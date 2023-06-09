Реформа образования: самое время вспомнить о ЕГЭ

Источник: gubernia.com

Информация к размышлению

«Давайте возродим советскую школу образования. Она была лучшей в мире, это все признавали всегда, и на это должны быть направлены наши законодательные предложения. Отменить ЕГЭ… это просто пытка какая-то для молодежи».



Источник: school.urokangl.ru

Уравнивание возможностей

«В 2020 году набрать более 81 тестового балла по математике смогли всего 6,6 % экзаменуемых. Покорить вершину в 100 баллов удается лишь единицам, а средний тестовый балл по математике в 2020 году составил всего 54,2. Очевидно, что разница в итогах аттестации объясняется разницей в уровне подготовки учащихся, который формируется в школе, в процессе самоподготовки или подготовки с индивидуальным педагогом. Основная часть выпускников, родители которых не имеют возможности оплатить работу квалифицированного репетитора, показывают результаты от 30 до 60 баллов. И таких абитуриентов большинство. Претендовать на бюджетные места в ведущих вузах они не могут, а оплатить обучение своих детей в этих вузах родители таких учащихся также не могут. Следовательно, система ЕГЭ не дает выпускникам равных возможностей для поступления в вузы и ссузы, так как одинаковые измерители не могут нивелировать разницу в условиях подготовки школьников: они только способны придать ей более отчетливые очертания».



Источник: school2-usp.ru

ЕГЭ постоянно лихорадит. Экзамен, задуманный для уравнивания возможностей выпускников школ для поступления в вуз, постепенно уходил в сторону от своего предназначения. Сначала его дискредитировал административный ресурс, когда на Северном Кавказе массово рождались выпускники со 100 баллами. Позже начались массовые сливы экзаменационных ответов, причем, не только для 11-классников, но и для девятых классов. Это имело вдвойне негативный эффект.Во-первых, экзаменуемые получали незаслуженные баллы.Во-вторых, это расхолаживало учащихся десятых классов: «На следующий год точно спишем». И списывали, выкупая за несколько дней (часов) до ЕГЭ готовые ответы. Нередко, совершенно неверные, что порой заканчивалось трагедиями.Сейчас процедура экзамена максимально оцифрована и, как кажется организаторам, максимально защищена от взлома. Но даже это сейчас не самое важное. В последние месяцы все чаще звучат голоса за запрет Единого госэкзамена. Причем риторика оппонентов совершенно различна. Например, председатель Следственного комитета РФ А. И. Бастрыкин на конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека» заявил:Кто-то пытается просто привлечь к себе внимание горячей темой, совершенно не разбираясь в тонкостях школьного образования.Не так давно намеревались паровым катком пройтись по высшему образованию. Речь о выходе из Болонского соглашения и отмене двухступенчатой схемы бакалавриата с магистратурой. Не получилось – в Министерстве высшего образования и науки лишь изящно изменили названия. Ни о каком возврате к советской модели образования нет и речи. Что поделаешь, образование всегда было крайне консервативной областью, в которой, как ни удивительно, разбираются все – начиная от уборщицы и заканчивая государственными деятелями. Что-то подобное мы наблюдали в эпоху пандемии – каждый стал эпидемиологом с большой буквы.Попробуем разобраться с современным состоянием ЕГЭ, указав на явные минусы процедуры и всего, что с ним связано. О плюсах данного действа можно поговорить с чиновниками от образования.Стоит сразу предупредить читателя, что надеяться на отмену экзамена в обозримом будущем не стоит. Это огромный механизм, в который вложена уйма средств и времени. Под нужды ЕГЭ даже организовали Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки. Если отменят экзамен, представьте, сколько людей с солидной зарплатой станут не нужны на госслужбе? Но это ни в коей мере не отменяет саму необходимость обсуждения Единого экзамена.Итак, одно из ключевых предназначений ЕГЭ – это создание равных возможностей выпускникам школ для поступления в вузы. Условный одиннадцатиклассник из Магадана должен иметь одинаковые шансы с выпускником элитного лицея в Москве. Должен, но не имеет. Да, документы теперь можно подать дистанционно и не появляться в приемной комиссии. Хоть из Магадана, хоть из Петропавловска-Камчатского.Инициаторы ЕГЭ забыли о главном – уравнять преподавательский состав школ и финансовые возможности родителей. Если с одним учеником в пятого класса работает репетитор за «три тысячи в час», а второй вынужден сидеть на уроке учителя, который просто отбывает номер, то о каком уравнивании шансов идет речь?В этой ситуации ЕГЭ становится лишь мерилом финансового состояния родителей и уровнем озабоченности будущим своего ребенка. Не зря в ХМАО, Тюменской области и Якутии уже который год выплачивают по сто тысяч рублей за 100 баллов на ЕГЭ. Своеобразная попытка компенсировать затраты родителей на репетиторство.Кстати, бурный расцвет репетиторов является прямым следствием ЕГЭ. В школах поголовно не способны подготовить выпускников на высокие баллы, а репетитор представляет такую возможность. Пусть и за немалые деньги. Так запустился отток талантливых педагогов из школ в свободное плавание – заработок порой гораздо больше, а проблем с традиционной школьной отчетностью нет вообще. Некоторые учителя (если их так можно назвать) не чураются за отдельную плату вечерами натаскивать к ЕГЭ своих же учеников. На уроках не получилось, приходи после, подготовим тебя к экзамену. Только за «три тысячи в час».Не так давно ЕГЭ решили серьезно усложнить. В первую очередь, предметы по выбору, то есть все, кроме русского языка и базовой математики. Вдобавок еще и заметно сократили время выполнения заданий. Например, в профильной математике на выполнения одного задания отводится не более 12 минут. В 2021 году преодолеть 80-балльный порог ЕГЭ по математике, необходимый для поступления в ведущие технические вузы страны, смогли менее 0,2 процента выпускников. Что делать – снижать порог допуска или сокращать набор?Вследствие усложнения ЕГЭ, в некоторых регионах не осталось учителей, которые сами способны выполнить ЕГЭ по своему предмету на 100 баллов. Все, кто мог, ушли в репетиторы.Добавим сюда значительное упрощение обучения в педагогических вузах и получится настоящая картина маслом. Учитель сейчас приходит в школу после четырех лет образования, в статусе бакалавра, и его приходится еще доучивать, чтобы допустить к 11 классам. Естественно, за деньги и в очень сомнительных конторах. Бывают педагоги-бакалавры с пятью годами вуза за плечами – это схема получения двух специальностей. Например, учитель русского и английского языка одновременно.При всем этом в России школьное образование должно быть насквозь профильным, то есть после 9 класса ученик выбирает свой жизненный путь с том или ином направлении. Будет, к примеру, физиком-ядерщиком. Для этого ему нужен профильный физико-математический класс с 5–7 часами физики в неделю. Есть ли подобные хотя бы в райцентрах, не говоря уже о сельских школах? Вот вам и уравнивание шансов на поступление.Выдержка из «Вестника Московского университета» за 2023 год:Как еще более наглядно объяснять, что с ЕГЭ что-то не то?Авторы выводов – Т. Г. Кудряшова, методолог, ведущий специалист по разработке содержания учебных пособий для системы дополнительного образования в издательстве «Школа Королевы Геры», куратор организационно-методического обеспечения региональных экспериментальных площадок ФИРО РАНХиГС по направлению формирования метапредметных результатов обучающихся на уроках предметной области «Математика, физика и информатика», и А. С. Шуруп, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры акустики физического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова.Критикуя, предлагай! В соответствии с этим лозунгом есть вариант уравнивания возможностей поступления в вузы посредством олимпиады. Точнее, и сейчас победа на Всероссийском этапе олимпиады становится пропуском в лучшие вузы России – высшей школе остро требуются юные таланты. Ну вот и оставьте этот механизм уравнивания. Если ребенок в восьмого класса успешен на олимпиадах по биологии и химии, то ему прямая дорога в медицинский вуз и на биофак без всяких ЕГЭ. Хоть из Магадана, хоть с Камчатки. Осталось только побороть неизбежную при этом коррупцию.Еще одним негативным фактором ЕГЭ является крайняя форма стресса, которую переживает выпускник школы. Особенно, если он готовится поступить в вуз.Сдавать экзамен в своей школе он давно уже не может, теперь только в чужой. В сельской местности для этого приходится отправлять детей на автобусе на несколько десятков километров. На каждый экзамен. Допустим, будущему абитуриенту вуза такие шараханья оправданы – все-таки не в Москву сдавать экзамены лететь. Но зачем этот стресс простому ученику, который претендует на аттестат зрелости?И еще одна мысль – может ли ученик сознательно отказаться от своего будущего в вузе, опасаясь стресса в ходе сдачи профильных экзаменов?Первокурсники вузов недавно поучаствовали в исследовании ученых Сургутского педунивера, и оказалось, что большая часть негативно относится к самой процедуре ЕГЭ и всему, что с ним связано. Отметили особо повышенное нервное напряжение, резкое увеличение нагрузки в выпускных классах и необходимость дополнительных занятий при подготовке к ЕГЭ. Отметим, что критично настроены молодые люди, которые успешно сдали экзамены и поступили в вузы.И еще немного статистики.На май-июнь традиционно приходится 20-процентный рост числа самоубийств среди подростков. Удивительным образом этот жуткий всплеск приходится на период сдачи ЕГЭ.Справедлива ли такая цена за мнимое уравнивание шансов на поступление в вузы и независимую оценку работы школ России?