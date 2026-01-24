Как понять, что ребенок проглотил инородное тело? Объясняет врач

Когда малыш встает на ноги и начинает ходить, он сразу же принимается тянуть в рот посторонние предметы. Как правило, инородные тела попадают в живот ребенка в возрасте от года до пяти лет: он еще не знает, что засовывать в рот мелкие предметы опасно, и шаг за шагом исследует окружающее пространство.
В практике любого эндоскописта, работающего в детской клинике или в детском отделении больницы, есть собственная коллекция случаев, связанных с попаданием инородных тел в пищевод, желудок или кишечник ребенка.
Самые непростые ситуации возникают, когда родители, бабушки-дедушки или няня не успели поймать момент и ребенок все же что-то проглотил. Игнорирование этой ситуации может привести к серьезным проблемам со здоровьем малыша (правда, бывают и такие инородные тела — чаще всего обтекаемой формы и небольшие — которые выходят сами через естественные отверстия без какого-либо вреда).
Самые опасные «находки»
Что малыши глотают чаще всего? Детали игрушек, конструкторов, монеты, круглые батарейки, кнопки, магниты. Особенно опасны батарейки: в желудке их может растворить сок, и тогда содержимое вызовет химический ожог, иногда очень сильный, вплоть до перфорации стенок желудка и летального исхода.
Проглоченная батарейка — повод для экстренной госпитализации ребенка.
Не менее коварны всем известные магнитные шарики: если они слипаются в цепочку, то, попадая в кишечник, могут вызвать непроходимость, а затем перитонит — воспаление отделов кишечника. Это тоже ситуация, при которой нужно как можно скорее показать ребенка врачу.
Как заподозрить неладное
Если малыш без видимой причины начал плакать, не может глотать, отказывается есть, его рвет сразу после приема пищи, он жалуется, что болит живот, то, скорее всего, инородное тело у него в пищеводе или желудке.
Что делают врачи, если ребенок проглотил что-то несъедобное
Если мы предполагаем, что инородное тело уже попало в кишечник, то ребенку нужно срочно сделать рентген и — в зависимости от результатов диагностики — принять решение: либо удалять (магниты), либо (если это, например, небольшая костяная пуговица) наблюдать в динамике — не выйдет ли предмет самостоятельно.
Добавлю, что процедура удаления инородных тел из ЖКТ у детей проводится под седацией (в состоянии медикаментозного сна); маленькие пациенты, у которых развилось какое-либо осложнение: воспаление, перфорация и т. д. — нуждаются в обязательном наблюдении в стационаре. В некоторых случаях — если ситуация угрожает жизни ребенка — выполняется экстренная хирургическая операция.
Период реабилитации после неосложненного удаления инородного тела минимальный. Мы рекомендуем прийти на контрольную гастроскопию, если подозреваем, что в желудке остались очаги воспаления (там, где к стенкам органа прилегал посторонний предмет).
Ну и конечно, чем сложнее будет вашему малышу найти дома или на улице предмет, который он сможет проглотить тайком от вас, тем лучше.
