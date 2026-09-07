Яблочная пастила: прекрасный десерт для ребенка

Пастилу можно готовить как с большим количеством сахара – она будет мягкой и влажной, похожей на мармелад, так и с минимальным количеством или совсем без сахара – пастила получится пожестче и посуше, почти как жевательная резинка, которая постепенно тает во рту – детям очень нравится!