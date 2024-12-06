Таблица Менделеева: закон и порядок

Все, что нас окружает, живое или неживое, состоит из химических элементов, а те — из атомов. От того, как последние устроены, сколько в них частиц (нейтронов и протонов), каков заряд их ядра, зависят свойства элементов, собранных в таблице Менделеева. Она названа именем своего первооткрывателя — Дмитрия Ивановича Менделеева. Именно этот русский ученый 1869 году установил, что свойства элементов и их атомные массы связаны определенной зависимостью, которая и легла в основу периодической таблицы. Интересно, что величайшее научное открытие, совершившее переворот в изучении химии, сделал человек, который был младшим, 17-м по счету ребенком в семье сибирского фабриканта. По словам Олега Писаржевского, написавшего биографическую книгу о Менделееве, ученый работал над таблицей и одноименным законом «почти сорок лет, находя все новые и новые подтверждения своему открытию, уточняя и углубляя его» (1).