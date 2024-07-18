ЧЕМ НЕЛЬЗЯ КОРМИТЬ РЕБЁНКА КАТЕГОРИЧЕСКИ: ТРИ ЗАПРЕТА ОТ ВРАЧА-ПЕДИАТРА

Ребенок не хочет есть суп - не заставляйте. Спрячьте варенье, печенье и конфеты и выдержите паузу. И помните: растущему организму важно получать с пищей все необходимые вещества. Жареное и фастфуд - под запретом для малышей, а энергетики, кофе, сладкие газировки необходимо максимально ограничить детям младшего школьного возраста. Новости СМИ2

Всё проще, когда ребёнок маленький. Для грудничка самое лучшее питание - материнское молоко. Некоторые эксперты разрешают кормящим женщинам есть всё подряд, другие - за строгую диету. Однако истина - посередине. Ограничения нужны, если ребёнок реагирует коликами на какие-то продукты.

ALEXEY BELKIN SOURCE/BUSINESS ONLINE/GLOBALLOOKPRESS

С 4,5 месяца вводится прикорм. После года количество разрешённых продуктов увеличивается, однако следует ограничить потребление соли, специй, жареного и фастфуда.

Как подчеркнула специалист, фрукты, крупы, овощи, молочные продукты, рыба и мясо должны быть в рационе дошкольников и школьников ежедневно.

А вот энергетики, кофе, соления и сладкие газировки лучше запретить детям младшего школьного возраста. Их давать им нельзя категорически.

Грибы тоже под запретом для детей этого возраста.

"Полный запрет фастфуда невозможен, как и разговоры о его вредности и опасности: ребёнка не убедят аргументы, что через много лет у них начнутся проблемы с поджелудочной железой. Но можно минимизировать его риски", - пояснила эксперт.

ФОТО: FREEPIK.COM

При этом завтрак необходим. Предпочтительнее кормить ребёнка кашей, можно с фруктами или ягодами. Это медленные углеводы, дающие постепенную энергию.

Самые полезные каши, по её словам, - гречневая, овсяная, перловая, сообщает "Газета.ру".

"На обед можно давать овощной суп и овощи (крупу) с котлетой или рыбой. На ужин - крупу (овощи) с рыбой или мясом. Можно творожные блюда", - рассказала педиатр.

В качестве перекусов подойдут яблоко, морковь, банан, груша, кефир.

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