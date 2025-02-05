За что не стоит ругать ребенка

Вы опаздываете на работу, важную встречу, поезд, самолет (нужное подчеркнуть), а ребенок как назло одевается медленно, по дороге вспоминает, что оставил дома любимую игрушку, на улице подбирает камешки, останавливается возле каждого цветка и задает миллион вопросов в минуту.

Вам кажется, что малыш делает это специально, вы начинаете его подгонять или ругать за медлительность. Знакомая картина?