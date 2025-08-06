Буду поздно. Психолог Преснова о том, как дать свободу подростку

Летом подростки особенно стремятся вырваться из-под родительского крыла: хотят ночевать у друзей, гулять до ночи, все реже отвечают на звонки и пробуют взрослую жизнь.

Лето свободы

Столичный психолог Ольга Преснова рассказала, как сохранить доверие и не потерять контроль.

Теплое время года особенно подталкивает подростков к самостоятельности: они всё чаще уходят из дома допоздна, просятся на ночёвки и реже выходят на связь. Но такой интерес к свободе вовсе не обязательно означает протест или бунт. Чаще это способ проверить границы дозволенного и почувствовать себя взрослыми.

Психолог Городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки Москвы Ольга Преснова подчеркивает, что родителям важно понять, что именно их ребёнок считает признаком самостоятельности. Для кого-то это возможность распоряжаться своим временем, а кто-то хочет зарабатывать и тратить собственные деньги без вмешательства взрослых.

«Он вернул». Семья Громовых высказалась о подарке Ефремова за 9,5 млн Стало известно о состоянии попавшего в реанимацию актера Ивана Краско Подруга актёра Глотова рассказала о причине его внезапной смерти

Первая работа — первый шаг

По словам Ольги Пресновой, летняя подработка может стать отличным решением для подростка, который стремится к независимости. «Летом огромное количество временных подработок, например вакансий в ресторанах быстрого питания.

Когда подросток поздно возвращается

И даже если вам такой вариант кажется неэффективным, непрестижным и еще с десяток „не“, стоит пересмотреть свою точку зрения. Любой честный труд — это почетно. Первая работа поможет подростку быстрее повзрослеть, это явный знак, что он становится самостоятельным и делает первые шаги к независимости не только на словах, но и на деле», — объяснила специалист.

Если сын или дочь часто задерживаются допоздна на улице, самое разумное — заранее проговорить условия. Важно договориться о времени возвращения и способе связи. По мнению психолога, не обязательно контролировать подростка звонками — иногда достаточно обычного сообщения в мессенджере. Можно даже придумать условный сигнал — слово или фразу, которую ребенок сможет отправить, если понадобится помощь, но он не сможет сказать об этом прямо. Геолокация на телефоне тоже возможна, но только с добровольного согласия подростка, чтобы он понимал, для чего это нужно.

Говорить и слышать

Родителям важно открыто делиться своими переживаниями, но делать это без упрёков и давления. «Говорите с подрастающим ребёнком о своих тревогах. С одной стороны, мы для них нерушимая стена, за которую можно спрятаться от житейских бурь, с другой — обычные люди, которые волнуются за своих близких. Такие разговоры стоит начинать, когда вы оба спокойны. Без крика и давления, просто сказать, как он вам важен и дорог. Это звучит просто, но порой значит больше, чем строгие правила и запреты», — советует Ольга Преснова.

Что нельзя разрешать

Жесткие запреты должны касаться только вопросов, связанных с жизнью и здоровьем. Перед тем как что-то запретить, важно честно спросить себя, есть ли в этом риск. Если ответ «да» — объяснить ребенку, в чем именно заключается опасность.

Остальное лучше обсуждать и договариваться: свобода подростка не отменяет родительскую опору. Даже необычная внешность — яркие волосы или рваные джинсы — не повод для жесткого контроля, если это безопасно. «Зеленые волосы, рваные джинсы, оверсайз — всё это лишь способ самовыражения, особенно летом, когда хочется попробовать что-то новое. Молодежные стили меняются стремительно, и к осени, возможно, все изменится», — напоминает психолог. Если же эксперимент может навредить здоровью или безопасности, тогда стоит сказать твёрдое нет, без компромиссов.

Доверие и поддержка

Сегодня родители и дети все чаще учатся слышать друг друга. В Москве это направление активно развивается в рамках проекта «Мы вместе» национального проекта «Молодежь и дети». Его цель — помочь подросткам чувствовать себя уверенно, а семьям — укрепить отношения и сохранить спокойствие даже в самый бурный подростковый возраст.