Почему муравьи ходят друг за другом: объяснение для детей и советы родителям

Когда ребёнок замечает на тропинке муравьёв, он удивляется: все они идут аккуратной цепочкой, словно умеют строиться в колонну. Кажется, будто у них есть невидимый командир. Но на самом деле муравьи двигаются друг за другом, потому что используют особый «язык запахов», который помогает им находить дорогу и работать вместе.