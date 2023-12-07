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"ТЫ НАМ НИЧЕГО НЕ СДЕЛАЕШЬ": УЧЕНИК РАСКРЫЛ МОТИВ ШКОЛЬНИЦЫ, УСТРОИВШЕЙ СТРЕЛЬБУ В БРЯНСКЕ

Ты нам ничего не сделаешь: Ученик раскрыл мотив школьницы, устроившей стрельбу в Брянске

https://tsargrad.tv/news/ty-nam-nichego-ne-sdelaesh-uchenik-...

Ученик гимназии рассказал, что устроившую стрельбу девочку травили сверстники. По словам детей, 14-летняя школьница была "очень странной" и почти не имела друзей. По предварительным данным, мотивом преступления могла стать месть обидчикам.

По данным телеграм-канала SHOT, 14-летняя восьмиклассница из Брянска открыла стрельбу по мальчикам-одноклассникам во время урока биологии. Она опоздала на урок, а когда зашла в класс и села за парту, то достала ружьё и открыла огонь. Предварительная причина стрельбы - проблемные отношения с подростками, которые издевались над ней в последнее время.

В беседе с журналистами дети рассказали, что Алина (предполагается, что так звали школьницу) была странной и не сидела в соцсетях. С ней почти никто не общался. Информация телеграм-канала "112", полученная в ходе беседы с учеником брянской гимназии, гласит, что девочка "была нормальной", пока ей не сказали, что она беспомощная и не сможет отомстить обидчикам.

Короче, всё было нормально до второго урока. Приехала полиция, скорая... Всё. Девушка пронесла дробаш в рюкзаке, и на втором уроке были слышны выстрелы,

- рассказал собеседник канала.

53-летний отец школьницы задержан. Силовики выясняют, как у его несовершеннолетней дочери оказалось ружьё. Уточняется, что 6 декабря у мужчины был день рождения. Алина могла воспользоваться этим моментом, чтобы подготовиться к кровавой расправе над одноклассниками.

Напомним, по предварительным данным, один из четырёх раненых несовершеннолетних находится в крайне тяжёлом состоянии в реанимации. Вторым погибшим оказался одноклассник нападавшей девочки. Точное количество жертв пока не сообщается.

г. Брянск

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