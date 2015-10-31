Уголовная ответственность несовершеннолетних: о чем предупредить подростка

Для любого родителя (имеется в виду среднестатистический обыватель) весть о том, что дитя что-то натворило, – как гром среди ясного неба. Даже если у детки усищи с аршин, для мамы он все равно еще маленький мальчик с ясными глазками. Посмотрите ленту новостей (только не на ночь!), и вы убедитесь в том, что преступления совершают не только неблагополучные, но и вполне «золотые» детки.

Вывод следующий: как можно раньше просветить своего ребенка, каким бы талантливым и неприкосновенным он ни был, относительно того, когда подростковое самовыражение или бунт «против всего» становятся преступлением. Жаль, что для простых смертных нет возможности организовать экскурсию в подростковую колонию, но в интернете можно найти соответствующие ресурсы и организовать «виртуальный» тур. Весьма отрезвляющее зрелище.

По общему правилу, уголовная ответственность наступает с 16-ти лет. Считается, что это тот самый возраст, когда человек, не будучи совершеннолетним и полностью дееспособным, уже в состоянии отдавать себе отчет в действиях и желаниях. И, соответственно, отвечать за свои поступки.

Однако в некоторых случаях ответственность наступает с 14 лет, и, поверьте, список не ограничивается убийством (ст. 105 УК РФ), изнасилованием (ст. 131 УК РФ), грабежом (статья 161 УК РФ), разбоем (ст. 162 УК РФ), умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, опасным для жизни (ст. 111 УК РФ), умышленным причинением вреда здоровью, не опасным для жизни (ст. 112 УК РФ), террористическим актом (ст. 205 УК РФ) и захватом заложника (ст. 206 УК РФ).

В этом списке фигурирует и похищение человека (ст. 126 УК РФ), и насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК РФ), в том числе и мужеложество, и лесбиянство. Сюда относится кража (ст. 158 УК РФ), т. е. тайное похищение чужого имущества, в том числе и телефона, и одежды, и чего бы то ни было. В этом списке значится и вымогательство (ст. 163 УК РФ) – это в том числе когда альфа-мальчики не дают прохода не-альфа-мальчикам (или девочкам, неважно), вымогая деньги, еду, телефон для «позвонить» и т. п.

С 14 же лет возможно привлечение к уголовной ответственности за неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (ст. 166 УК РФ) – «невинное» желание «покататься» может вылиться в лишение свободы сроком до 5 лет, а если компания была веселая и договорились заранее, то и до 7.

Умышленное уничтожение или повреждение имущества при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 167 УК РФ), т. е. совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на такой же срок. Очень актуально для весенних сезонов, когда детишки «жгут травку».

«Невинный» звоночек о заложенной бомбе (во время контрольной, например), может вылиться как минимум в штраф до 200 тыс. руб., а максимум – в лишение свободы до 3 лет. Потому что это ни что иное, как статья 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

С 14 лет наступает ответственность за хулиганство при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 213 УК РФ), а также вандализм (ст. 214 УК РФ), хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст. 226 УК РФ), хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ (ст. 229 УК РФ), приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения (ст. 267 УК РФ) – если это деяние повлекло по неосторожности причинение смерти или тяжкого вреда здоровью человека.

Да, для того, чтобы «доиграться» до тюрьмы, подросток в возрасте до 16 лет должен совершить особо тяжкое преступление. Максимальный срок лишения свободы несовершеннолетних – 6 лет (ст. 88.6 УК РФ).

Более того, если подросток совершил преступление легкой или средней тяжести в первый раз или по неосторожности, то, что наиболее вероятно, его ждет условное наказание. Например, ограничение личного времяпрепровождения, предупреждение, «прикрепление» к инспектору по делам несовершеннолетних и т. д.

Подросток, не имеющий психического расстройства, но вследствие отставания в психическом развитии не сумевший в полной мере осознать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими, не подлежит уголовной ответственности.

Однако, по моему мнению, это тот самый случай, когда лучше перепугать, чем недопугать. Тем более что безнаказанность в юном возрасте вполне может иметь куда более страшные последствия уже для взрослого человека.