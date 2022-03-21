Правительство объявило цифровую войну традиционному образованию: новый порядок применения ЭО и ДОТ исключает из процесса родителей



«Цифровой спецназ» премьера Мишустина и компании не зря раздавал правительственным чиновникам должности «офицеров цифровой трансформации». Сейчас эта бригада глобалистов-антиреформаторов через своих агентов в Минпросвете и Минобрнауки приступила к агрессивной фазе спецоперации по демонтажу всей традиционной школы. За последние месяцы ими, без всякого согласования с педагогами и родителями, были приняты жуткие нормативные акты и законы, продвигающие дистант и онлайн-платформы. Они не смущаясь именуют такие действия «регуляторной гильотиной» (еще один термин глобалистов, применяется во всех государствах) - уничтожением всего, что мешает «новой нормальности» и «великому обнулению» на законодательном уровне, как их учили патроны из Всемирного экономического форума. И вот они добрались до приказа о порядке применения ЭО и ДОТ в образовательных организациях. В старой версии отдельным пунктом было прописано право выбора родителей, в новой, как нетрудно догадаться, все эти права спускаются в унитаз: дистант и цифровые платформы отдаются на откуп руководству школы, а также получает зеленый свет биометрическая слежка за обучающимися.



Перейдем сразу к разбору ключевых пунктов пока еще проекта постановления Правительства «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ». Будем давать комментарии к цитатам из документа.







«Минобрнауки и Минпросвету по согласованию с Минцифрой поручено разработать Стандарт оснащения образовательных организаций (ОО), использующих ЭО и ДОТ, до 1 марта 2023 г.».



Версий такого Стандарта в недрах Правительства за пару лет было разработано уже немало, но дело так и не дошло до принятого нормативного акта. «Катюша» разбирала документы, публиковавшиеся на regulation.gov , и тогда мы увидели, что в Стандарте также приводятся нормативы-квоты по обязательному использованию цифрового контента и цифровых платформ учителями и учениками – фактически это уже было инструментом принудиловки. Ни одна версия документа пока не прошла все стадии принятия, и сейчас на разработку нового варианта отводится почти год, что не может не настораживать – наверняка этот Стандарт станет апофеозом цифролоббистов по «трансформации» школ и образования в целом в нужную им сторону.



Но это закладка на перспективу, а в самом проекте постановления достаточно других подводных камней… Минцифре предписывается «…обеспечить возможность подключения информационных систем ОО к ЕСИА и ЕБС (системе, обрабатывающей биометрические ПД)…» То есть вход на все «образовательные цифровые платформы» для школьников будет реализован через портал госуслуг (ЕСИА) – единую систему доступа. Не зря Минцифры недавно разрешило регистрацию на госуслугах для несовершеннолетних.



«В целях идентификации и аутентификации пользователей в информационных системах школа вправе получать из ЕСИА / … / следующие сведения: ФИО, дата рождения, пол, СНИЛС, ИНН, реквизиты паспорта, адрес электронной почты, мобильный телефон».



Интересно, что право получать личные данные для школы прописывается в правительственном нормативном акте, тогда как право каждого гражданина РФ на отказ от обработки персональных данных, прописанное в Конституции, чиновниками не учитывается. И если гражданин добровольно внес свои ПД в ЕСИА, зачем все это знать школе? Напоминает хитрый способ получения ПД детей школой даже в тех случаях, когда родители не дают согласия на их обработку.



«Реализация образовательных программ или их частей в ОО может осуществляться с применением ЭО и ДОТ, с частичным применением ЭО и ДОТ, с применением исключительно ЭО и ДОТ с учетом требований ФГОС и федеральных государственных требований».



Ключевой пункт документа, повторяющий содержание новых школьных ФГОСов, о которых «Катюша» недавно рассказывала . Все заточено на частичную, а затем и полную трансформацию традиционного очного обучения. Школа просто «может осуществлять» весь образовательный процесс с применением ЭО и ДОТ, и спрашивать администрации школы якобы никого не надо.



«В целях реализации образовательной программы участники образовательного процесса в течение всего периода обучения должны быть обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной среде ОО независимо от места нахождения обучающихся, обеспечивающей:

…фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения образовательной программы;

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы;

возможность проведения всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения…»



Таким образом, при решении школы использовать ЭО и ДОТ непременно надо зарегистрировать всех учеников на платформе, вход в которую будет осуществляться через ЕСИА и ЕБС. Платформа «онлайн-уроков» уже разработана, одобрена Минпросветом и именуется ГИС «Моя школа», о ней мы рассказывали в том же материале, в котором анализировали ФГОСы. Как видим, платформа предполагает полный сбор «цифрового следа» для цифрового портфолио, самостоятельной проверки и получения оценок – все это без присутствия учителя. А далее на основании собранных о ребенке сведений будет формироваться (без его участия и волеизъявления) индивидуальная образовательная траектория – судьба каждого будет в руках трансгуманистов, авторов соответствующих алгоритмов. Все это реализация форсайт проекта «Образование-2030», итогом которого должно стать, что не скрывают сами авторы, «узаконенное рабство» для «человеческого капитала» .







«ОО при принятии решения о реализации образовательных программ с применением ЭО и ДОТ в следующем учебном году доводят до участников образовательных отношений информацию не позднее 1 мая текущего учебного года путем размещения информации в открытом доступе на сайте ОО в интернете.

ОО не позднее 1 ноября года, предшествующего году до начала возникновения образовательных отношений, доводят до заинтересованных лиц информацию о реализации образовательных программ с применением исключительно ЭО и ДОТ путем размещения информации на сайте ОО…

Решение о реализации образовательных программ и проведение промежуточной аттестации по программам начального, основного, среднего общего образования с применением с применением исключительно ЭО и ДОТ принимается ОО совместно со всеми участниками образовательных отношений путем издания школой локального нормативного акта».



Из этого пункта следует, что общеобразовательная организация (ее руководство) принимает решение о переходе на ЭО и ДОТ самостоятельно. Если речь идет не об исключительном, а о выборочном или частичном применении ЭО и ДОТ – уже как будто и не надо согласовывать этот ход со всеми участниками отношений. Мы же специально напомним, как звучал пункт из пока еще действующего Порядка применения ЭО и ДОТ при обучении (приказ Минобрнауки от 23 августа 2017 г. № 816), который цифролоббисты очень скоро намерены отменить:



«Организации доводят до участников образовательных отношений информацию о реализации образовательных программ или их частей с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, обеспечивающую возможность их правильного выбора».



Про «правильный выбор» учеников и их родителей в новом порядке не говорится. Впрочем, есть один вполне положительный пункт, защищающий права родителей и детей на отказ от цифровой школы:



«Решение об использовании ОО ГИС ЕСИА и ЕБС в соответствии со 149-ФЗ «Об информации…» в целях идентификации или аутентификации принимается при наличии согласия обучающегося (законных представителей) и педагогического работника на использование ЕСИА и ЕБС».



Это основа правовой защиты родителей от затаскивания в «электронную школу», о которой общественные организации постоянно напоминают гражданам в своих инструкциях и аналитике. Регистрация в ЕСИА и ЕБС подразумевает согласие на обработку ПД, что невозможно делать в принудительно порядке. Соответствующую статью Конституции цифролоббистам, к счастью, переписать пока не реально.



«Использование единой биометрической системы допускается с согласия обучающегося (законных представителей) на обработку его ПД в соответствии с законодательством РФ, при наличии у него: подтвержденной учетной записи в ЕСИА, размещенных биометрических ПД в ЕБС».



«Образовательные организации для проведения промежуточной аттестации с применением ЭО и ДОТ определяют:

- способ идентификации обучающихся,

- порядок использования сервиса контроля условий прохождения испытаний (сервис прокторинга)…»

«Применение ОО сервиса прокторинга, а также сервисов взаимодействия преподавателей с обучающимися и законными представителями… определяются локальными нормативными актами ОО и размещаются в открытом доступе на сайте ОО в интернете».



Прокторинг – это удаленная слежка (наблюдение) за школьниками с помощью биометрических камер. Ее могут осуществлять как наблюдатели-люди по ту сторону монитора, так и алгоритм «искусственного интеллекта». Внедрение этой технологии, подменяющей живые экзамены и зачеты, началось в вузах в 2020 г., когда обучающихся под предлогом «пандемии коронавируса» начали вгонять уже не просто в цифровое, а в биометрическое стойло. 8 мая 2020 г. был опубликован приказ Минобрнауки о проведении выпускных экзаменов в государственных вузах в режиме онлайн с применением ДОТ, чем многие университеты оперативно воспользовались . А в декабре 2020 г. Минцифры постаралась узаконить прохождение сессий удаленно через отдельный проект постановления, но он собрал много негативных отзывов и, к счастью, так и не был принят .



Очевидно, что для прокторинга (еще одно заимствованное из «глобального образования будущего» словечко. Интересно, как назвать специалиста по этой технологии -проктолог?) при удаленной аттестации идентифицировать и следить за экзаменуемым можно только через контроль его биометрии. Так что при переходе исключительно на ЭО и ДОТ в образовании сбор биометрии у всех школьников – вопрос ближайшего времени.



Что же получат родители в конечном итоге, если новый порядок применения ЭО и ДОТ будет утвержден (в чем у нас мало сомнений)? Крайне недружественные, фактически военные действия министров и чиновников на местах против очного обучения в школах и традиционной системы передачи знаний. Мы тут можем только еще раз вспомнить самое масштабное исследования по изменениям здоровья школьников после дистанта, которое провел НИИ гигиены и здоровья детей под руководством выдающегося гигиениста, член-корреспондента РАН Владислава Кучмы , согласно которому был сделан однозначный вывод: на сегодня не существует безопасных для здоровья детей технологий ЭО и ДОТ, негативные последствия испытали на себе почти 100% подопытных школьников. Есть и масса других исследований мировых и российских ученых, подтверждающих губительное влияние цифры и компьютерного обучения на психику, когнитивное развитие и здоровье детей. Но у цифровизаторов свои задачи, на эти факты им плевать.



Естественно, без личного общения в школе и живой обратной связи с педагогами никакого полноценного воспитания и приобретения детьми опыта социализации не будет. Но швабовскому Правительству РФ это совсем не нужно, им куда больше по душе внедрение в образование жестоких компьютерных игр («киберспорта»), - видимо, мало было им свихнувшихся геймеров росляковых и галявиевых.



В таких условиях Россия сегодня вступила в открытое противоборство с Западом и чуждыми большинству граждан антиценностями. Но как можно победить в этой борьбе, если нашим образованием продолжает рулить та самая пятая колонна глобалистов, «цифровых трансформаторов», превращающая его в нечто бездушное, сетевое, космополитичное и цифровое, чтобы потом подключиться к глобальному «университету миллионов» и уничтожить все границы, как мечтают форсайтщики?



Понятно, что этот проект Постановления должен навсегда остаться проектом. Но это не решит главную проблему. Настало время для активного сопротивления родителей и кадровых решений Президента. Кравцовым, фальковым и прочей цифровой братии, равняющейся на стандарты PISA глобальной структуры ОЭСР, вступление России в которую, к счастью, заморожено, пора отправиться в отставку. Иначе их могут попросить сделать это уже не в столь вежливой форме и без такой корректной аргументации, как это получилось в нашем материале.



РИА Катюша