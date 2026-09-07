Яблочная пастила: прекрасный десерт для ребенка

1,5 кг яблок разрежьте на четвертинки, выложите в кастрюлю с толстым дном, влейте 50 мл воды, доведите до кипения и варите на слабом огне под крышкой около 15 минут – мякоть должна превратиться в пюре. Снимите крышку и, помешивая, дождитесь, пока пюре немного загустеет. Протрите яблочное пюре через сито или дуршлаг. Должно получиться около 1 кг пюре.
Противень застелите фольгой, сформировав бортики, смажьте его растительным маслом. Перелейте яблочное пюре на противень, разровняйте (слой должен быть около 0,5 см). Отправьте в разогретую до 70 градусов духовку на 6-8 часов. Готовая пастила – твердая, с сухой поверхностью. Дайте пастиле остыть и снимите с фольги, разрежьте на полоски и сверните в рулетики. Можно завернуть в пленку и хранить в холодильнике.
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