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Внеурочный час. Психолог дала советы по выбору кружка для ребенка

Учебная нагрузка сегодня огромна даже для учеников младшей школы. Тем не менее только уроками жизнь ребенка не должна ограничиваться. Поэтому в начале учебного года многие родители спешат записать детей на дополнительные занятия: кто — на спорт, кто — в танцы или в «художку», а некоторые — на то, другое и третье.

Как сделать оптимальный выбор и при этом не перегрузить ребенка? 

На эти вопросы aif.ru ответила медицинский психолог отделения медицинской реабилитации для детей Российской детской клинической больницы Минздрава России Ксения Дементьева.

Елена Нечаенко, aif.ru: — Ксения Николаевна, когда ребенка лучше записывать в кружок: в самом начале учебного года или чуть погодя?

Ксения Дементьева: — На мой взгляд, чтобы не перегрузить ребенка, стоит подождать месяц или чуть больше, пока он адаптируется к школе, привыкнет к режиму, и только потом уже можно подключать дополнительные занятия.

Кружок интересов

— Как по характеру ребенка определить, какая внеурочная деятельность подойдет ему больше?

— Если ребенок застенчив, предпочитает спокойные игры, то активные занятия в большой группе детей (например, выступления на сцене) ему могут не подойти. А для подвижного ребенка, наоборот, настоящей пыткой могут стать спокойные индивидуальные занятия (выжигание, конструирование). Лучше всего отталкиваться от того, что нравится ребенку в обычной жизни. Те же спортивные секции бывают очень разными, кому-то подойдут командные игры (футбол, баскетбол, волейбол), а кому-то — плавание, борьба или гимнастика.

— А что, если ребенок не проявляет интереса ни к одному направлению? Как его чем-то увлечь?

— Только методом проб и ошибок. Стоит пробовать разные занятия, пока не найдется подходящее дело. Но сразу стоит договориться с ребенком, что 1-2 раза в неделю у него обязательно должно быть занятие вне школы. Будет ли это что-то постоянное либо каждый раз разное — не принципиально, главное, чтобы это правило соблюдалось неукоснительно.

— Многие родители выбирают кружок, исходя не из интересов и способностей ребенка, а, наоборот, из тех качеств, которых ему не хватает, чтобы с помощью тех или иных занятий постараться их выработать. Например, застенчивых ведут в театралку, ленивых — на спорт, неусидчивых — на рукоделие или музыку. Как вы считаете, следует ли заставлять ребенка ходить в кружок, когда тот активно сопротивляется, не хочет туда идти?

— Попробовать можно. Но при этом нужно смотреть на реакцию ребенка. Если вы видите, что он сильно расстраивается и даже плачет, когда нужно идти на кружок, то настаивать не стоит, а надо, прежде всего, разобраться, с чем именно связаны его страхи и переживания. Возможно, у него не сложились отношения с педагогом или другими детьми в коллективе, или у него что-то не получается. Если негативные реакции выражены не слишком сильно и связаны больше с неусидчивостью или сложностями включения в новую деятельность, то здесь родителям можно аккуратно настаивать на продолжении.

— Как и когда можно определить, что выбранный кружок ребенку подошел или категорически не подошел? И как помочь ребенку, если поначалу ему там трудно, неинтересно? Сколько имеет смысл ждать, пока он привыкнет, заинтересуется новой деятельностью?

— Каждый родитель знает особенности своего ребенка. Есть дети, склонные отвергать все новое. С такими ребятами имеет смысл договариваться, сколько занятий им придется посетить, прежде чем принимать окончательное решение насчет дальнейшего посещения кружка. Например, оптимальное число занятий — 5-7, после чего уже можно будет понять, что лучше — оставаться или бросить кружок и искать что-то новое. Но если отказ ребенка от посещения занятий настолько настойчивый, что переходит в саботаж, то родителям проявлять принципиальность в таком случае не стоит — это просто бессмысленная трата денег, времени и сил. Лучше поискать что-то другое.

Драмкружок, кружок по фото...

— Как выбрать оптимальное количество кружков, каков максимум? И сколько по времени должны занимать внеурочные занятия?

— Количество кружков, их продолжительность и частота должны подбираться индивидуально под каждого ребенка. Обычно 1-3 кружков достаточно, оптимально: один — творческий, один — спортивный. При планировании расписания внеурочной деятельности ребенка родителям следует учитывать, что школьнику необходимо иметь свободное время, когда он ничем не занят. Это время очень значимо для развития ребенка, поскольку в эти часы у детей формируются навыки саморегуляции, когда они учатся самостоятельно планировать свою деятельность, распределять силы, анализировать, чем бы им сейчас хотелось заняться.

— Как понять, что ребенок перегружен, если сам он при этом не жалуется на усталость?

— Тут все тоже очень индивидуально. У одних детей о переутомлении может говорить то, что они становятся более вялыми, сонливыми, в свободную минутку стараются подремать или полежать. А у других детей перегрузка, наоборот, выражается в том, что они становятся перевозбужденными, долго не могут успокоиться, уснуть, их настроение колеблется от беспричинного смеха до необоснованных слез. Также о том, что ребенок перегружен дополнительными занятиями, может рассказать ухудшение успеваемости в школе. Конечно, если переутомление случается эпизодически, появляется ненадолго, буквально на 1-3 дня, а затем проходит, то беспокоиться не стоит, но если эти симптомы держатся более двух недель, лучше заняться выяснением причин. И, возможно, придется от пары кружков отказаться.

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