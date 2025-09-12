Травля в школе: жертва, зачинщик, спасатель. Три важных текста о буллинге и его последствиях. ﻿

Непростые личные истории, чтобы посмотреть на проблему с разных сторон и еще раз напомнить: объектом агрессии может стать каждый, но любая агрессия – это не норма.

Дразнят, оскорбляют, бьют, портят вещи и объявляют бойкот – школьная травля бывает разной.

Но финал у нее один – психологическая травма на всю жизнь. Причем часто в итоге страдает не только жертва, но и тот, кто хотел защитить, а со временем – раскаивается и зачинщик.

Как объяснить мотивы мучителей и понять педагогов, которые, может быть, побоялись за вступиться за ребенка, предпочитая «закрыть на все глаза». Совет родителям всегда быть на стороне ребенка, столкнувшегося с травлей, а детям – понять, что жаловаться не стыдно. Ведь честный рассказ о том, что происходит в школе, совсем не то же самое, что стукачество. Если медлить и молчать, ситуация однажды станет критической.

В истории с травлей нет победителей – это следует из рассказов тех, кто сам был зачинщиком издевательств. «Да все ты придумываешь, ты просто таким сволочным ребенком родилась, тебя надо было еще жестче бить…» – вспоминает жертва буллинга свой разговор с матерью, больше пяти лет они не общаются. По словам женщины, она только недавно осознала мотивы своих поступков в школе и глубоко в них раскаивается.

Любой детский коллектив – это иерархическая структура, где кто-то обязательно захочет доминировать, а кто-то будет готов подчиняться. Буллинг, как правило, начинается с невинных детских манипуляций в группе друзей, когда кто-то прощупывает почву и определяет, насколько далеко он может зайти.

Не всегда от злости, иногда дети не могут справиться со своими чувствами, если это сильная привязанность или обида на друга. Несомненно необходимо родителям говорить детям о травле в профилактических целях, раскрывать ее признаки, расставлять акценты на том, «что такое хорошо, а что такое – плохо», ведь часто сам родитель может не знать, что его ребенок травит в школе другого.

Пострадать от буллинга может и тот, кто заступился.

В статье «В школе сказали, я сама виновата: воспитала человека-жертву», автор Елена Симанкова рассказывает об истории женщины, которая в одиночку встала на защиту своего ребенка, но вместо поддержки подверглась сильнейшей травле со стороны других родителей и администрации школы.

«Мне было сказано, что все эти дети из приличных семей, а я сама виновата в том, что воспитала человека-жертву, который, как они выразились, «слишком остро реагирует на безобидные тычки и пинки», – вспоминает Ульяна.

Женщина написала пост о произошедшем в своих соцсетях, публикация стала вирусной: новость расхватали СМИ, а Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении администрации школы. Травля в отношении Ильи прекратилась, а вот Ульяна оказалась в ее эпицентре. На страницах местной прессы Ульяна Меньшикова была выставлена «сумасшедшей женщиной», а ее сын – «увальнем, который не смог за себя постоять». Пережить все это Ульяне помогла личная стойкость и поддержка неравнодушных людей. Однако она считает, что в полной мере не смогла справиться с ситуацией – травля сильно сказалась на ее здоровье и психологическом состоянии, несмотря на широкий общественный резонанс, Ульяна так и не смогла довести до конца уголовное дело о халатности администрации школы.

Главный совет, который женщина дает родителям детей, столкнувшихся с травлей, – взвесить свои силы. Если их недостаточно – лучше поменять школу, так как сейчас у родителей нет никаких реальных рычагов, которые могли бы остановить травлю. Если все-таки решаться на борьбу, то придавать историю широкой огласке и быть готовым к тому, что ты сам подвергнешься буллингу, но уже со стороны взрослых людей, которые защищают свои должности.

Выход только один – не молчать, а создавать среду, где изгоем становится тот, кто травит, а не наоборот.

Источник - https://t.me/av_novopashin/471