Весенний насморк у ребенка: аллергия или простуда? Аллерголог назвала главные отличия

С одной стороны, межсезонье традиционно считается периодом простуд и ОРВИ, когда вирусы атакуют ослабленный организм. С другой — именно весной начинает цветение множество растений, начиная сезон аллергии.
Имеет ли аллергия какие-то специфические признаки, чтобы ее легко можно было отличить от обычной респираторной инфекции? И да, и нет. Иногда пациент только открыл дверь, а диагноз уже ясен. А порой диагноз рождается путем решения сложнейшей головоломки.
Аллергический или вирусный насморк — как понять?
Для аллергического ринита характерно сочетание хотя бы двух признаков из четырех: чихание, ринорея (когда течет из носа), зуд носа, заложенность носа на протяжении не менее часа в день. Аллергический ринит возникает быстро, в течение 2 часов после контакта с аллергеном.
Если эти контакты короткие и эпизодические, то и жалобы будут короткие и эпизодические: «заболел» на 1-2 часа и выздоровел.
При вирусном насморке в первые сутки-двое беспокоит активное чихание, заложенность носа, прозрачное отделяемое, затем чихание заканчивается, выделения становятся мутными, к 4-5 дню уже сопли желтые-зеленые и невероятно тягучие.
К 7 дню насморк, как правило, заканчивается.
Для детей дошкольного возраста часто насморк возникает на фоне обострения аденоидита: с первого дня нет ни чихания, ни зуда, но есть заложенность и густое «разноцветное» отделяемое из носовых ходов, которое невероятно тревожит родителей.
Аллергический ринит намного чаще, чем вирусный, ассоциирован с аллергическим (атопическим) конъюнктивитом: веки отечные, конъюнктивы гиперемированы, слезотечение, выраженный зуд и ощущение песка в глазах. Из-за дикого желания чесать глаза быстро возникает вторичное инфицирование: появляется гнойное отделяемое.
На мысль об аллергической природе насморка также могут натолкнуть различные проявления дерматита: сухость кожи, высыпания, особенно по типу крапивницы или возникшие в тот же период, что и ринит.
Бывает, что аллергический ринит не имеет классического яркого симптомокомплекса. На мысль о такой природе насморка врача-аллерголога могут натолкнуть увеличение частоты респираторных инфекций у ребенка уже длительно посещающего организованный коллектив (казалось бы, адаптация уже позади), инфекции с осложнениями, неадекватный ответ на терапию.
Какие обследования нужны, если есть подозрение на аллергию
Объем и характер обследования определяет врач на приеме в зависимости от клиники и предполагаемого аллергена.
Верифицировать подозреваемый аллерген помогают определение специфических иммуноглобулинов Е в крови или постановка кожных скарификационных проб (или прик-тестов).
В первом случае диагностика может быть проведена в любой момент времени, даже в обострении, несмотря на получаемую терапию. Неверно полагать, что надо дождаться окончания сезона или прекратить прием противоаллергических препаратов, при таком варианте даже не требуется приходить в лабораторию натощак.
Тест-систему, с помощью которой стоит осуществлять поиск аллергена, лучше обсудить с врачом. Кожные пробы проводятся вне приема ряда лекарственных препаратов (например, антигистаминные надо отменить за 5—7 дней), вне сезона пыления, если подозреваемый аллерген — пыльца. Кожные пробы нельзя проводить при беременности, при неконтролируемой бронхиальной астме, при поврежденной коже в месте постановки. При этом любой вариант диагностики может быть проведен в любом возрасте.
