Минимальные баллы ЕГЭ

В каждом высшем учебном заведении установлен свой проходной минимум, однако следует помнить, что он может меняться — исключением не стал и этот год. Кроме того, для победителей олимпиад предусмотрены отдельные тестовые баллы, которые могут существенно облегчить жизнь при поступлении.

Но давайте обо всем по порядку.