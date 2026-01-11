В каждом высшем учебном заведении установлен свой проходной минимум, однако следует помнить, что он может меняться — исключением не стал и этот год. Кроме того, для победителей олимпиад предусмотрены отдельные тестовые баллы, которые могут существенно облегчить жизнь при поступлении.
Минимальные баллы ЕГЭ для получения аттестата
Пожалуй, это самая легкая задача для будущих выпускников: чтобы получить аттестат, им нужно набрать минимальные баллы только по двум обязательным предметам: русскому языку и математике. В первом случае школьнику хватит 36 баллов. Что касается математики профильного уровня, то здесь надо набрать по меньшей мере 27 тестовых баллов, а базового уровня — 7 первичных баллов. При этом ученик может выбрать, как сдавать математику: на базовом или профильном уровне.
При необходимости пересдать обязательные предметы можно в резервные дни. Вторая попытка, если она потребуется, назначается на сентябрь. Если и пересдача окажется неудачной, то ученик получит справку об окончании школы. Через год он может вернуться и снова попробовать пересдать экзамен по нужному предмету.
Минимальные проходные баллы для поступления в вуз
Министерство науки и высшего образования РФ утвердило минимальное количество баллов ЕГЭ, которое позволит выпускникам поступить в высшие учебные заведения в 2026 году.
Баллы для победителей олимпиады
Абитуриенты, ставшие победителями или призерами олимпиад, получают льготы при поступлении в университет:
Такие привилегии предоставляются за участие в перечневых олимпиадах I и II уровней соответственно. Олимпиады III уровня обычно не учитываются при поступлении. В некоторых ситуациях представители университета сами решают, какую льготу предоставить.
Для абитуриентов, поступающих по результатам Всероссийской олимпиады школьников, условия льготного зачисления отличаются. Если выбранное направление соответствует профилю олимпиады, абитуриент зачисляется без экзаменов. Если направление не соответствует профилю, ему начисляются 100 баллов по профильному предмету.
С 2026 года абитуриенты могут воспользоваться правом на зачисление без ЕГЭ только один раз. Для этого необходимо подать в вуз оригиналы документов и диплом победителя или призера олимпиады.
Результаты олимпиады действительны в течение четырех лет, поэтому участие в них целесообразно начинать с седьмого класса. Даже если победа или приз получены не в выпускном классе, они все равно дают преимущество при поступлении в университет.
