Работаем пальцами. Почему важно уделять внимание мелкой моторике у детей?

«Мелкая моторика» — термин, знакомый многим родителям. О ней говорят почти все детские специалисты. Но не всегда мамы и папы точно понимают, что это такое и зачем ее нужно практиковать.

Выражение «мелкая моторика» скрывает под собой движение мелких мышц кистей рук. При этом такое движение крайне важно для развития ребенка. По нему врачи оценивают, как растет малыш.

Проверка развития моторики

Есть ряд критериев, которые позволяют оценить мелкую моторику у ребенка. Нормой считается следующее:

В первые пару-тройку месяцев ребенок тянет руки к различным вещам, хватает и сам себя, и людей вокруг за пальцы.

В возрасте около полугода ребенок хватает игрушки одной рукой, машет ими.

Ближе к году малыш способен перекладывать предмет из руки в руку, осваивает пинцетный и щипковый захват.

В 12-14 месяцев кроха может «рисовать». Конечно, речь идет про каракули. Также ребенок может переворачивать страницы в книге.

В возрасте около двух лет ребенок может складывать правильно пирамидку.

Ребенок в возрасте около 3 лет может рисовать со смыслом пальцами (подойдут специальные пальчиковые раскраски), способен нанизывать бусинки, работает с ножницами.

В возрасте 5 лет может фокусироваться на мяче в игре.

К 7 годам владеет ручкой, способен изобразить на листе мелкие детали.

Однако важно понимать, что все дети развиваются в индивидуальном порядке и сразу впадать в панику, если у малыша нет того или иного навыка в определенный период, не стоит. Можно немного подождать, а если что-то беспокоит, то обратиться к специалисту, который разберется в причинах «отставания».

Интерес врачей

«Когда ребенка осматривает доктор, он всегда обращает внимание на то, как малыш двигается, когда он встал, когда сел, когда начал держать ложку, когда побежал, когда начал кататься на велосипеде. Ведь движение — это основа развития ребенка», — рассказывает психолог высшей категории Института детской и взрослой неврологии и эпилептологии им. Свт. Луки Елена Макарова.

По уровню развития движений специалисты оценивают то, как ребенок развивается. Речь идет про крупную моторику. Однако параллельно с крупной моторикой в дошкольном возрасте развивается мелкая моторика. Несомненно, крупная моторика — это хорошо, но развивать ее у ребенка много возможностей: бегать, прыгать, кататься с горки и т. д. Мелкую стоит развивать целенаправленно.

«Под мелкой моторикой понимают моторику рук, возможность ловких движений, аккуратного письма. Развивая мелкую (тонкую) моторику рук, мы способствуем развитию внимательности, наблюдательности, усидчивости у ребенка», — поясняет Елена Макарова. Психолог отмечает, что есть исследования, которые показывают, что если родители стараются развивать мелкие движения пальчиками у ребенка, согласуя их при этом с речью, то есть проговаривая параллельно какие-то небольшие стишки, то у ребенка появляется возможность гораздо быстрее и эффективнее развить речь.

А это значит, что мелкая моторика очень тесно связана с развитием предпосылок интеллекта. И то, насколько ребенок будет внимателен, аккуратен, настойчив в выполнении таких двигательных заданий, позволит ему более успешно учиться в школе.

Мелкая моторика ответственна не только за развитие речи, еще она взаимодействует с мышлением, воображением, памятью — как на зрительном уровне, так и на двигательном, — способствует развитию наблюдательности и т. д.

Как улучшить мелкую моторику

Как отмечает Елена Макарова, мелкую моторику, конечно же, стоит развивать. Причем каких-то хитрых манипуляций зачастую и не требуется. «Для развития мелкой моторики мы используем все те виды заданий, которые характерны для детского сада и которые все очень хорошо знают. Это лепка, аппликация, рисунок (в первую очередь красками, а потом и карандашами). Также стоит обратить внимание на гимнастику для пальчиков», — рассказывает Елена Макарова.

Так как гимнастику следует выполнять вместе с проговариванием стишков, стоит выучить некоторые из них. Многие и так знакомы большей части родителей с детства: ярким примером служит «Сорока-ворона». Все народные потешки подойдут для этой цели. «Если родители будут заниматься с детьми развитием движения у ребенка и подвижностью его пальчиков, малыш вырастет умным, здоровым, очень внимательным и успешным в жизни», — подчеркивает Елена Макарова.

Также в качестве дополнительных средств для развития моторики можно использовать массаж. Он тоже не такой сложный, его легко выполнят и родители.

Можно подключить игры-шнуровки, тем более что сегодня есть много заготовок в магазинах игрушек. Есть и другие варианты игр, которые способствуют развитию движения рук. Отличным решением станет театр теней: это будет интересно и родителям, и детям.

Самолечение недопустимо. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом