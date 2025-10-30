3 минуты в день на детей: правила воспитания японских пап

Публикуем отрывок книги Ооты Тосимасы «Самый лучший папа!
«Хочется подольше повозиться с ребенком, но вот моя работа...»
«У меня такой чудесный ребенок. Я провел бы с ним хоть целый день, но этот вечный цейтнот на работе!..»
«Я хотел бы больше общаться с женой и ребенком, но ничего не получается». Исследования подтверждают, что это реальная проблема для многих отцов.Институт изучения детства, воспитания и взросления корпорации Benesse провел исследование на тему «Отцы детей дошкольного возраста», в котором участвовали более 5000 отцов детей в возрасте от 0 до 6 лет. Так вот 96% отцов признались: «Я очень люблю своего ребенка».
А сколько вы проводили времени с детьми в будние дни? Самый популярный ответ: «От 1 до 2 часов», это составляет 26,9% . По 20% составили два следующих ответа «от 30 минут до 1 часа» и «от 2 до 3 часов».
По сравнению с предыдущим исследованием от 2005 года, результат практически не изменился. Если вычесть время на дорогу и на саму работу, то у отцов остается совсем мало времени на общение с детьми.
Японские папы побеждают... количеством времени
Я только что сказал, что в Токио отцы в будние дни проводят с детьми меньше времени, чем в трех других азиатских городах, однако в выходные токийские папы вырываются в лидеры.
Но и в будни японские папы прикладывают немало усилий, чтобы побыть рядом с детьми. Это видно по количеству времени, проводимому в семье — если из двадцати четырех часов отнять время на работу и поездку в транспорте.
Согласно второму исследованию насчет отношения к беременности, родам и воспитанию детей, проведенному в 2011 году тем же Исследовательским центром Benesse, вклад отцов в домашние дела и воспитание детей увеличился по сравнению с исследованием от 2006 года. Хотя абсолютное число часов и не возросло, но многое изменилось, и мужчины все чаще выделяют время для помощи по хозяйству и для общения с детьми.
Это можно назвать стилем воспитания японских отцов, у которых мало времени для семьи, но зато они помогают часто и понемногу.
Папина улыбка — это первый шаг
Разумеется, нелегко приходится не только папам. Большинство трудностей ложится на плечи мамы.
Но стоит лишь сказать папам, обеспокоенным отсутствием времени для семьи, что с этим ничего не поделаешь, и что нужно делать лишь то, что в их силах, как они почувствуют облегчение и обрадуются.
Ведь не сложно сделать то, что в твоих силах.
Мамы, которым приходится заниматься и домом, и ребенком, будут недовольны таким легкомысленным советом, но требовать от папы быстрого достижения идеала тоже нереалистично.
Пусть папы понемногу втягиваются в процесс и получают радость от общения с ребенком. Для начала это самое важное.
Думаете, что повысить эффективность своей работы невозможно?
Часто говорят, что нужно эффективнее использовать рабочее время, а уже потом можно чуть больше времени проводить с семьей.
У нас так принято, что новые полезные устройства надо сразу использовать в работе. А почему бы не в семейной жизни?
То же самое относится к отцовству. Если при помощи каких-то идей можно эффективнее работать, то почему бы с тем же успехом не улучшить семейный досуг? Разве не к этому стоит стремиться отцу семейства?
Чем улучшать и без того до предела сбалансированный рабочий график, не правильнее ли сделать более насыщенным семейный досуг?
Важно, чтобы папа всегда был в сердце семьи
Семейный досуг должен быть насыщенным и полностью удовлетворять и вас, и вашу семью. Очень важно, чтобы от совместного общения оставались приятные воспоминания. Они будут означать, что папа играет важную роль в жизни семьи.
Если всем было весело, захочется всегда проводить время именно так, и тогда завтра ради этого можно и поднапрячься на работе. Важно, чтобы это впечатление оставалось сильным надолго.
Если папа пораньше вернулся с работы, но при этом сидит и что-то читает на смартфоне или играет в компьютерные игры, это не оставит приятного впечатления о проведенном с ним времени.
Иными словами, если ребенок будет каждый раз вспоминать, как весело ему было рядом с папой, то время общения с ним в восприятии ребенка будет увеличиваться. Три или шесть минут могут превратиться в 60.
Нужно оставить яркое и сильное впечатление от совместного досуга, которое захочется вспоминать вновь и вновь.
Три минуты решают все!
Как оставить яркое впечатление от совместного досуга, когда времени так мало? Для этого нужно не столько время, сколько навык его правильного использования.
Как можно его выработать? Почему бы, например, не разнообразить ситуации, в которых вы воспользуетесь этим временем?
Так и слышу, что мои читатели говорят — все равно необходимо время! Но это не совсем так.
Если в качестве примера использовать боевые искусства, то это скорее будет напоминать не реслинг, когда победитель определяется по результатам боя в 60 минут, но бокс, когда каждый раунд длится три минуты, а бой состоит из 15 раундов.
Нужно настроиться таким образом, чтобы за три минуты произвести сильное впечатление на ребенка и жену и обеспечить им приятные воспоминания.
Если правильно использовать даже три минуты, то можно показать и детям, и жене, как это здорово, что папа дома.
Если удастся оставить яркое впечатление, а в следующий раз еще одно, то постепенно папино участие в делах семьи будет все более заметным. Особенно в будни, когда много времени для семьи не выделить.
Пусть счет будет хоть на минуты, но давайте оставим это чудесное ощущение. Я уверен, что у вас все получится.
