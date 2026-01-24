Как понять, что ребенок проглотил инородное тело? Объясняет врач

Когда малыш встает на ноги и начинает ходить, он сразу же принимается тянуть в рот посторонние предметы. Как правило, инородные тела попадают в живот ребенка в возрасте от года до пяти лет: он еще не знает, что засовывать в рот мелкие предметы опасно, и шаг за шагом исследует окружающее пространство.