясните произошедшее: «Ты не хотел оставлять машинки и заканчивать игру, чтобы идти собираться в садик. Ты очень разозлился. Я понимаю, очень неприятно отрываться от интересной игры».

Не осуждайте его чувства. Они всегда уместны, даже если вам сейчас за них стыдно или неудобно

Лучше помогите ребенку разобраться в том, что он с ним происходит. Для этого можно проводить с ребенком игры, рассказывать истории, показывать рисунки, через которые вы познакомите его с основными эмоциям. «Смотри, этому кролику на картинке грустно, потому что он потерял свою морковь» или «Когда у нас сжимаются кулачки, мы чувствуем желание кого-то ударить или накричать, мы краснеем, в этот момент мы злимся. Так выглядит злость».

После того, как вы объясните произошедшее, вы имеете право выставить границы. «Я понимаю, что ты расстроен из-за игры, но бить меня нельзя». «Ты не можешь взять эту игрушку, потому что она принадлежит другому мальчику. Если хочешь поиграть с ней, придется договариваться». Наличие границ — одна из важных стадий воспитания.

6. Действуйте одинаково

Договоритесь с партнёром, как вы действуете в случае истерики у ребенка и придерживайтесь одной линии поведения. Так ребенку будет проще привыкнуть к новой модели поведения, если ее будут транслировать оба родителя. Да и вы сами будете не одни и получите поддержку от своего супруга/супруги.

7. Хвалите

Если хотите, чтобы ребенок выполнял ваши просьбы, научился вас слышать, подкрепляйте его поведение, которое вам нравится, положительными эмоции. Хвалите, когда он делает что-то нужное.

Можно, например, договариваться с ребенком, если он сегодня в магазине ведёт себя хорошо, на кассе вы разрешите выбрать одну небольшую игрушку. Так ребенок запомнит, что вести себя хорошо гораздо выгоднее и также приводит к результатам. А ещё позволит вам создать прочный эмоциональный контакт, основанный на доверии, а не криках и угрозах.

8. Испытывать злость — нормально

Каждая мама время от времени злится на своего ребенка и моменты детских истерик не исключение. Это шумно, неудобно, не вовремя, требует вашего внимания и сил, которых может попросту не быть.

Злость — это сигнал о боли. Мы злимся на ребенка, когда у нас больше нет сил (неважно, физических, психических или эмоциональных) или когда мы нуждаемся в поддержке, но ее неоткуда взять. Мы злимся, если не можем поддержать себя в своем состоянии, или когда нам говорят «дай», нам уже неоткуда делиться, мы сами в глубоком минусе.

Не ругайте себя, если такое произошло, но постарайтесь обратить внимание, в каком вы состоянии и какую свою потребность вы не заметили.

Позаботьтесь о себе, если возможно, попросите помощи или даже оставьте ребенка с кем-то на пару часов, уделите себе время

Помните, самое ценное и полезное для ребенка — это отдохнувшая, полная сил и счастливая мать. Звучит, конечно, просто, но на деле требует огромных усилий. Порой дети способны выводить из себя самых умудренных родителей, практически «познавших дзен». Это нормально и в этом нет ничего стыдного. Просто помните, что вы уже делаете то, что можете. Вы — достаточно хорошая мать.