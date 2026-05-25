Все говорят о клетчатке: почему это один из самых важных элементов рациона

Пищевые волокна помогают организму быть здоровым.

Мама троих детей. Всю жизнь работаю с самыми разными текстами.
«Добавьте больше клетчатки в рацион», — возможно, вы слышали эту рекомендацию от педиатра или врача-специалиста, к которому обратились из-за проблемы с пищеварением у ребенка.

Да и в целом о важности присутствия достаточного количества клетчатки в пище, которую едят и дети, и взрослые, в последние годы говорят очень много. Но знаете ли вы, почему она так полезна для здоровья?

Что такое клетчатка?

Клетчатка или пищевые волокна — тип углеводов, не перевариваемых организмом. Клетчатка включает в себя те части растительной пищи, которые организм не может усвоить. Это отличает ее от питательных веществ, таких как жиры, белки и другие углеводы, включая крахмалы и сахара — пищеварительные ферменты расщепляют их и они усваиваются организмом, в то время, как пищевые волокна проходят практически нетронутым через желудок, тонкий и толстый кишечник и выводятся наружу с фекалиями. При этом, что особенно важно, в толстом кишечнике часть клетчатки подвергается процессу ферментации, то есть становится пищей для обитающих там полезных кишечных бактерий.

Существует два основных типа клетчатки:

1. Растворимая клетчатка

Этот тип клетчатки растворяется в воде и образует в желудке гелеобразный материал, который замедляет пищеварение, что может помочь снизить уровень холестерина и сахара в крови. Растворимая клетчатка содержится в овсе, горохе, фасоли, яблоках, бананах, авокадо, цитрусовых, моркови, ячмене и псиллиуме.

2. Нерастворимая клетчатка

Этот тип клетчатки не растворяется в воде. Такая клетчатка стимулирует перистальтику кишечника (продвижение пищи через пищеварительную систему) и добавляет объем стулу, поэтому она может быть полезна для тех, кто страдает запорами или испражняется нерегулярно. Хорошие источники нерастворимой клетчатки — цельнозерновая мука, пшеничные отруби, орехи, бобовые, овощи, такие как цветная капуста, зеленая фасоль и картофель.

Большинство растительных продуктов с высоким содержанием клетчатки содержат как растворимую, так и нерастворимую клетчатку. Количество каждого типа клетчатки варьируется в зависимости от типа растения — фрукт это, овощ или же цельное зерно. Но если в вашем рационе присутствуют разнообразные продукты, богатые клетчаткой, ваш организм получит оба необходимых ему типа пищевых волокон.

Чем полезна клетчатка?

1. Здоровье кишечника

Когда в пище присутствует достаточное количество клетчатки, снижается риск запоров, потому что пища с нормальной скоростью, не задерживаясь, проходит по пищеварительному тракту, а все отходы жизнедеятельности легко удаляются из организма.

Кроме того, поскольку волокна становятся пищей для полезных кишечных бактерий, клетчатка способствует поддержанию здоровой кишечной микрофлоры. Насколько это важно для здоровья всего организма в целом, говорят результаты многочисленных современных научных исследований.

Исследования также показывают, что клетчатка снижает риск различных гастроэнтерологических заболеваний и рака толстой и прямой кишки.

2. Защита от ожирения и диабета 2 типа

Клетчатка замедляет усваивание глюкозы, предотвращая тем самым всплеск уровня сахара в крови после еды, что является профилактикой развития диабета 2 типа. Кроме того, если в пище много клетчатки, чувство насыщения сохраняется дольше и это помогает не переедать.

3. Защита от проблем с сердечно-сосудистой системой

Растворимая клетчатка, содержащаяся в бобах, овсе, льняном семени и овсяных отрубях, не дает организму усваивать часть холестерина из других продуктов. Это помогает снижать уровень липопротеинов низкой плотности, также называемых «плохим» холестерином, в крови, что полезно для сердечно-сосудистой системы. Кроме того, продукты с высоким содержанием клетчатки помогают держать под контролем артериальное давление и уровень воспаления в организме.

В каких продуктах содержится много клетчатки?

  • цельные зерна, такие как ячмень, булгур, коричневый рис, а также хлеб или макароны из цельной пшеницы
  • фрукты
  • овощи
  • фасоль, горох и другие бобовые
  • орехи и семена

Очищенные или обработанные продукты обычно содержат меньше клетчатки. В процессе очистки с зерна удаляется внешняя оболочка, то есть отруби, в которых содержится максимальное количество пищевых волокон. Из-за этого продукты из очищенных зерен, например белый хлеб, не такие полезные, как продукты из неочищенных зерен, например цельнозерновой хлеб из муки грубого помола.

Кроме того, снижает содержание клетчатки удаление кожуры с фруктов или мякоти из фруктового сока.

Сколько клетчатки нужно ребенку?

Потребность в клетчатке меняется с возрастом и зависит от пола — мальчикам нужно больше пищевых волокон, чем девочкам. Вот приблизительные нормы для разных возрастных групп:

  • Дети от 1 до 3 лет: примерно 19 граммов клетчатки в день
  • Дети от 4 до 8 лет: примерно 25 граммов клетчатки/день
  • Мальчики от 9 до 13 лет: примерно 31 грамм клетчатки в день
  • Девочки от 9 до 13 лет: примерно 26 граммов клетчатки в день
  • Мальчики от 14 до 19 лет: примерно 38 граммов клетчатки в день
  • Девочки от 14 до 19 лет: примерно 26 граммов клетчатки в день.

Как сделать так, чтобы ребенок получал больше клетчатки?

Достичь этих нормативов по потреблению клетчатки далеко не всегда легко — дети часто просто не любят как раз те продукты, которые так полезны. Тем не менее, чтобы попытаться увеличить долю клетчатки в рационе ребенка, старайтесь хотя бы понемногу добавлять в его тарелку богатые пищевыми волокнами продукты.

Например, полстакана любых бобовых содержит 6 граммов клетчатки, полстакана любых вареных овощей — 3−4 грамма, полстакана любых свежих фруктов — 3 грамма, 100 граммов кураги — 18 граммов, 100 граммов изюма — почти 10 граммов, 100 граммов орехов — 4 грамма.

Пробуйте делать ребенку фруктовые смузи, добавлять овощное пюре в соус для пасты, делать бутерброды на цельнозерновом, а не на белом хлебе, предлагать ему цельнозерновые хлопья с молоком и фруктами по утрам.

При этом содержание клетчатки в детском рационе следует увеличивать постепенно, чтобы избежать газов и вздутия живота.

По материалам сайтов medicalnewstoday.com, mayoclinic.org, health.clevelandclinic.org, kidshealth.org

