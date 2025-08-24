Шило в голове. Хирург Кугушев рассказал, как спасли ребенка с синдромом Игла

Российские врачи спасли ребенка с редким и опасным заболеванием — синдромом Игла.

Синдром, о котором пойдет речь, был впервые описан в 1937 году американским оториноларингологом Ваттом Иглом и получил название по его фамилии. Название удивительно точно отражает суть — при синдроме Игла в черепе пациента, а именно в подъязычной кости, вырастают иглы — костные отростки или шипы, которые сдавливают сосуды и нервы шеи, вызывая нестерпимую боль при каждом движении. О том, как удалось спасти паренька с этой редчайшей для детей патологией, aif.

11-летний мальчик из Алтайского края ничем особенным не болел и никогда не жаловался на необычные ощущения, но внезапно у него появились усиливающиеся со временем боли, стоило ему только повернуть голову. Родители всполошились, обратились к врачам. Те выполнили юному пациенту компьютерную томографию, и обнаружили, что у ребенка аномально, вдвое по сравнению с нормой удлинены шиловидные отростки — костные выступы у основания черепа. Вместо нормы в три сантиметра они с каждой стороны выросли до шести сантиметров. Обнаружив аномалию, врачи по месту жительства ребенка решили, что пациенту необходима высокотехнологичная медицинская помощь, и мальчика направили в федеральную клинику.

От травм или инфекций

По словам Александра Кугушева, синдром Игла (шиловидно-глоточный синдром) — само по себе крайне редкое заболевание, а у детей оно практически не встречается. Болеют преимущественно люди зрелые, средний возраст пациентов — 30-50 лет, большая часть из них — женщины.

Анатомические изменения (удлинение шиловидного отростка черепа) встречаются у многих взрослых людей (по статистике от 18 до 30 %), однако симптомы развиваются только у 1-5 %. Почему могут удлиняться отростки черепа, тоже до конца не ясно. Врачи знают лишь то, что это происходит за счет окостенения шилоподъязычной связки, поскольку эта связка может начать накапливать кальций на фоне определенных предрасполагающих факторов. Например, такое может происходить в результате множественных инфекционных заболеваний ротоглотки (тонзиллиты, ларингиты). Также могут иметь значение перенесенные травма шеи или горла.

Последствия вплоть до инсульта

Когда длинные костные отростки начинают сдавливать нервы и сосуды, может возникать разная симптоматика, в зависимости от того, какой именно участок подвергся сдавлению. При синдроме Игла у пациентов может возникать боль в горле, которая усиливается при глотании, или они могут испытывать ощущение инородного тела в горле, но также болеть может ухо или нижняя челюсть, шея. У части пациентов возникает сильный шум и звон в ушах, у других затруднено глотание. У третьих, как у маленького пациента из Алтайского края, возникают нестерпимые боли. В редких случаях это может приводить к помутнению и даже потере сознания, выраженному болевому синдрому и даже развитию острого нарушения мозгового кровообращения (инсульту).Сильное сдавление внутренней яремной вены может спровоцировать внутричерепную гипертонию. В отдельных случаях может наступить даже внезапная смерть. К счастью, благодаря оперативной помощи и профессионализму врачей до этого дело не успело дойти.

Только операция

Не всегда при синдроме Игла нужно хирургическое лечение. Иногда достаточно медикаментозной терапии. Для контроля над болью: врачи могут назначать безрецептурные обезболивающие, такие как ибупрофен или ацетаминофен, или инъекции кортикостероидов.

Но если консервативное лечение не помогает и если у пациента возникают сильные головные боли, которые не снимаются лекарствами, а также если они усиливаются и появляется другая неврологическая симптоматика (слабость в конечностях, онемение) или развиваются нарушения глотания, то без хирургического лечения не обойтись.

Хирурги РДКБ решили оперировать мальчика. Сложнее всего было выделить и удалить удлиненные костные структуры, не задев и не повредив вплотную прилегающие к ним жизненно важные анатомические структуры шеи. Для этого, по словам врача, они использовали доступ через естественную складку на шее. Это позволило хирургам достичь не только хорошей визуализации операционного поля, но и неплохого косметического результата, поскольку шрам от операции будет спрятан в естественном углублении. В результате врачи смогли отделить острые костные отростки от сосудисто-нервных пучков и удалить их. Причем все обошлось без особой кровопотери.

Уже дома и без боли

Хирургические манипуляции, по словам эксперта, не повлияют на дальнейшую жизнь ребенка: есть, говорить и выглядеть он будет нормально. Без опоры подъязычная кость мальчика не останется: её будут поддерживать другие мышечные и соединительные структуры, и биомеханика движений не будет нарушена.

Послеоперационный период прошел хорошо. Причем уже сразу после вмешательства боль при повороте головы исчезла, как ни бывало. В положенный срок пациента выписали домой. Благодаря проведённому лечению мальчик не только смог избавиться от боли, но теперь ему не грозят и сосудистые осложнения в будущем, которые были бы неминуемы, если бы не операция.