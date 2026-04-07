Популярные статьи

Весенний насморк у ребенка: аллергия или простуда? Аллерголог назвала главные отличия

Симптомы похожи, но есть нюансы.

Редактор, мама двух девочек
Насморк у ребенка
Источник: Freepik

С одной стороны, межсезонье традиционно считается периодом простуд и ОРВИ, когда вирусы атакуют ослабленный организм. С другой — именно весной начинает цветение множество растений, начиная сезон аллергии.

Родителям бывает сложно отличить одно от другого. Детский аллерголог клиники «Будь Здоров» на Сущевском Валу Анна Куликова объяснила Детям Mail, по каким признакам можно определить природу насморка и когда без помощи специалиста не обойтись.

Имеет ли аллергия какие-то специфические признаки, чтобы ее легко можно было отличить от обычной респираторной инфекции? И да, и нет. Иногда пациент только открыл дверь, а диагноз уже ясен. А порой диагноз рождается путем решения сложнейшей головоломки.

Аллергический или вирусный насморк — как понять?

Для аллергического ринита характерно сочетание хотя бы двух признаков из четырех: чихание, ринорея (когда течет из носа), зуд носа, заложенность носа на протяжении не менее часа в день. Аллергический ринит возникает быстро, в течение 2 часов после контакта с аллергеном.

Если эти контакты короткие и эпизодические, то и жалобы будут короткие и эпизодические: «заболел» на 1-2 часа и выздоровел.

И так каждый раз при одних и тех же обстоятельствах. Если контакт с аллергеном ежедневный на протяжении нескольких дней-недель, то и жалобы будут ежедневные монотонные однообразные: каждый день нос заложен или чешется, или течет из него, как правило, жидкое водянистое отделяемое.

При вирусном насморке в первые сутки-двое беспокоит активное чихание, заложенность носа, прозрачное отделяемое, затем чихание заканчивается, выделения становятся мутными, к 4-5 дню уже сопли желтые-зеленые и невероятно тягучие.

К 7 дню насморк, как правило, заканчивается.

Для детей дошкольного возраста часто насморк возникает на фоне обострения аденоидита: с первого дня нет ни чихания, ни зуда, но есть заложенность и густое «разноцветное» отделяемое из носовых ходов, которое невероятно тревожит родителей.

Аллергический ринит намного чаще, чем вирусный, ассоциирован с аллергическим (атопическим) конъюнктивитом: веки отечные, конъюнктивы гиперемированы, слезотечение, выраженный зуд и ощущение песка в глазах. Из-за дикого желания чесать глаза быстро возникает вторичное инфицирование: появляется гнойное отделяемое.

На мысль об аллергической природе насморка также могут натолкнуть различные проявления дерматита: сухость кожи, высыпания, особенно по типу крапивницы или возникшие в тот же период, что и ринит.

Бывает, что аллергический ринит не имеет классического яркого симптомокомплекса. На мысль о такой природе насморка врача-аллерголога могут натолкнуть увеличение частоты респираторных инфекций у ребенка уже длительно посещающего организованный коллектив (казалось бы, адаптация уже позади), инфекции с осложнениями, неадекватный ответ на терапию.  

Какие обследования нужны, если есть подозрение на аллергию

Объем и характер обследования определяет врач на приеме в зависимости от клиники и предполагаемого аллергена.

Верифицировать подозреваемый аллерген помогают определение специфических иммуноглобулинов Е в крови или постановка кожных скарификационных проб (или прик-тестов).

В первом случае диагностика может быть проведена в любой момент времени, даже в обострении, несмотря на получаемую терапию. Неверно полагать, что надо дождаться окончания сезона или прекратить прием противоаллергических препаратов, при таком варианте даже не требуется приходить в лабораторию натощак.

Тест-систему, с помощью которой стоит осуществлять поиск аллергена, лучше обсудить с врачом. Кожные пробы проводятся вне приема ряда лекарственных препаратов (например, антигистаминные надо отменить за 5—7 дней), вне сезона пыления, если подозреваемый аллерген — пыльца. Кожные пробы нельзя проводить при беременности, при неконтролируемой бронхиальной астме, при поврежденной коже в месте постановки. При этом любой вариант диагностики может быть проведен в любом возрасте. 

